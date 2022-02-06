«Упадут в глазах России». Норвежцы собираются подать протест и лишить Большунова золота

По информации СМИ, Норвегия собирается опротестовать победу Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх. Соперники России заметили, что при смене лыж спортсмен кинул свою палку в бокс Йоханнеса Клебо, что является нарушением правил. Чемпион мира Алексей Петухов в беседе с «Газетой.Ru» назвал «ерундой» претензии норвежцев и заявил, что они «упадут в глазах России», если подадут протест. Однако судья Валерий Махт признал, что Большунов действительно совершил ошибку.

Ни один из норвежцев не поднялся на пьедестал почета в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такого не случалось с 2018 года, когда скандинавы в полном составе пролетели мимо пьедестала в 50-километровом марафоне на Олимпиаде в Пхенчхане. После этого норвежские лыжники обязательно попадали на подиум во всех гонках, в которых принимали участие, — четыре года подряд.

Однако в пекинском скиатлоне их ждал полный провал: золото и серебро забрали два россиянина — Александр Большунов и Денис Спицов, бронзу — финн Иво Нисканен, а лучший из норвежцев Ханс Кристер Холунд стал лишь четвертым, причем уступил победителю 2:30,9 минуты.

Сильнейший лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо и вовсе финишировал 40-м, проиграв Большунову девять минут.

«Это жопа», — так звучало единственное заявление Клебо журналистам после гонки. На этом фоне в прессе появилась информация о том, что

сборная Норвегии собирается опротестовать результат Большунова, придравшись к тому, что россиянин бросил свою палку в бокс Клебо, когда менял лыжи при переходе с классического хода на коньковый.

Правилами запрещено класть свои вещи в чужие боксы, так как это может замедлить соперника и лишить его драгоценных секунд при смене лыж.

Другое дело, что в тот момент Клебо и близко не было, потому что он уже проигрывал Большунову минуту, и россиянин физически не мог ему помешать. Кроме того, крайне сложно доказать, что Сан Саныч допустил такой небрежный жест намеренно — кажется, что в спешке он просто не заметил, что лыжа перекатилась в чужой бокс.

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что подобные придирки выглядят смешно и норвежцы не добьются своим протестом ничего кроме презрения.

«Это все ерунда. Даже не знаю, как это назвать — недоразумение, наверное. Саша клал палку к себе в коридор, просто она отскочила от бортика и упала в соседний бокс. Здесь я никакого нарушения не вижу.

И если норвежцы подадут протест, он будет отклонен. Если они так сделают, то упадут в глазах всей нашей страны. Когда не знаешь, за что зацепиться, придираешься к таким мелочам — но это просто ерунда, это не считается нарушением», — считает Петухов.

Правда, российский лыжный судья Валерий Махт признал, что формально Большунов все-таки был неправ.

«Нарушение на самом деле было. Когда мы смотрели этот эпизод с техническим делегатом, тоже заметили его.

Большунов должен был положить весь свой инвентарь в своем боксе. Когда он начал разбираться с лыжами, палка встала поперек бокса норвежцев, Александр ее поправил, но она попала в бокс Клебо. Большунов мог этого не заметить и думать, что палка все-таки упала в его бокс.

Норвежцы могут подать протест. Однако трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно.

При разборе жюри схема вынесения решений такова: рассматривают, умышленно это сделали или нет. Если Большунов скажет, что не заметил, сделал это в запарке, то трудно доказать, что он специально бросил палку в бокс Клебо. Преимущества Большунов не получил.

Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения.

В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет. Норвежцы будут портить кровь и пытаться чего-то добиться. Считаю, что протест может быть отклонен на 80%», — цитирует Махта «Чемпионат».

Пока в России ожидают и опасаются протеста, в Норвегии продолжают в пух и прах разносить своих лыжников и предсказывают, что на всех гонках с большой дистанцией им рассчитывать не на что.

Так, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг в эфире норвежского телеканала TV2 заявил, что Большунов правильно подгадал пик формы и предположил, что Клебо сможет навязать ему борьбу только в спринтах.

«Норвежцы выступили просто ужасно и даже не смогли побороться за финальный отрыв вместе с лидерами.

«Для Александра Большунова сезон начался сегодня. То, что происходило на всех турнирах до этого, не имеет значения. Именно в олимпийском скиатлоне он впервые должен был сработать на результат — и взял золото.

Большунов уже несколько сезонов подряд проводит тренировки на высоте, и это дало классный эффект. А вот мужская сборная Норвегии немного изменила приоритеты не в пользу высотной подготовки.

Теперь я пессимистично смотрю на наши шансы взять медали в гонках с длинной дистанцией. Норвегия действительно рискует не взять ни одного золота в дистанционных гонках на Олимпиаде, однако Клебо все еще главный фаворит в спринте и командном спринте.

Большунов же является фаворитом на 15 км и в 50-километровом марафоне. Судя по всему, он угадал с пиком формы. Желаю удачи — в попытках его победить», — подытожил Нортуг.

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум попытался оправдать 40-е место Клебо тем, что тот намеренно перестал стараться по ходу дистанции, чтобы поберечь силы перед своим коронным спринтом, который состоится 8 февраля.

«На старте скиатлона он был намерен побороться за медали, поэтому был разочарован таким результатом, однако уже во время гонки Йоханнес начал думать о том, что через два дня его ждет спринт. Ему четко сказали, что нужно готовиться к спринту, поэтому, наверное, он перестал стараться в скиатлоне.

Я лично не просил Клебо замедляться, но намекнул, что ему стоит сосредоточиться на спринте 8 февраля. К тому моменту он уже сам начал сбавлять темп. Хорошо, что он сам это понял еще до моей подсказки. Когда ты не можешь тут бороться за медали, но есть ужасно важный старт через пару дней, то правильно будет поберечь силы», — подчеркнул Носсум.