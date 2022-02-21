Сравнялась по популярности с Загитовой: как живет Валиева после допинг-скандала

Камила Валиева вернулась в Москву 18 февраля — на следующий день после произвольной программы женщин на Олимпиаде, где она провалилась на фоне допинг-скандала и заняла четвертое место. Спустя три дня фигуристка впервые высказалась об Играх в Пекине, посвятила трогательный пост Этери Тутберидзе, намекнула на продолжение карьеры, возобновила тренировки и сравнялась по популярности в соцсетях с Алиной Загитовой. На очереди — Евгения Медведева.

С трудом верится, что прошло всего четыре дня с тех пор, как Валиева была совершенно сломлена из-за четвертого места на Играх и рыдала, уронив голову на руки в kiss-and-cry.

close 100% Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине во время оглашения оценок, 17 февраля 2022 года Aleksandra Szmigiel/Reuters

Уже на следующий день юную звезду встретили в аэропорту Москвы толпы фанатов, которые распевали «Камила! Камила! В этом слове огонь и сила!».

Девушка с удовольствием приняла цветы и, смеясь, прошествовала мимо поклонников, которые подняли плакаты «Ками, ты лучшая!».

Спустя два дня Валиева уже вышла на тренировку в «Хрустальном», где прыгнула четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов с невероятной легкостью.

А спустя четыре дня девушка нашла в себе силы впервые высказаться о событиях Олимпийских игр, причем пост был в основном направлен на защиту ее тренеров — Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глехенгауза.

Важно также, что фигуристка назвала Игры в Пекине своей «первой» Олимпиадой, намекнув, что это еще не конец.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию, — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева.

Судя по всему, эти слова — ответ президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который заявил на пресс-конференции во время Олимпиады, что Валиеву «холодно» встретили тренеры после ошибочного проката. Также, отвечая на вопрос о том, допустят ли Тутберидзе на Игры в следующий раз, Бах сказал, что меры по отношению к ней могут быть «очень строгими».

«Камиле не создали комфортных условий, с ней говорили очень холодно. Это меня просто потрясло, это был какой-то жест разъединения. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки.

Будущее Тутберидзе на Олимпийских играх? Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — говорил Бах.

Однако теперь Валиева опровергла предположения о недостатке заботы со стороны тренерского штаба и подчеркнула, что доверяет Тутберидзе.

Вскоре после этого чемпионка Европы опубликовала еще один пост, где выложила изображения плакатов «Камила, мы с тобой», которые висят сейчас по всей стране, надпись «Камила, ты просто космос» на входе в здание Роскосмоса и другие символы в ее поддержку.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня.

Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде Олимпийского комитета России (ОКР), моей стране и людям со всего мира.

Спасибо вам всем!!! Низкий вам поклон!!! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — подытожила Валиева.

Первый пост уже набрал 275 тысяч лайков, второй — 150 тысяч, и это явно не предел. За две недели Олимпиады Валиева превратилась во всенародную звезду России: ее Instagram вырос с 219 тысяч подписчиков до 1,1 млн, то есть более чем в пять раз.

Активно подписываться на 15-летнюю фигуристку начали еще после ее волшебной короткой программы в командном турнире.

А после того, как Валиева оказалась в центре скандала, на ее Instagram начали подписываться по 100 тысяч человек в день. Люди выражали девушке поддержку под ее записью от 26 января, которая на тот момент оставалась последней. Тот пост уже набрал больше 5,5 млн просмотров.

Талант Валиевой и драматичная ситуация, в которой она оказалась, привлекли к ней внимание со всего света, и она всего за две недели смогла догнать по количеству подписчиков Алину Загитову, не выкладывая при этом никаких постов.

На очереди теперь Евгения Медведева, у которой 1,3 млн фолловеров. Похоже, что оживившая свои соцсети Валиева скоро перегонит и ее.

Пока же фигуристка продолжает отдыхать от эмоциональных Игр и недавно посетила концерт Вани Дмитриенко — автора хита «Венера-Юпитер». Девушка активно подпевала исполнителю, а после концерта сфотографировалась с ним.

Жизнь у Валиевой налаживается, но остается вопрос: примет ли она участие в чемпионате мира, который состоится в марте в Монпелье? Или все же вместо нее отправят Елизавету Туктамышеву, пока не закончены допинговые разбирательства?

Как бы там ни было, сейчас главное то, что Валиева постепенно приходит в себя и настроена продолжать борьбу в следующем олимпийском цикле.