Худшая игра на турнире: Россия без шансов проиграла финкам

В заключительном матче группового этапа женского хоккейного турнира в Пекине-2022 сборная Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 0:5 проиграла представительницам Финляндии. Несмотря на неудачу, россиянки продолжат борьбу за медали: в матче за право выйти в полуфинал подопечные Евгения Бобарико сыграют против команды Швейцарии.

Матч с соперницами из Финляндии был последним на групповом этапе для россиянок. После вчерашнего поражения со счетом 1:6 от национальной сборной Канады, где хоккеисткам пришлось два периода бегать в медицинских масках, ограничивающих поступление кислорода в организм, рассчитывать на успех в игре с финками было непросто.

На стороне команды под руководством Евгения Бобарико было время — финские хоккеистки проводили свой вчерашний матч позднее, чем россиянки. К тому же, позиция в турнирной таблице тоже внушала оптимизм — Финляндия после трех игр не набрала ни одного очка, усложняя себе сетку в плей-офф.

Для сохранения третьей строчки в группе А россиянкам было необходимо не уступить соперницам с разницей более чем в две шайбы. Подобный исход позволял получить в четвертьфинале сборную Японии, которая во многом сенсационно выиграла группу В — вторую по силе на этом турнире.

На игру с россиянками финские спортсменки, последовав примерку канадок, вышли в масках, хотя на этот раз результаты ПЦР-тестирования пришли вовремя. Судейская бригада, как и наша сборная, от масок отказались.

Казалось, что эта деталь сыграет на пользу сборной России, но все вышло наоборот. Финки, несмотря на учащенный пульс и серьезную нагрузку на сердечную мышцу, двигались на площадке гораздо быстрее и активнее российских хоккеисток. Броски россиянок не выглядели опасно, в то время как игра в обороне не складывалась совсем.

Первое взятие ворот сборной России случилось на исходе первой половины первого периода — с передачи Тани Нисканен отличилась Санни Рантала.

Разница в скоростях приводила к вынужденным фолам: всего в матче россиянки схватили семь малых штрафов. Первое большинство финки реализовали на 19-й минуте, точный бросок оказался на счету Мишель Карвинен. 2:0 — именно с таким счетом завершился первый период.

Во второй двадцатиминутке сборная России выдала худший перфоманс на турнире, пропустив за период три шайбы. Столько же подопечные Бобарико пропустили в третьем периоде от США, однако уровень американок несравненно выше: в Пекин они приехали в надежде защитить титул Олимпийских чемпионок, добытый в Пхенчхане четыре года назад.

Две из трех пропущенных шайб были в меньшинстве, причем заброшены они были финками с разницей в 29 секунд. Любопытно, что как раз в этот временной промежуток в воротах сборной России произошла замена — вместо Марии Сорокиной на лед вышла Валерия Меркушева.

Получив быстрый гол, 20-летняя спортсменка сумела собраться и засушила свои ворота до конца игры. Однако на итоговом результате надежная игра голкипера не сказалась — полевые игроки так не смогли распечатать финские ворота.

0:5 — женская сборная России терпит третье подряд крупное поражение на этой Олимпиаде.

После игры главный тренер российской сборной Евгений Бобарико заявил, что его подопечные не смогли поддержать темп соперниц.

«Во-первых, мы проиграли в движении. Соперник был быстрее нас. Любая тактика рушится в таких условиях. Наверное, где-то сборной не хватило свежести, уверенности в своих силах и хладнокровия в начале матча. Они сегодня показали очень хорошую скорость. После трех поражений они были очень мобильны. У нас было не так много силенок. Сегодня движение нашей команды было самое плохое за весь турнир.

Четвертую и пятую шайбу пропустили в одной смене? Можно сказать, да, пропустили в одной смене две шайбы. Мы получили информацию от аналитического отдела, что можно посмотреть повтор на атаку вратаря», — заявил специалист в беседе с «СЭ».

Также наставник национальной команды прокомментировал решение финской сборной провести матч против россиянок в медицинских масках.

«В масках играть очень сложно, мы ощутили на себе вчера это. Если есть возможность играть без масок, то мы бы воспользовались ей. Через эту игру нам нужно было подготовиться к четвертьфиналу.

Сегодня мы хотели показать более качественный хоккей, но к сожалению, силенок нам не хватило. У нас есть еще два дня. Мы подготовимся, восстановимся. С оптимизмом смотрим в будущее», — заключил Бобарико.

В четвертьфинальной игре сборная России встретится с представительницами Швейцарии — эта игра станет второй на Олимпиаде-2022. Напомним, что первый поединок между этими командами завершился уверенной победой россиянок со счетом 5:2.

В оставшихся матчах стадии 1/4 финала канадки сыграют со шведками, американки в роли номинальных хозяек выступят против хоккеисток из сборной Чехии, а национальная команда Финляндии проведет матч с японками.

Подопечные Евгения Бобарико сыграют за выход в полуфинал со швейцарками 12 февраля. Стартовое вбрасывание в игре состоится в 07:10 по московскому времени. Победитель этого противостояние получит право сыграть за выход в финал с сильнейшей командой из пары Канада — Швеция.