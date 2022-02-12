«Лыжники — наши спасители!» Сборная России выиграла эстафету на ОИ

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Отрыв от второго места, на котором расположились спортсменки из сборной Германии, составил 18,2 секунды. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался «Газете.Ru», что плакал после финиша, а также призвал наградить званием Героя России президента Федерации лыжных гонок Елену Вяльбе и тренера сборной Юрия Бородавко.

Открывала гонку Юлия Ступак, которая в середине своего этапа убежала в отрыв от всех соперниц, кроме немецкой лыжницы Катерине Заюрбрай, с которой россиянка передала эстафету вместе. При этом спортсменка сумела создать значительный отрыв от главных соперниц — сборных Норвегии, Финляндии и Швеции. Для норвежек ситуация усугубилась еще и тем, что Тириль Венг потеряла в районе 12 секунд после падения.

В дальнейшем по дистанции россиянки и немки лидировали поочередно, сохраняя достаточно солидный отрыв от преследовательниц. После третьего этапа сборная России уступала пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя Вероника Степанова уверенно обогнала соперницу и принесла нашей стране золотую медаль.

Это первое золото России в лыжной эстафете на Олимпиаде с 2006 года. Тогда победу одержали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова, Евгения Медведева.

Для Сориной и Степановой эти медали стали первыми олимпийскими наградами в карьере. Ступак и Непряева уже выигрывали медали Олимпиад. Ступак брала две бронзовых награды на Играх в Пхёнчхане в 2018 году: в личном классическом спринте и в эстафете, Непряева также завоевала бронзу Пхёнчхана в эстафете, а на текущей Олимпиаде к ней в копилку ранее добавилось и серебро в скиатлоне.

Для России это золото стало третьим на Олимпиаде в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире. Всего российские лыжники в Пекине завоевали почти половину медалей из общекомандных — 6 из 13.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался «Газете.Ru», что не смог сдержать слезы от радости.

«Я плакал. В эстафете не бывает так, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Победила четверка — ни одно звено не выпало. Слезы, говорить тяжело — молодцы! Большей радости придумать невозможно!» — поделился переживаниями прославленный спортсмен.

Ранее Тихонов предлагал наградить званием Героя России лыжника Александра Большунова. Говоря же о девушках, он заметил, что отмечать их подобной наградой все же пока рано. Специалист подчеркнул, что этого звания достоин именно Большунов, а также президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной Юрий Бородавко.

«Девушкам давать Героя России рановато. Вяльбе, Бородавко и Большунов — вот здесь Кремлю не надо скупердяйничать и наградить их, так как полагается. Они сейчас прославляют Россию! Ни одна отрасль этого не делает, кроме военных. А у нас иногда раздают награды тем, кто вообще ничего не заслужил. Но это же трудяги! Работают за нищенскую зарплату. Бородавко — такое впечатление, что родился и вырос на лыжне. Вся команда — молодцы, а Вяльбе просто не обсуждается», — заключил Тихонов.

Также Тихонов позлорадствовал в адрес норвежской команды, которая потеряла достаточно много времени в результате падения Тириль Венг на первом этапе и в итоге осталась на пятом месте.

«Думаю, что на золото в других гонках есть шансы — и у Большунова, и в мужской эстафете у нас очень неплохая четверка. Дай бог, чтобы не заболели, не падали, как сегодня норвежцы. Ну, норвежцам поделом. Я их не люблю — их никто не любит. Так что шанс у нас есть, главное, его не упустить», — сказал Тихонов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил восхищение работой президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Последние дни не приносили нам никаких хороших новостей с Олимпиады – только удручающие, только допинг, тревога и ожидание решения CAS (по делу фигуристки Камилы Валиевой. — Прим. «Газета.Ru»). Поэтому сегодняшняя победа тем ценнее, что она помогает нам выйти из этого тревожного состояния. Мы поздравляем всю семью лыжного спорта – завтра, кстати, «Лыжня России», и это шикарный подарок для всех любителей лыж. Этот успех – лучшая мотивация, чтобы родители приводили детишек в лыжи.

Елена Вяльбе – красавица, молодец! Она сама – одна из самых титулованных спортсменок в мире, а сейчас еще и один из самых титулованных тренеров. С ее приходом лыжи возродились и стали очень популярны. Мои поздравления и мое восхищение.

Я уверен, что еще будут медали от лыжников, мы и с Вяльбе говорили на эту тему – она ждет, а мы надеемся и уверены в Вяльбе. Если она что-то говорит, значит, так тому и быть. Расслабляться, конечно, не надо. Ребята сейчас все замотивированы, они верят в себя. Другой вопрос, какого достоинства будут эти медали. Мы ждем от них только золота, так что будем с нетерпением ждать. Они – как спасители наши», — сказал Свищев.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко после гонки был краток.

«Все просто молодцы! Четко справились с заданием, не поддались эмоциям. У Тани были сложности, но это не принесло много проблем. Вероника Степанова показала себя классным бойцом. Очень мудро прошла дистанцию и зрело провела финиш. Наконец-то всех прорвало!» — сказал Бородавко «Чемпионату».

Юлия Ступак, сумевшая обеспечить на первом этапе солидный отрыв от главных конкурентов, после гонки рассказала о том, что ее бесило на дистанции.

«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», – цитирует Ступак «Матч ТВ».

Бежавшая на последнем этапе Вероника Степанова призналась, что чуть не заплакала на последних метрах дистанции.

«Последние метры до финиша? Я чуть не расплакалась, понимала, что вот она медаль. Эмоции невозможно передать», — сказала Степанова в эфире телеканала «Россия 1».

Мужская эстафетная гонка состоится 13 февраля. За Россию побегут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.