Использовали запрещенную смазку: новый скандал в лыжных гонках

В Норвегии сообщили, что скандинавские лыжники могли использовать запрещенные Международной федерацией лыжного спорта (FIS) смазки с высокоуглеродистыми фторосодержащими продуктами на подготовительном турнире к предстоящей Олимпиаде в Пекине. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с «Газетой.Ru» объяснил преимущество подобных продуктов перед обычными смазками и призвал не разжигать споры между национальными федерациями.

Информацию о возможном нарушении первой опубликовала норвежская телекомпания NRK. По ее данным, несколько спортсменов из Норвегии и Швеции, участвовавших в Кубке Скандинавии с 7 по 9 января, использовали запрещенные смазки со фторосодержащими продуктами.

Турнир проходил в шведском Фалуне и был одним из основных этапов подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), в июне 2021 года. К настоящему моменту их производство и продажа запрещены на территории Евросоюза.

Однако по-прежнему можно применять в гонках воски и мази с низкоцепочечным фтором С6, считающимся более экологичным.

Имена нарушителей не разглашаются. Некоторые из спортсменов уже признались, что применяли запрещенные смазки. Делегат соревнований отметил, что подтвердить факт жульничества невозможно.

FIS в последние годы пыталась найти метод для выявления подобного рода нарушений, но этого сделать не удалось, поэтому между федерациями всех стран подписано соглашение об отказе от использования смазок, содержащих фтор.

«Все высокофтористые порошки запрещены. С ними лыжи быстрее катят по снегу, у них более высокое поверхностное натяжение. При влажной погоде такие лыжи скользят лучше, чем лыжи с менее фтористой смазкой», — объяснил «Газете.Ru» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Специалист отметил, что точных механизмов для определения наличия фтора на поверхности лыж не существует.

«Все эти разговоры, как говорится, в пользу бедных. Когда будет официальная информация, тогда и можно будет что-то комментировать. В данный момент на это вообще не стоит обращать внимания. Это только разжигает интерес и не несет никакой пользы. Когда появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах, можно будет делать какие-то предположения, а пока они ничего не стоят», — сказал Бородавко.

Директор по лыжным гонкам FIS Пьер Миньери заявил, что использование фторосодержащих продуктов класса С8 не было запрещено на Кубке Скандинавии, отметив, что поведение спортсменов, использовавших их, можно считать нечестным.

«Все федерации подписали соглашение и сказали, что не будут использовать его на соревнованиях FIS. Проблема в том, что об использовании таких фторосодержащих продуктов в правилах этих соревнований ничего не сказано, а значит, что формально правила не нарушаются.

Судьи на месте ничего не могут сделать по делу. Но это нечестное поведение. Это должно быть передано в совет FIS или трибунал FIS, если мы хотим с этим что-то сделать», — приводит слова Миньери NRK.

Сервисмен одной из иностранных сборных по лыжным гонкам на условиях анонимности рассказал «Чемпионату», что все команды так или иначе используют средства со фтором С8. Он заявил, что перед официальным вступлением в силу запрета об использовании данных продуктов норвежцы выкупили несколько грузовиков со средствами, содержащими фтор С8.

Член норвежской сборной Ховард Солос Теугбель, выступавший на Кубке Скандинавии, сообщил, что ничего не слышал об использовании запрещенных смазок.

«Мы говорили о том, что наши лыжи находятся не в лучшем состоянии — и ни о чем другом, кроме того что у других спортсменов они работали лучше. Невозможно было предположить, был ли это запрещенный фтор.

В любом случае различия в работе лыж есть всегда. Мы проводим в лыжных гонках весь год, и после разговоров с сервисменами я удивился, что способов тестирования нет. Эта система базируется на доверии, и можно лишь надеяться, что люди ей следуют», — приводит слова Теугбеля NRK.

Другой представитель сборной Норвегии Синдре Бьорнестад Скар также высказал недовольство работой своих лыж на прошедшем Кубке Скандинавии.

«В эти выходные я бежал две гонки, и оба раза мои лыжи были недостаточно быстры. Это единственное, что я могу сказать. Но я никого не подозревал и ничего не слышал», — цитирует спортсмена NRK.