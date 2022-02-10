Невероятный Чен и вопросы про допинг: как прошел мужской турнир фигуристов

Американец Нэтан Чен выиграл Олимпийские игры в мужском турнире по фигурному катанию, исполнив пять четверных прыжков. Лучшим из россиян стал занявший восьмое место Евгений Семененко. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел турнир фигуристов.

Ситуация с Валиевой

Главным событием 10 февраля в фигурном катании на Олимпийских играх должна была стать произвольная программа в мужском личном турнире, но случившееся накануне все поменяло.

Все ждали официального брифинга Международного олимпийского комитета, чтобы узнать официальные подробности о ситуации с возможной положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой.

9 февраля в СМИ появилась информация о позитивном тесте на запрещенный препарат у кого-то из участников командного турнира в составе сборной России, из-за чего награждение переносилось несколько раз и до сих пор не состоялось.

Вскоре СМИ сообщили, что речь идет о Камиле Валиевой, чей еще декабрьский тест якобы дал позитивный результат на триметазидин — препарат, который используется для укрепления сердечной мышцы и не является допингом в прямом смысле.

Более того, триметазидин можно употреблять и спортсменам во внесоревновательный период. Собственно, видимо, из-за этого между МОК и Международным союзом конькобежцев (ISU) до сих пор идут консультации, а золото России в командном турнире остается под вопросом.

Под вопросом остается и выступление лучшей фигуристки планеты в личном турнире Игр. Так вот, главной новостью утра 10 февраля стало полученное Валиевой разрешение на тренировку, на которую она и вышла, отказавшись общаться с прессой после нее.

Кроме того, в прессе прошла неофициальная информация, что действующей чемпионке мира сняли ограничение на выступление в личном турнире.

Тем не менее на брифинге МОК никакого официального решения не обнародовали, хотя основная часть вопросов была посвящена именно ситуации с россиянкой.

«Странно, но было приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг на брифинге, а не про положительные тесты на ковид. Это было утешительно. Обнадеживающе. Как будто мир возвращается к нормальной жизни», — подытожил брифинг редактор первым опубликовавшего информацию о положительном тесте в сборной России портала Inside The Games Дункан Маккей.

«Обстановка в команде? Без комментариев»

Однако мужская произвольная программа прошла по плану.

Сборная России вряд ли могла рассчитывать тут на медаль. Марк Кондратюк, классно откатавший обе программы в командном турнире, выложился в тех соревнованиях и не справился в личном турнире с коротким прокатом, став в нем лишь 15-м.

Лучшим в нашей команде после первой части соревнований был Евгений Семененко, расположившийся на седьмой строчке — выше упавшего с четверного сальхова двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Андрей Мозалев свою короткую программу откатал неудачно и едва смог попасть в произвольную, заняв 23-е место, в то время как все за пределами топ-24 выбыли из соревнований.

Не очень получился у Мозалева и произвольный прокат. Он упал с первого же четверного прыжка и допустил ряд ошибок, но все равно сумел по сумме баллов опередить вообще всех участников первой разминки и в итоговом протоколе поднялся на 19-ю строчку.

Кондратюк так и не восстановился в полной мере. Он чисто исполнил четверной тулуп в начале программы, а во второй части в каскаде сделал четверной сальхов. Выполнил он этот элемент и вне каскада, но, уже выехав, упал практически на ровном месте, потеряв концентрацию.

Были у уже ставшего здесь олимпийским чемпионом россиянина и другие ошибки, но в конечном счете он не выглядел слишком расстроенным после своего выступления, обернувшегося все тем же 15-м местом.

«У меня вчера был выходной. Мы с тренером приняли решение, что если я буду тренироваться еще в этот день, то сил не останется полностью. Какие впечатления от Олимпиады? Двоякая ситуация. С одной стороны, позитивных моментов было больше. Есть прекрасный командный турнир, который мне удался. На личное чего-то не хватило, я не знаю, чего. Возможно, это опыт или силы, может, стойкость, — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

— Не хватило, потому что в командном турнире я показал, что могу, а в личном закрепить успех не удалось. В целом я счастлив, что мне выпала возможность попасть сюда, откататься четыре раза. Это огромная честь. Я счастлив, что здесь нахожусь.

С точки зрения физики было не сильно тяжело. Скорее, морально. Я, как большинство спортсменов, привык, что есть две программы. Первую ты откатываешь, не полностью вкладывая эмоции, чтобы оставить их на произвольную. А тут огромнейшее напряжение и после двух программ такое приятное опустошение.

Но это классно, когда все закончилось, и не очень хорошо, когда впереди еще половина работы. И так получилось, что физически все нормально. В короткой, например, пусть криво-косо, но я все приземлил. Но морально ходил… не знаю, как овощ, что ли. Поэтому мне нужен был вчера отдых, чтобы восстановиться морально.

Какая сейчас обстановка в команде? Этот вопрос без комментариев».

«С прокатами справился»

Евгений Семененко, закрывавший выступления в предпоследней разминке, пошел на три четверных прыжка, но допустил падение с одного из них. В остальном же прокат ученика Алексея Мишина был классным.

Правда, возглавить соревнования после своего выступления ему не удалось, так как перед ним свою программу представил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, слишком много потерявший в первой части соревнований.

На этот раз великий японец пошел на совершенно исторический прокат, первым прыгнув аксель в четыре с половиной оборота! Он его сделал и докрутил, но все-таки упал при приземлении.

Рухнул он, как и в короткой программе, с четверного сальхова, что снова стало неприятным сюрпризом, но дальше были еще два чистых четверных тулупа и два тройных акселя — в каскаде и сольный.

В итоге результат Ханю с очень высокой оценкой за компоненты оставался на первой строчке протокола до выступления тройки призеров.

А тренер Семененко Алексей Мишин рассказал, что у его подопечного были проблемы со спиной, так что выступление в Пекине стало в какой-то степени преодолением себя.

«У Жени были проблемы со спиной. В короткой программе еще нормально, а на разминке перед произвольной он даже тулуп тройной собрать не мог», — подчеркнул опытный наставник.

«Считаю, что с прокатами справился. Короткая вообще хорошо вышла для меня. В произвольной, несмотря на ошибку в начале, получилось докатать программу. Сейчас отдохну, подлатаю спину. Если честно, даже не знаю, когда улетаю», — приводит «Спорт-Экспресс» слова самого российского фигуриста.

«Не знаю, что случилось с Валиевой, у нас нет официальной информации по церемонии награждения. Надеюсь, все будет хорошо», — рассказал он уже ТАСС.

Золото без борьбы

Итоговое седьмое место на Олимпийских играх — безусловно, успех для Семененко, сумевшего обыграть в сильнейшей разминке яркого, но нестабильного грузинского ученика Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили.

Сильнейшую разминку открывал ученик Брайана Орсера американец Джейсон Браун, известный своим ярким катанием и высокими компонентами. В этот раз он заявил на произвольную программу четверной сальхов, но так и не решился впервые исполнить «квад» на соревнованиях.

Его прокат получился фирменно чистым и классным, а судьи даже выписали ему во второй оценке больше баллов, чем Ханю, что, правда, не помогло опередить японца ни в произвольной программе, ни по сумме.

Не справился с этой задачей и кореец Чха Джун Хван, зато с ней справился нестабильный Шома Уно.

Японец Уно, обладатель второго по сложности контента в мире, был в своем репертуаре: упал с четверного флипа, выехал с помаркой с четверного тулупа и сделал «бабочку» на втором прыжке в каскаде из тройного акселя с тройным флипом через ойлер, но при этом чисто выполнил четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде и тройной аксель.

Этого все-таки хватило, чтобы выйти в промежуточные лидеры, и Уно после серебра Пхенчхана-2018 обеспечил себе награду на второй Олимпиаде подряд.

После этого Юме Кагияме нужно было просто откатать чисто свою программу и не допустить в ней роковых ошибок. Но и подвигов не требовалось. Самый молодой член японской сборной все сделал как надо, за четыре четверных прыжка и два тройных акселя допустив только один степ-аут, и стал обладателем серебра.

Ну а золото, само собой, ушло к Нэтану Чену. Трехкратный чемпион мира из США сполна реабилитировался за провал Пхенчхана, где он был только 18-м после короткой программы, так что даже выигранная произвольная не дала шансов на медаль.

На этот раз он уверенно лидировал и только укрепил преимущество, исполнив фирменные пять четверных прыжков без серьезных помарок. Визуально это все смотрелось так легко, что просто завораживало.

Единственной ошибкой, не давшей Чену побить свой же мировой рекорд по баллам, стала «бабочка» на флипе вторым прыжком в каскаде с четверным тулупом. Но это никого не расстроило.

Соревнования в мужском турнире получились яркими, но закончились ровно тем, что и ожидалось — золотой медалью за явным преимуществом от лучшего фигуриста планеты последних лет.