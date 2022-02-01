Губерниев: всей стране надо сплотиться вокруг олимпийской сборной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о бессмысленности прогнозов на Олимпийские игры – 2022 и объяснил почему.

«Без медалей мы не уедем. У нас хорошая команда, опытная, качественная. Сейчас бы день простоять, да день продержаться. Всей стране нужно сплотиться вокруг олимпийской команды, вокруг парней и девчонок. У нас сильная сборная», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Степановой лететь бизнес-классом на ОИ в Пекин.