Старт гонки за хоккейным золотом: за кем следить 9 февраля на Олимпиаде

Шестой день зимних Олимпийских игр ознаменуется стартом мужского хоккейного турнира, где сборная Олимпийского комитета России (ОКР) является главным фаворитом. Команда под руководством Алексея Жамнова начнет свой путь к защите титула олимпийских чемпионов матчем против сборной Швейцарии. Помимо этого, за медали поборются российские горнолыжницы, двоеборцы, шорт-трекисты, сноубордистки и саночники. «Газета.Ru» представляет превью очередного дня на Олимпиаде-2022.

Хоккей. Россия — Швейцария

9 февраля начнется главное событие всей зимней Олимпиады — мужской хоккейный турнир, в котором примут участие 12 стран, которые оказались разбиты на три квартета.

Команда ОКР попала в группу В, где встретится с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Именно с «крестоносцами» отечественная сборная и проведет свой первый матч.

Россия является фаворитом олимпийского турнира — подобное мнение разделяют как букмекеры, так и эксперты. По мнению американского издания VSiN, которое в своем прогнозе об итогах хоккейного турнира поставило подопечных Алексея Жамнова на первую строчку.

«Преимуществом российской команды являются игроки с опытом выступления в Национальной хоккейной лиге — Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев»,

— говорится в заметке, посвященной старту мужского хоккейного турнира.

В качестве двух других фаворитов VSiN называет сборные Канады и Швеции, которые попали в группы А и С соответственно. «Кленовые листья» на турнире встретятся с командами Германии, Китая и США, а «Тре крунур» на предварительной стадии сыграют с финнами, латвийцами и словаками.

В стане российской сборной не обошлось без скандалов — 6 февраля форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко покинул расположение национальной команды. Менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что у игрока микроповреждение.

Однако многие СМИ позже писали о том, что реальной причиной отлета игрока из Китая является его конфликт с руководством команды.

«Мы тренируемся, Кузьменко нам пожелал победы, удачи, золота. Очень жаль, что он уехал, но так получилось. Он выглядел травмированным? Давайте не будем это выносить, это немного провокационный вопрос», — приводит слова нападающего Андрея Чибисова «Чемпионат».

Существует вероятность, что на лед российская команда выйдет в медицинских масках. Напомним, что соперницы женской сборной России в двух последних матчах на групповой стадии играли в средствах индивидуальной защиты, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Генеральный менеджер мужской команды Илья Ковальчук заявил, что вопрос об игре в масках будет решаться ближе к началу поединка.

«Сегодня сказали, что хоккеистки не были обязаны играть в масках, просто они договорились так с канадками, чтобы избежать всяких инцидентов. У нас нет никаких гарантий, будем ли мы играть в масках или без. Знаю, что в сборной России все тесты отрицательные, надеюсь, в швейцарской команде тоже», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

Напомним, что в плей-офф попадут все 12 команд. По итогам групповой стадии три победителя группы + лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадут в четвертьфинал. Остальные сыграют матчи 1/8 финала, их соперники определятся в зависимости от результатов трех матчей предварительного этапа.

Игра между сборными России и Швейцарии начнется в 11:40 по московскому времени.

Всего 9 февраля будет разыграно шесть медалей в шести видах спорта.

В 05:15 по московскому времени российские горнолыжницы Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева и Полина Мельникова начнут состязаться за медали в слаломе. Сноубордистки Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина в 09:30 мск начнут определять сильнейшую в дисциплине «борд-кросс».

В 11:00 по Москве стартуют соревнования в лыжном двоеборье — от России в этом виде программы выступят Самир Мастиев, Артем Галунин и Вячеслав Барков. Спустя три часа будет дан старт четвертьфинальным забегам в шорт-треке — за отечественную команду будут бежать Семен Елистратов, Денис Айрапетян и Даниил Ейбог.

В соревнованиях по санному спорту начнутся заезды в двойках. Нашу страну будут представлять пары Андрей Богданов – Юрий Прохоров и Александр Денисьев – Владислав Антонов. Состязания в этом виде программы стартуют в 15:20.

Также завтра на Олимпиаде будет дан старт мужскому турниру по керлингу. В первом матче предварительного этапа россияне встретятся с соперниками из США. Игра начнется в 15:05 по московскому времени.