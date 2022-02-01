Биатлонистка Резцова: в Пекине все спортсмены друг от друга шарахаются

Призер этапов Кубка мира российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала информацию о том, что она пропустила тренировку на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг от друга шарахаются. В зале каждый тренажер отделен от другого пленкой. Как столы в столовой. То есть ты попадаешь в отдельную кабинку. Только выходишь — ее дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что биатлонистка Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и не выступит на Олимпиаде. Ее заменит Евгения Буртасова.

Согласно информации Союза биатлонистов России (СБР), Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля. Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

По мнению бывшего президента СБР Владимира Драчева, эта замена лишь усилит сборную, поскольку Буртасова прекрасно стреляет.

Ранее биатлонистка Евгения Буртасова рассказала, как узнала о попадании в олимпийский состав.