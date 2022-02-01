Буртасова: когда Поварницын зачитал, что я могу заменить Васнецову, весь автобус ухнул!

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) прокомментировала то, что может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Васнецова пропустит Олимпийские игры из-за заражения коронавирусом.

«Мы ехали в автобусе с ребятами, которые оставались на стадионе нас поддержать. И тут Саша Поварницын зачитал, что у Валерии Васнецовой, к сожалению, такая ситуация сложилась. И читает, что, скорее всего, заменит ее Евгения Буртасова. Весь автобус ухнул! Думала, нереально туда попасть», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Валерия Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус и не выступит на Олимпиаде.

Согласно информации Союза биатлонистов России (СБР), Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля. Отметим, что как раз 5 февраля в столице КНР стартуют олимпийские соревнования по биатлону — первой гонкой будет смешанная эстафета 4 х 6 км. Завершится биатлонная программа Игр 18 февраля мужским масс-стартом на 15 км.

По мнению бывшего президента СБР Владимира Драчева, эта замена лишь усилит сборную, поскольку Буртасова прекрасно стреляет.

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом биатлонистка Васнецова проведет на изоляции пять дней.