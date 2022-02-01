Иностранные журналисты предсказали России пять золотых медалей на Олимпиаде

Журналисты всемирно известного новостного агентства Associated Press сделали прогноз на медальные результаты Олимпийских игр – 2022. Сборной России они отдали 27 медалей, пять из которых золотые.

Три награды высшей пробы отданы фигуристам – Камиле Валиевой, паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а также участникам командного турнира.

Лыжнику Александру Большунову золото отдали только в марафоне, а всего в лыжных гонках России прочат девять медалей: два серебра в эстафетах, бронзу в мужском командном спринте, два серебра Большунову в скиатлоне и индивидуальной гонке, бронзу Александру Терентьеву в спринте, две бронзы Наталье Непряевой в спринте и скиатлоне.

В биатлоне России отдали всего две медали – бронзу Александру Логинову в гонке преследования и серебро мужчинам в эстафете.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что всей стране надо сплотиться вокруг олимпийской сборной.