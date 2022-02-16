«Россия вряд ли возьмет золото на Олимпиаде, но какая-то медаль у нас уже есть»

В четвертьфинальном матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России со счетом 3:1 одолела Данию и вышла в 1/2 финала. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» назвал результат матча отличным, но признал, что с такой игрой национальной команде трудно будет взять золото.

Датчане накануне провели непростой матч квалификации против Латвии, по ходу которого уступали в счете, но все же смогли одержать победу (3:2) и выйти в 1/4 финала. Что касается российской команды, то она напрямую вышла в четвертьфинал за счет первого места в группе и готовилась к игре, изначально не зная своего оппонента.

На групповом этапе Россия и Дания уже встречались между собой, и та игра закончилась непростой победой действующих олимпийских чемпионов со счетом 2:0. Этим утром эксперты и болельщики ждали похожего сценария встречи.

В первом периоде российская команда доминировала на льду, не позволяя сопернику даже изредка владеть шайбой. Много времени на льду провело первое звено во главе с Вадимом Шипачевым, которое и стало организатором первой заброшенной шайбы: позиционная атака развивалась через Егора Яковлева, нашедшего тонким пасом стоящего у синей линии Никиты Гусева.

Форвард петербургского СКА мог бросить в противоход голкиперу датчан Себастьяну Даму, но отпасовал на дальнюю штангу, где находился Шипачев. Капитан сборной из убойной позиции не промахнулся — 1:0. С таким счетом и завершился первый игровой отрезок.

На старте второго периода сборная Дании получила численное преимущество после удаления Сергея Плотникова. Большинство подопечные Хайнца Элерса реализовали спустя 23 секунды — бросок Франса Нильсена оказался неберущимся для Ивана Федотова (1:1).

После пропущенного гола россияне вновь забрали шайбу под свой контроль, пытаясь атаковать то благодаря резким входам в зону через фланг, то через множество поперечных передач с выводом игрока на ударную позицию.

Одна из таких атак в середине периода завершилась броском от синей линии Никиты Нестерова, который оказался точным — 2:1. Этот счет горел на табло «Укэсун Спортс-центра» в Пекине после второго периода.

В заключительной двадцатиминутке датчане принялись штурмовать ворота Федотова, при этом раз за разом проваливаясь в обороне.

Один из контрвыпадов хоккеистов сборной Дании закончился опаснейшим выходом два в один, который не закончился голом лишь благодаря выставленному вовремя щитку голкипера Федотова.

За шесть минут до конца основного времени матча Юлиан Якобсен схватил удаление за задержку, которое успешно реализовал Вячеслав Войнов — 3:1. За оставшееся время датская команда пыталась сократить отставание, сняв голкипера, но счет остался прежним.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в послематчевом комментарии отдал должное соперникам, которые смогли навязать России упорную борьбу.

«Тяжелая игра. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотели закончить все в первом периоде, но не получилось реализовать моменты.

У нас осталось два важных матча на этом турнире. Причина ошибок? Наверное, потеряли концентрацию. При счете 1:1 была какая-то нервозность. Но это плей-офф. Ребята молодцы, в итоге справились», — приводит слова Жамнова «СЭ».

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев отметил игру соперника в обороне.

«Хорошо, когда получается забивать. Вышли вперед, это придало нам уверенности. Но дальше мы позволили сопернику приблизиться. Команда Дании здорово играет в защите, они ложились под шайбы. Все команды выравниваются. Я доволен, мы выиграли!» — подытожил Шипачев.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» похвалил команду за результат, но признал, что качество игры российских хоккеистов пока оставляет желать лучшего.

«Отличный результат! Выиграли, молодцы! Поздравляю команду с выходом в полуфинал!

Наверное, медали у нас уже есть. Конечно, рано об этом говорить, но будем надеяться.

Такая вязкая и тяжелая игра против датчан ожидалась, я и до этого говорил, что будет непросто. Все нормально, идем дальше.

Способны ли мы выиграть золото? С такой игрой вряд ли, но тут самое главное — счет на табло. Все забудут эти матчи, главное — результат. Игры, которой мы ожидали от сборной России, нет: все сильнейшие наши хоккеисты играют в НХЛ. Но на этом уровне мы должны выигрывать», — сказал Кожевников.

Солидарен с ним чемпион мира Максим Сушинский.

«Какая игра? Ее нет. Если бы у датчан было побольше мастерства, то шансов у нас бы не было.

Но все равно молодцы — выиграли. Использовали свои моменты. Какая бы ни была игра, надо побеждать в таких матчах. Я ожидал сегодня только победы.

В моменте с забитым голом в большинстве хорошо сыграло второе звено. Все сделали Гусев и Григоренко. А самой же игры в большинстве по сути и не было. Непонятно, почему Шипачев играет не со своей точки. Он никогда не играл на ней в «Динамо». Очень странно. Со своей родной позиции он лучше отдает и выглядит лучше. А главное — за себя спокоен», — приводит слова Сушинского Sport24.

За право сыграть в финале Олимпиады подопечные Алексея Жамнова сыграют с победителем пары Канада — Швеция. По мнению Александра Кожевникова, для российской команды не будет иметь принципиального значения, с кем проводить полуфинальную игру.

«Нам без разницы, против кого играть в полуфинале, нам надо выигрывать турнир! Выбирать соперника — это не дело, кто попадет — тот попадет. Нам надо готовиться к игре с любым соперником. В любом случае будет непросто — это полуфинал», — сказал Кожевников «Газете.Ru».