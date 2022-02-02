«Отсутствие звезд НХЛ открывает России легкую дорогу к золоту Игр»

Сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11:40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.
Четыре года назад, на Олимпийских играх — 2018, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, где также отсутствовали игроки НХЛ, российская команда выиграла турнир, в финале одолев сборную Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.
Главным фаворитом турнира сборную России считают и сейчас.
Bleacher Report: отсутствие суперзвезд НХЛ открывает для России дорогу к золоту
«Большая часть мужских олимпийских сборных составлена из игроков, выступающих в европейских лигах. Так, в команду США вошли хоккеисты, играющие в Европе, АХЛ и университетских командах.
Женский хоккейный турнир будет иметь привычный вид, так как ожидается, что США и Канада снова будут бороться в нем за золотые медали. Американки и канадки являются главными фаворитами женского турнира в Пекине, в то время как среди мужчин преимущество у команды Олимпийского комитета России, составленной из игроков КХЛ.
Ажиотаж вокруг мужского хоккейного турнира по понятным причинам не такой, как если бы в нем участвовали игроки НХЛ. Отсутствие американских и канадских суперзвезд в Пекине открывает отличную возможность для команды Олимпийского комитета России пойти по легкой дороге к золоту», — пишет издание Bleacher Report.
The Hockey News
«Привыкание к партнерам не станет проблемой для игроков мужской хоккейной команды России в первые дни олимпийского турнира в Пекине. Вероятно, это будет единственный коллектив, все члены которого выступают в одной лиге.
Имея сильный внутренний чемпионат и широкий выбор игроков, российский тренер Алексей Жамнов, известный по своим выступлениям в Национальной хоккейной лиге, не стоит перед необходимостью искать хоккеистов на стороне.
Русские, конечно, будут сильны и без представителей НХЛ. Да, у них не будет мощи великой «Красной машины», однако при хорошем сочетании экс-игроков Национальной хоккейной лиги и звезд КХЛ, Россия станет очень грозным оппонентом.
И, учитывая тот факт, что в групповом раунде они сыграют с Чехией, Швейцарией и Данией, их дорога к решающим матчам будет ровной.
У российской сборной довольно легкие соперники в группе – Чехия, Швейцария и Дания. С таким составом она должна выйти в плей-офф без проблем», — считают журналисты The Hockey News.
«Россия будет фаворитом, если избежит случаев коронавируса»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф также считает сборной Россию фаворитом Олимпиады-2022.
«Если игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — заявил функционер. Тардиф отметил в разговоре с ТАСС, что российская команда готовится к Олимпиаде серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Россия будет фаворитом и без игроков НХЛ»
С большим уважением высказываются о сборной России в стане сборной Дании, которая будет соперником россиян на групповом этапе.
«Я еще не видел состав россиян, но там всегда хорошие игроки, и не важно, кто за сборную России будет выступать — игроки из НХЛ или нет. Знаю, что это та команда, которая всегда является фаворитом», — сказал главный тренер сборной Дании Хайнц Эллерс.
«Пока об этом много не думаем. Время для этого еще придет. Но сборная России всегда сильна в хоккее. Россия есть Россия. Есть игроки НХЛ или нет, там все равно собирается хорошая команда, которая считается одним из фаворитов. Так что перед нами будет тяжелый вызов», — рассказал игрок датской команды Франс Нильсен «Матч ТВ».