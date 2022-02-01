Фуркад назвал фаворита Олимпийских игр в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад назвал биатлониста, которого считает фаворитом на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает Dagsavisen.

«Олимпиада – это всегда немного другие ощущения. В сезоне-2017/2018 мы с Йоханнесом [Бе] были на всех подиумах в начале сезона. Кажется, это было 14 раз подряд. Но когда на Олимпиаде прошел спринт, никто из нас не поднялся на пьедестал. Хотя, конечно, Йоханнес всегда будет фаворитом», — сказал Фуркад.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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