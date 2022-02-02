«Отсутствие звезд НХЛ открывает России легкую дорогу к золоту Игр»

Мужская сборная России по хоккею отправится на Олимпиаду в Пекин в отдельном самолете. Хоккейная делегация решила не рисковать и не лететь одним рейсом с другими олимпийцами из-за возможного заражения коронавирусом. За несколько дней до старта Игр многие зарубежные СМИ пишут, что именно российская команда является главным фаворитом хоккейного турнира.

Сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022 9 февраля против Швейцарии. Начало матча в 11:40 по московскому времени. Также соперниками национальной команды в групповом раунде будут Дания и Чехия.

Четыре года назад, на Олимпийских играх — 2018, которые прошли в южнокорейском Пхенчхане, где также отсутствовали игроки НХЛ, российская команда выиграла турнир, в финале одолев сборную Германии. Матч завершился в овертайме со счетом 4:3.

Главным фаворитом турнира сборную России считают и сейчас.

Bleacher Report: отсутствие суперзвезд НХЛ открывает для России дорогу к золоту

«Большая часть мужских олимпийских сборных составлена из игроков, выступающих в европейских лигах. Так, в команду США вошли хоккеисты, играющие в Европе, АХЛ и университетских командах.

Женский хоккейный турнир будет иметь привычный вид, так как ожидается, что США и Канада снова будут бороться в нем за золотые медали. Американки и канадки являются главными фаворитами женского турнира в Пекине, в то время как среди мужчин преимущество у команды Олимпийского комитета России, составленной из игроков КХЛ.

Ажиотаж вокруг мужского хоккейного турнира по понятным причинам не такой, как если бы в нем участвовали игроки НХЛ. Отсутствие американских и канадских суперзвезд в Пекине открывает отличную возможность для команды Олимпийского комитета России пойти по легкой дороге к золоту», — пишет издание Bleacher Report.

The Hockey News

«Привыкание к партнерам не станет проблемой для игроков мужской хоккейной команды России в первые дни олимпийского турнира в Пекине. Вероятно, это будет единственный коллектив, все члены которого выступают в одной лиге.

Имея сильный внутренний чемпионат и широкий выбор игроков, российский тренер Алексей Жамнов, известный по своим выступлениям в Национальной хоккейной лиге, не стоит перед необходимостью искать хоккеистов на стороне.

Русские, конечно, будут сильны и без представителей НХЛ. Да, у них не будет мощи великой «Красной машины», однако при хорошем сочетании экс-игроков Национальной хоккейной лиги и звезд КХЛ, Россия станет очень грозным оппонентом.

И, учитывая тот факт, что в групповом раунде они сыграют с Чехией, Швейцарией и Данией, их дорога к решающим матчам будет ровной.

У российской сборной довольно легкие соперники в группе – Чехия, Швейцария и Дания. С таким составом она должна выйти в плей-офф без проблем», — считают журналисты The Hockey News.

«Россия будет фаворитом, если избежит случаев коронавируса»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф также считает сборной Россию фаворитом Олимпиады-2022.

«Если игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — заявил функционер. Тардиф отметил в разговоре с ТАСС, что российская команда готовится к Олимпиаде серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Россия будет фаворитом и без игроков НХЛ»

С большим уважением высказываются о сборной России в стане сборной Дании, которая будет соперником россиян на групповом этапе.

«Я еще не видел состав россиян, но там всегда хорошие игроки, и не важно, кто за сборную России будет выступать — игроки из НХЛ или нет. Знаю, что это та команда, которая всегда является фаворитом», — сказал главный тренер сборной Дании Хайнц Эллерс.

«Пока об этом много не думаем. Время для этого еще придет. Но сборная России всегда сильна в хоккее. Россия есть Россия. Есть игроки НХЛ или нет, там все равно собирается хорошая команда, которая считается одним из фаворитов. Так что перед нами будет тяжелый вызов», — рассказал игрок датской команды Франс Нильсен «Матч ТВ».