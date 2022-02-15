«Может, поищете у меня в трусиках моторчик?» Степанова ответила на обвинения журналиста

Шведский обозреватель Томас Петтерссон высказал мнение, что российские победы в лыжных эстафетах могут быть нечестными, поскольку команда могла использовать запрещенную смазку для лыж с содержанием фтора. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова посоветовала журналисту поискать у нее моторчик.

Скандинавский журналист отметил прекрасную работу лыж у сборных России и Германии в женской эстафете и намекнул на возможное использование запрещенной мази со фторсодержащим элементом.

«Нас одурачили? У команд России и Германии лыжи потрясающе работали на протяжении всего дня. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и вполне вероятно. Проблема в том, что правду мы никогда не узнаем наверняка. В наши времена точное попадание в смазку встречается подозрениями — чем же русские на самом деле мажут лыжи», — приводит слова Петтерсона Expressen.

Отметим, что в Китае не действуют правила Евросоюза, запрещающие фтор, но его применение на Олимпиаде запрещено.

Олимпийская чемпионка Игр-2022 Вероника Степанова, одна из участниц победной для России эстафеты, в Instagram отреагировала на предположения Петтерссона.

«Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — написала Степанова.

Напомним, россиянки в эстафете стали обладателями золотых наград, а немецкие спортсменки финишировали вторыми, проиграв 18,2 секунды. Третье место заняли представительницы Швеции.

После третьего этапа россиянки уступали пять секунд, но на финишном отрезке 21-летняя российская лыжница Вероника Степанова обогнала соперницу из Германии и принесла нашей стране золотую медаль. Таким образом она побила рекорд Юлии Чепаловой, став самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Играх.

История скандала

Вопрос применения запрещенных смазок со фторосодержащими продуктами первой подняла норвежская телекомпания NRK. По ее данным, несколько спортсменов из Норвегии и Швеции, участвовавших в Кубке Скандинавии с 7 по 9 января, использовали подобные мази, в то время как Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), в июне 2021 года. К настоящему моменту их производство и продажа запрещены на территории Евросоюза.

FIS в последние годы пыталась найти метод для выявления подобного рода нарушений, но этого сделать не удалось, поэтому между федерациями всех стран подписано соглашение об отказе от использования смазок, содержащих фтор.

«Все высокофтористые порошки запрещены. С ними лыжи быстрее катят по снегу, у них более высокое поверхностное натяжение. При влажной погоде такие лыжи скользят лучше, чем лыжи с менее фтористой смазкой», — объяснял «Газете.Ru» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Специалист отмечал, что точных механизмов для определения наличия фтора на поверхности лыж не существует.

«Все эти разговоры, как говорится, в пользу бедных. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несет никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят», — говорил Бородавко.

Сервисмен одной из иностранных сборных по лыжным гонкам на условиях анонимности рассказал «Чемпионату», что все команды так или иначе используют средства со фтором С8. Он заявил, что перед официальным вступлением в силу запрета об использовании данных продуктов норвежцы выкупили несколько грузовиков со средствами, содержащими фтор С8.

В то же время норвежский менеджер по смазочным материалам Свен Олаф Снесруд заявил, что скандинавская команда не будет использовать нелегальные продукты и у него нет подозрений в адрес других сборных.

«К счастью, в гонках у большого количества спортсменов лыжи работали хорошо. Отличия были не столь велики. Мы видим большую разницу, когда пришел снегопад, и спортсмены стали беспокоиться на эту тему. Однако мы уверены, что нашли хорошие продукты с легальными продуктами фтора, которые уже были у нас в багаже по прилете сюда. Мы чувствуем, что имеем необходимый контроль над инвентарем.

Не могу сказать, что подозреваю кого-либо в использовании нелегальных примесей. Мы прежде всего позаботились о себе. И нужно провести консультации с органами контроля, чтобы мы могли повлиять на данный вопрос и обеспечить соблюдение запрета. В будущем также будет введен полный запрет на использование фтора. Надеюсь, что этот момент произойдет как можно скорее», — сказал Снесруд в интервью Dagbladet.