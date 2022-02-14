«Факт остается фактом — в тесте Валиевой был препарат»

Главная фаворитка соревнований в женском одиночном фигурном катании Камила Валиева примет дальнейшее участие в Играх, несмотря на положительную допинг-пробу, показавшую незначительное содержание в крови триметазидина. Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, почему решение о допуске Валиевой еще не является победой в деле о допинге, а также перечислил нарушения, допущенные членами выездной панели по ходу разбирательств.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения», — с таких слов начала свое интервью фигуристка Первому каналу Камила Валиева, ставшая главной персоной Олимпиады — 2022. Но не благодаря успехам на льду, а из-за допингового скандала.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до участия в короткой программе в женском одиночном катании, однако на рассмотрение дела о попадании в организм запрещенного триметазидина это решение никак не повлияет.

Фигуристке еще предстоит доказать свою честность в суде, а пока этого не произошло, судьба медалей как командного, так и личного первенства, которую наверняка завоюет Камила, будет находиться в подвешенном состоянии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев по делу Валиевой, заявив о необходимости дождаться итогов разбирательств соответствующих органов.

«Это я не буду комментировать. Вы понимаете, что речь идет о серьезной работе и юристов, и представителей нашего российского олимпийского комитета. И РУСАДА, и WADA. Эта работа продолжается. Давайте не будем комментариями мешать этой работе», — приводит слова Пескова ТАСС.

Спортивный юрист Валерий Федореев отметил, что решение CAS допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине не является рассмотрением дела по существу.

«В данной ситуации это соломоново решение, наиболее логичное. Но оно лишь промежуточное. Поскольку анализ пробы шел дольше чем обычно и она не была своевременно извещена, то это нарушило право Валиевой на юридическую защиту до Олимпиады.

Но данное решение CAS означает, что ей всего лишь отменили временное отстранение от участия в соревнованиях, которое обязательно применяется при обнаружении в пробе запрещенного вещества.

Да, ей разрешили участие в Олимпиаде. Но после ее окончания начнется рассмотрение дела Валиевой уже по существу. Поэтому, к большому сожалению, в деле Валиевой точка не поставлена», — сказал Федореев «Газете.Ru».

Эксперт заявил, что в ходе судебного разбирательства будет определяться и судьба золотой награды в командном турнире, которая была добыта отечественными фигуристами вместе с Камилой Валиевой.

«Означает ли это, что при неблагоприятном стечении обстоятельств Валиева впоследствии все же может быть признана виновной в нарушении антидопинговых правил, а ее результаты на Играх-2022 — аннулированы? Не исключаю. Но это будет предметом дополнительного разбирательства. Могут аннулировать и личную медаль, и командную, но необязательно», — сказал Федореев «Газете.Ru».

Депутат Госдумы Ирина Роднина не исключает, что в первую очередь в пересмотре результатов командного турнира будут заинтересованы американские спортсмены.

«Выездная платформа CAS оставила дверь открытой для возможности обсуждения и рассмотрения этого процесса. Тут дело даже не в том, что возобновление вопроса может произойти после 16-летия Камилы, а в том, что можно подавать апелляции по поводу результата командного соревнования и ее будущего результата на Олимпийских играх.

Я ничего не могу сказать, но в открытую дверь всегда есть возможность войти, особенно США, ведь на командных соревнованиях они были вторыми.

У нас есть все правила, все законы, но мы внутри страны пытаемся их обойти, поэтому дальше получается такая ситуация: за нас на международной арене начинают их решать. Чья вина? Я не знаю, но факт остается фактом, в тесте был препарат. Как он попал – это другой вопрос, но внутри страны мы должны сделать очень глубокий анализ», — приводит слова Родниной Metaratings.

По мнению трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, на кону стоит будущего всего отечественного спорта, который может получить дополнительное наказание.

«Четыре Олимпиады мы ходим без флага и гимна, и внутри страны многие наши болельщики отвернулись от просмотра Игр из-за подобного отношения, но оно же не с неба свалилось, оно на чем-то основано. Если будет дальнейшее рассмотрение, то могут предложить более жесткие варианты, и они уже некоторыми озвучиваются.

И тут даже вопрос не с Камилой, а со всем спортом России. Мне кажется, скажут еще жестче, мол, видите, на них не действует даже отсутствие гимна и флага, давайте примем другие меры. Мы даже можем судить по всем тем ограничениям, которые накладываются на страну: экономические, политические – они становятся только жестче», — заключила Роднина.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на фоне скандала с Камилой Валиевой призвал провести реформы в руководстве Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В ФФККР нужна своя Елена Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России, — прим. «Газеты.Ru»), которая будет так же плевать на всех, создаст коллектив и сможет отвечать на любые вопросы.

А у нас все опять мнутся, как в попе пряник. Что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что федерация – все только мямлят что-то непонятное. Время идет. Кто виновен? Кто дал Валиевой эту дрянь? Ни одного вразумительного ответа! Это что такое вообще? Позор!

Мне стыдно за наше руководство. Во всем виноват Кремль! Этих руководителей надо гнать в тюрьму поганой метлой! Принят безголовый закон. Раньше была нормальная комиссия во главе со Смирновым, с профессионалом! А сейчас где закон? Закамуфлировали, за пояс заткнули и больше его нет. Никто не виновен. Никто не при делах», – сказал Тихонов Sport24.