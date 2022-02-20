«У Финляндии на 5 миллионов людей 270 катков». Почему сборная России проиграла Олимпиаду

Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче олимпийского турнира в Пекине. За последние 30 лет российская команда побеждала финнов в плей-офф Олимпиады только однажды, было это в 1998 году. Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов после финала назвал вопрос о постоянных поражениях от Финляндии «болезненным», а четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «Газете.Ru» сказал, что у наставника сборной России нет «тарасовского шарма».

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали победы над сборными Швейцарии, Дании (дважды) и Швеции, проиграв только команде Чехии на групповой стадии турнира. В полуфинальном матче россияне в серии буллитов одолели Швецию, решающий бросок на счету 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

В решающем матче сборная России вышла вперед на 8-й минуте, Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. На 25-й минуте защитник финской команды Вилле Пока сравнял счет. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен вывел финнов вперед, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

Сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.

«Почему проигрываем финнам много лет? Это для всех болезненный вопрос, — заявил после матча наставник российской команды Алексей Жамнов. — Финны играют дисциплинированно, играют по одной системе много лет. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Будем думать, как взламывать. Если нашу сборную сравнить с финнами, то мы только перестраиваемся к этому хоккею. Если не выигрывать нейтральные шайбы, то и успеха не будет. Игровая дисциплина — тоже фактор.

Поздравляю финнов с победой на Олимпиаде. Они хорошо провели турнир. У нас что-то не получилось до конца. Но команда билась, всем игрокам благодарен. Не только играющему составу, но и запасным, кто был с нами весь турнир. Они были с нами все время. Благодарен сборной за турнир», — сказал Жамнов.

А глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Жамнов продолжит работу со сборной и будет готовить команду к чемпионату мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов после игры высказался в адрес Жамнова.

«Хоккей — «партийный» вид спорта, его так называли всю жизнь. Все, что угодно можно проиграть, но не хоккей. С такими-то традициями. Я немного наблюдал за Жамновым, все было у него как-то без эмоций. Руки в карманах и жвачка. Нет того шарма тарасовского (Анатолий Тарасов — легендарный советский хоккейный тренер. Под руководством тандема Аркадий Чернышёв — Анатолий Тарасов сборная СССР выиграла три Олимпиады подряд — «Газета.Ru»), понимаете? Это ведь многого стоит, когда тренер заряжен! Это мое впечатление. Конечно, разочарование страшное. Очень обидно», — заявил Тихонов «Газете.Ru».

Вратарь сборной России Иван Федотов выразил мнение, что поражение даст игрокам команды больше, чем дала бы победа.

«Благодарен судьбе, что мне выпал такой шанс — довести команду до финала. Это дорогого стоит. Это эмоции, память на всю жизнь. Есть ли мечта однажды поиграть в НХЛ? Об этом каждый мечтает. Посмотрим. Сейчас тяжело что-то говорить, Олимпийские игры только что закончились. Я с этим турниром приобрел определенную уверенность. Считаю, что это поражение дало больше, чем победа. Ментально и эмоционально ни один победитель не получит столько горечи, сколько получит проигравший», — сказал после игры вратарь.

Капитан сборной России Вадим Шипачев отметил, что сборная Финляндии сыграла организованно.

«Нет никаких эмоций, ничего не чувствую. Матч не оправдал наших надежд. В третьем периоде пропустили в первой смене, потом уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались отыграться, заводили шайбу в их зону… Мы ждали их ошибки, но они сыграли организованно», — сказал Шипачев.

Президент ФХР Владислав Третьяк, подводя итоги олимпийского турнира, говорил о количестве катков в Финляндии.

«Ни один человек не сможет упрекнуть нашу команду в том, что она не играла и не билась. В Корее мы выиграли золото четыре года назад, здесь выиграли серебро. Это достойный результат.

Финны долго шли к олимпийскому золоту. Что вы хотите, у них на 5 миллионов людей 270 катков. У них в каждом маленьком городке есть тренировки и площадки. В НХЛ у них очень много игроков, и в КХЛ их много, они на первых ролях», — заявил Третьяк.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что против Финляндии Россия сыграла лучший матч на олимпийском турнире.

«Мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Печалиться надо по поводу того, что мы никак не можем перестроить игру, которая зависит от действий соперника. Финны сыграли в свой классический хоккей. К сожалению, нам не удалось найти противоядие против этого хоккея.

Сборная Финляндии играла так же, как и в предыдущих матчах: аккуратно в обороне, используя свои контратаки.

А нам надо уметь забивать — это божий дар, надо, грубо говоря, с детского возраста к этому приучать. У нас почему-то не так много голеадоров в этой команде.

Но это была лучшая игра на этих Олимпийских играх и по накалу, и по напряжению, и по отдаче. Хоккеисты сделали все возможное», — приводит слова специалиста «Чемпионат».