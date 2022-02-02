Олимпийская чемпионка Билосюк сдала положительный тест на COVID-19

Олимпийская чемпионка Елена Билосюк сдала положительный тест на COVID-19, находясь в Пекине перед стартом Игр 2022 года. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

По информации источника, в данный момент до конца не ясно, сможет ли биатлонистка выступить на Олимпиаде.

«Боялись этого с первого дня. Пошел «эффект домино». Надеялись, что проскочим и будем спокойны.

Ее готовили практически весь год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура. Утром немного лучше, но тест положительный.

Надо понять, сможет ли она вернуться. До эстафеты две недели, но это вопрос к врачам», — заявил тренер украинской сборной Урош Велепец.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Евгения Буртасова прилетит в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх утром 3 февраля.