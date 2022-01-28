Клебо прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной Норвегии

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирус в национальной команде. Отметим, что Клебо вернулся из Италии в Норвегию на частном самолете, предоставленном одним из спонсоров.

По рекомендации федерации, тренера Эйрика Мюра Носсума и врача Ойстена Андерсена никто из других лыжников не присоединился к Клебо.

«Приятно было в четверг днем получить ответ, что тест отрицательный. В ближайшие дни и недели продолжу делать все, чтобы избежать заражения. Слишком рано относиться к этому легкомысленно. Инфекционный контроль сейчас будет иметь для меня наивысший приоритет. Рад, что у меня пока отрицательный результат, но мне грустно, что в сборной Норвегии положительные результаты. Сочувствую Симену, Анне Кьерсти и Хейди», — приводит слова Клебо VG.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал Арильд Монсен, который занимался организацией подготовки норвежских атлетов на тренировочном сборе в Италии. В среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. 27 января выяснилось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.

Из-за этого норвежцам пришлось провести пять дней на карантине в Италии и перенести рейс в Пекин — вместо 27 января лыжники вылетят в Поднебесную только 31 января вторым чартерным рейсом олимпийской сборной.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник прокомментировал положительный тест на коронавирус перед ОИ.