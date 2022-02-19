«Первого места заслуживали и мы, но почему-то золото отправилось к китайцам»

На Олимпийских играх в Пекине соревнованиями спортивных пар завершились состязания фигуристов. Сильнейшим стал китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань, а серебро и бронза отправились в Россию — медалистами Игр стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов вместе с парой Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, за счет чего китайская пара смогла одолеть соперников, а также дала прогноз зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане.

По итогам соревнований спортивных пар на Олимпийских играх 2022 года золотая награда второй раз подряд достается спортсменам не из России — первое место заняли хозяева площадки Вэньцзинь Суй и Цун Хань, набравшие в сумме за короткую и произвольную программу 239,88 балла.

Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, отставшие от победителей всего на 0,63 балла. Бронзовая награда также отправилась в копилку команды Олимпийского комитета России (ОКР) — ее обладателями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, добившиеся победы в командном турнире фигуристов на ОИ-2022.

Российский тренер Александр Жулин назвал итоговый результат закономерным.

«Очень обидно, что Тарасова и Морозов не дотянули. Мишина и Галлямов явно подустали после командного турнира. Тарасова и Морозов выдали прокат своей жизни, потрясающие элементы, выбросы, подкрутки.

Но для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь.

Они понимают, что катают, а нашим этого чуть не хватает. Не хватает осознанности», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов заслуживали победы, так как они смогли преодолеть себя.

«Это серебро равно золоту! Ребята молодцы. Умнички. Они превзошли себя. Первого места заслуживали и мы, и они, но почему-то золото отправилось к китайцам. Это можно понять, они шикарно выступили у себя на родине, что может быть лучше.

Поздравляю китайских фигуристов, ну и наших тоже. Все молодцы, отличное исполнение! Мы делали акцент на красоте, они на идеальной чистоте», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что борьба за медали шла между парой Тарасова/Морозов и Вэнцзин/Цунь.

«Я очень-очень довольна за китайцев, они достойно закончили свою спортивную карьеру. Я чуть лучше знаю те ситуации, с которыми им пришлось столкнуться, они большие молодцы. Собрались, вернули четверную подкрутку, сделали волшебный тодес вперед-наружу, и за счет этих элементов и одержали победу. Так что я рада за них.

Очень рада за «рыжиков» (Евгения Тарасова и Владимир Морозов, — прим. «Газеты.Ru». Как тяжело им было делать эти прыжки, они зубами зацепились, но дожали и сделали. Ну и, конечно, они как боги катаются. Это сказка. Этому надо учиться много-много-много лет. Рада и за ту, и за эту пару», — заявила Великова «Газете.Ru».

По мнению эксперта, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли поучаствовать в борьбе за победу из-за того, что выдали на Играх свой обычный прокат.

«Они сделали то, что делали всегда. Просто на фоне двух других пар они еще дети. А Тарасова/Морозов и Вэнцзин/Цунь — это ультра-си пары. Я говорила, что если Женя и Вова сделают свою программу, то они выиграют. Это такое катание, это настолько образное и разумное катание, в которое вложена вся жизнь, весь жизненный опыт. Это асы», — добавила Великова.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух считает, что новый четырехлетний цикл пройдет под знаком превосходства Мишиной и Галлямова.

«Соревнование лучших из лучших! В первую очередь поздравляю всех наших ребят! Особенно Тарасову и Морозова. Весь тренерский штаб проделал огромную работу. Браво, Максим Траньков, Алексей Тихонов, и, конечно, Этери Георгиевна, которая смогла собрать и подарить нам такое выступление у ребят. Умница Женя и Володя.

Китайцы сегодня тоже были хороши, хоть и не без ошибок выступили. Нужно учитывать, где проходило соревнование. Но это достойнейшая серебряная медаль.

Мишина и Галлямов тоже сегодня были безукоризненны. Но следующее четырехлетие точно их. Они нам еще подарят замечательные программы. Выдающееся катание выдающихся пар», — сказал Авербух «СЭ».

Еще одна российская пара осталась по итогам Олимпиады-2022 без медали. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не участвовали в командном турнире, а в личных состязаниях заняли четвертое место, получив в сумме за две программы чуть более 220 баллов. Партнер был крайне удивлен судейским оценкам.

«Когда увидели оценки, испытали шок. 141 балл за произвольную мы набирали еще три года назад, когда только вышли из юниоров. Считаем, что нам не просто недодали сегодня, а позорно недодали. Да, была одна помарка, но есть вопросы, на которые у нас нет ответов.

Я был в шоке, когда увидел вчера третий уровень за нашу поддержку. В Америке нам за идентичную поддержку ставили четвертый уровень.

Не знаю, почему они решили здесь сделать так», — приводит слова спортсмена «СЭ».

Людмила Великова объяснила, почему третья российская пара была оценена так низко.

«Ну так не надо было делать такие помарки, которые повторяются практически на каждом старте. Степ-аут на выбросе, касание рукой после выброса — это серьезные ошибки. А как он каскад прыгнул? Это же ужас! Просто страшно смотреть, понимаете? У них все еще будет, но прямо сейчас по сравнению с призерами, они — дети.

Будет ли Олимпиада 2026 года нашей? Ну, наверное», — заключила Великова.