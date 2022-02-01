Норвежские лыжники и биатлонисты летели в Пекин в одном самолете с зараженным ковидом

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии подтвердил информацию о том, что на борту самолета со спортсменами, летевшими из Осло в Пекин, находился минимум один зараженный коронавирусом человек. В реальности речь идет о нескольких людях.

«Пока мы не выяснили, кто тесно контактировал с ними, но точно можем сказать, что никто из спортсменов точно не контактировал с ними. И все-таки ситуация очень сложная», — приводит слова менеджера по зимним видам спорта Олимпийского комитета королевства Хельге Бартнеса NRK.

На борту того самолета находились норвежские лыжники и сборная Норвегии по биатлону, а также команды по лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина и сноуборду.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Арильд Монсен, который занимался организацией подготовки норвежских атлетов на тренировочном сборе в Италии. Позже стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 27 января выяснилось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Из-за этого норвежцам пришлось провести пять дней на карантине в Италии и перенести рейс в Пекин — вместо 27 января лыжники вылетели в Поднебесную только 31 января вторым чартерным рейсом олимпийской сборной.

Ранее Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной Норвегии.