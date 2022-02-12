«Чехи — провокаторы и симулянты»: как сборная России проиграла первый матч на Играх

Хоккейная сборная России потерпела свое первое поражение на олимпийском хоккейном турнире, уступив в овертайме сборной Чехии. По окончании встречи подопечные Алексея Жамнова жаловались на провокации соперников, а чешские хоккеисты заявили, что россияне сами играли точно так же.

Россия — Чехия — 5:6 ОТ

Скромно выиграв свои два первые матча на олимпийском турнире у Швейцарии (1:0) и Дании (2:0), мужская сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе первое место в группе В и выход сразу в четвертьфинал, минуя стадию 1/8 финала.

Тем не менее игра с Чехией, вроде бы особенно ничего для подопечных Алексея Жамнова не решавшая, меньше всего была похожа на товарищескую или контрольную. Соперник был мотивирован на победу, которая давала возможность занять место повыше в посеве на плей-офф, но и российские хоккеисты с первых секунд показали свою заряженность.

Все это вылилось в огромное количество стычек, провокаций и удалений, а противостояние несколько неожиданно, учитывая остальные результаты матчей в этом квартете, превратилось в голевую перестрелку, закончившуюся чешским голом в большинстве в овертайме.

Двумя самыми резонансными моментами стали удаление защитника Александра Никишина, ставшее роковым в овертайме, а также матч-штраф Дмитрия Воронкова в конце второго периода за удар в голову Лукашу Седлаку, после чего чехи дважды реализовали пятиминутное большинство.

«Сегодня получилась зрелищная игра? Спасибо судьям! В моменте с Воронковым был повод удалить, у Никишина была подножка в овертайме? Потом там было точно такое же удаление, как у Никишина — задержка после вбрасывания. Когда мы уже играли «три на четыре». С Воронковым спорный момент. Видел его только на большом экране, полностью не смотрел. Игрок шел, наклонив голову. Это надо учитывать. По мне там нет «5+20», — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

— Как он должен был сыграть в том моменте? Послушайте, он шел к шайбе, это борьба, игровой момент. Сложно сказать, как надо было сыграть. Он делал все правильно, прикрывал шайбу корпусом. Что ему сказал? Это наша внутренняя кухня.

Нет, я его не ругал. Просто попросили всех ребят учитывать все нюансы. Было видно, что сегодня начали судить иначе. Мне показалось, что именно так.

Перемешали три звена из четырех, в каких «химия» понравилась? Не хочу сейчас акцентировать какая «химия» понравилась. У нас есть время до первой игры плей-офф. Мы посмотрим матч с чехами, проанализируем и будем отталкиваться от этого.

Не жалеем, что поставили Федотова на третий матч. У нас следующая игра через три дня. Стоило ли ему отдохнуть с датчанами? У нас есть тренер во вратарям. Общаемся с ним. Он был уверен в Федотове перед матчем. Мы команда, никого винить нельзя.

Насколько повлияло то, что турнирное положение не зависело от сегодняшней игры? Сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Надо было проявить себя в зоне атаки, контролировать шайбу, лезть на ворота — просили нападающих об этом перед матчем. У нас было и до этого много бросков, но никогда не было трафика перед воротами. Не закрывали вратаря. Сейчас ребята лезли, были голодные до шайбы. Выигрывали спорные шайбы, после которых забивали голы. Надо отдать должное хоккеистам, что не опустили руки при счете 2:4. На таких турнирах против таких соперников очень тяжело играть в меньшинстве. Это сбивает темп. У нас есть спецбригады большинства и меньшинства. Получается, что одни сидят, а другие играют. Ребята — молодцы, что вернулись. Могли выиграть матч».

«Это была веселая игра для зрителей, лучше так, чем победить 1:0. Игра шла в обе стороны, обе команды показывали хороший хоккей. Большинством, конечно, доволен, забили четыре гола. Мы сделали некоторые изменения, рад, что это сработало», — рассказал после игры главный тренер сборной Чехии Филип Пешан.

А вот с коллегой и российскими хоккеистами по поводу интерпретации событий в матче чешский специалист не согласился.

«Удаление Воронкова было одним из ключевых моментов матча. Скажу, что удаление было правильным. Это удар в голову, надо быть осторожным. Не знаю, чья это была ошибка, все произошло очень быстро, сейчас еще пересмотрю момент. Не думаю, что удаление было несправедливым, — приводит слова тренера Sport24.

— Россияне сказали, мы провоцировали на удаления? Русские ребята делали то же самое. Игра была равной, жесткой, справедливой, какой и должна быть.

Большинством, конечно, доволен, забили четыре гола. Мы сделали некоторые изменения, рад, что это сработало».

«Я понимаю, что это был неудачный силовой прием. Я шел тоже бить его, но потянулся за шайбой, пришлось нагнуться и голова оказалась чуть ниже. Получилось так, что он ударил мне в голову. Уверен, он не хотел меня так бить. Это был просто неудачный эпизод», — отметил пострадавший от Воронкова Седлак.

А вот российские хоккеисты жестко прошлись по соперникам и их стилю игры. И в том числе по действиям самого Седлака.

«Надеялись, что и в этом матче не пропустим. Удаления и игра в неравных составах сыграли сегодня ключевую роль. Удаление Воронкова? Мы этих всех людей знаем по нашей лиге. Седлак лежит, валяется, а в следующей смене выходит и бегает. Считаю, что если такие удаления дают, то человек должен тоже уходить до конца и не играть, — возмущался защитник Егор Яковлев, чьи слова приводит «Чемпионат».

— Мы разговаривали о возможных провокациях со стороны чехов. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Здесь судят по-другому, не так, как у нас в лиге. Нужно привыкать, адаптироваться к условиям, которые есть здесь. Почему так много пропустили в меньшинстве? Соперник хорошо играл, здорово использовал свои моменты. Там мастеровитые игроки.

Пять голов в матче? Мы сами загнали себя в такую ситуацию, когда нужно было играть по-другому. Хорошо, что это произошло. Где-то почувствовали уверенность. Проблема ли в том, что следующий матч только 16-го числа? Есть свои плюсы и минусы. Плюсы? Больше отдохнем. Не устали, но будет лишний отдых. Минус в том, что где-то игровой тонус подведет».

Никишин же, еще во время матча явно не согласившийся с решением судей отправить его в штраф-бокс в овертайме, продолжил негодовать и в микст-зоне.

«Да что говорить – вы видели удаление. Я даже по его лицу не попал, он там упал, симулянт. Никаких эмоций, я его даже не трогал. Мы должны были выиграть.

— Они всегда такие. Агрессивные, цепляются, кусаются. Пару удалений на этом заработали».

Прокомментировал Никишин и эпизод, приведший к матч-штрафу Воронкова:

«Он даже не бил его, а развернулся к шайбе. А тот упал. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре. Сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру».

Говорил про провокации чешских игроков и автор одной из заброшенных в этом матче шайб Кирилл Семенов.

«Изначально были провокации с их стороны, также как и на Кубке Первого канала. Игра была равной, у них были моменты, и у нас. Самое главное, что мы не опустили руки и сражались до конца. Вытащили игру, но не повезло в овертайме и пропустили гол, — рассказал форвард в микст-зоне. — Я бы не сказал, что это был ключевой момент. Просто они большие мастера. У них есть игроки, которые в НХЛ провели хорошую карьеру. Мы были готовы к этому. Да, пропустили два гола, но ничего страшного. Мы не расслабились и играли до конца».

В том же ключе высказался и переведенный в первое звено к Вадиму Шипачеву форвард Артем Чибисов.

«Чехи не симулировали, они просто провоцировали, за что нам давали нелепые удаления. Когда им должны были давать удаления, то судьи почему-то не реагировали. Такое судейство, — считает хоккеист. — Мы тоже не поняли, что было в моменте с Воронковым. И в последнем моменте тоже дают удаления за игру высокоподнятой клюшкой, хотя видно, что человек сам ударяется о борт. Я не понимаю этого. Лучше задать эти вопросы судьям. Хорошая игра получилось, создали много моментов. Думаю, Вадим Шипачев тоже доволен игрой нашей тройки. Мне очень понравилось».

А вот 20-летний Арсений Грицюк, который выступает вместе с голкипером сборной Чехии Шимоном Грубецем за омский «Авангард», радовался своему первому голу на Олимпийских играх.

«Конечно, это круто. Тяжело передать, это совсем другое. Много моих родственников ждало этого гола, очень рад, что сегодня он наконец-то случился. Очень рад, что забил Шимону.

— Володя Ткачев увидел меня под дальней синей, отдал подкидку, я со своими руками чуть не смог принять. Гусь (Никита Гусев — «Газета.Ru») исправил ситуацию, кинул мне на ход — я на скорости влетел в зону и остался «один в ноль». Не скажу, что я сделал что-то непредсказуемое: перебрал и поднял верхом. Такой же момент был в прошлой игре, но тогда не смог поднять шайбу», — рассказал Грицюк.

«Тут самое важное, чтобы победила команда. Лучше выиграть 1:0 и не набрать очков, чем проиграть, но набрать очки. Мы потихоньку начинаем лучше играть. Надеюсь, следующая игра будет еще лучше», — рассказал журналистам уже выигрывавший Олимпийские игры в Пхенчхане Никита Гусев.

«Игра получилась безумная. То вверх, то вниз. Мы уступали в две шайбы, Россия давила, забивала снова. Мы очень рады, что смогли взять два очка в конце такого матча и теперь готовимся к следующим играм», — подвел итог противостоянию капитан сборной Чехии Роман Червенка.