Погиб Эдуард Сандлер — «лицо баскетбола» на Дальнем Востоке. Чем он известен?

Во Владивостоке погиб президент и главный тренер местного баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер: он врезался в дамбу на гидроцикле и умер до приезда скорой помощи. Сандлер не дожил два месяца до дебютного сезона «Динамо» в Единой лиге ВТБ. Кто он и чем известен — в материале «Газеты.Ru».

44-летний президент и главный тренер баскетбольного «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер погиб во время прогулки на гидроцикле в родном городе. В ночь на 28 июля он врезался в насыпную дамбу в районе улицы Набережной и умер до прибытия скорой помощи.

«Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сандлер был главным баскетбольным человеком на Дальнем Востоке, этой игре он посвящал свою жизнь и карьеру и добился включения «Динамо» в Единую лигу ВТБ, стартовать в которой клуб впервые в своей истории должен в новом сезоне.

«Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край», — говорится в заявлении клуба.

Президент общества дальневосточного «Динамо» Денис Симонов назвал Сандлера «выдающимся лидером, человеком колоссальной энергии и уникального организаторского таланта».

«Это невосполнимая, оглушительная утрата для всего отечественного баскетбола, приморского спорта и нашего динамовского движения. Эдуард Михайлович <...> сумел возродить и вывести приморский баскетбол на высочайший уровень, увенчанный «золотом» Суперлиги в 2024 году и историческим выходом клуба в Единую лигу ВТБ», — заявил он.

Соболезнования в связи с утратой выразили Российская федерация баскетбола, а также клубы Единой лиги ВТБ, «Адмирал» из КХЛ и многие известные лица российского спорта.

«Я в шоке нахожусь. Ночью только из Пскова прилетел. Вроде все хорошо. Телефон беру. Первая новость, которую читаю. Куча сообщений от коллег из РФБ. Первая мысль, которая мелькнула, — жизнь может оборваться вообще в любой момент. <...> С появлением Эдуарда Сандлера баскетбол на Дальнем Востоке ожил. И не просто оживал, а становился драйвером. Так было и на Сахалине, и во Владивостоке. Очень сложно это понять сейчас, потому что молодой мужчина, здоровый, полон сил, показывающий, что стремление к цели позволяет достигать любых результатов и решения любых задач, в один момент ушел. Я очень следил за его трансформацией в последние годы, мы часто с ним общались, и было заметно, насколько ментально менялся Эдуард Михайлович в лучшую сторону. Про таких людей говорят — олицетворял баскетбол в своем регионе», — рассказал ТАСС исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.

Единая лига ВТБ и все ее клубы-участники выразили соболезнования в связи с кончиной Сандлера, а президент РФБ Андрей Кириленко назвал гибель Сандлера «серьезным ударом по клубу», потерявшему своего «идейного вдохновителя».

«Эдуард был яркой и харизматичной личностью, преданным баскетболу человеком. Пожалуй, самым преданным на Дальнем Востоке <...> Эдуард искренне мечтал сыграть в Единой лиге ВТБ, не один год шел к реализации своего замысла, убеждал, уговаривал, верил. И невероятно жаль, что он ушел, так и не увидев матч своего Владивостока в Единой лиге. Для города и всего Дальнего Востока это огромная потеря, он был таким катализатором всех процессов», — заявил каналу «Матч ТВ» президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Эдуард Сандлер: карьера и скандалы

Эдуард Сандлер родился в 1981 году во Владивостоке, никогда не имел профессиональной карьеры, но всегда любил баскетбол и во взрослом возрасте стал тренером. Он руководил командами из Сахалина и Владивостока: «Восток-65», «Сахалин», «Спартак-Приморье», «Динамо».

Именно под руководством Сандлера «Спартак-Приморье» в 2016 году выиграл чемпионат Суперлиги (второй по статусу клубный турнир для российских клубов после Единой лиги ВТБ), а в 2024 году специалист повторил этот успех у руля «Динамо» , и в том числе благодаря этому команда пробилась на новый сезон в Единую лигу ВТБ.

В 2020 году Сандлер баллотировался на пост президента Российской федерации баскетбола, но уступил Андрею Кириленко.

Не раз Сандлер попадал в неприятные истории. В апреле 2016 года он был задержан по обвинению в нецелевом использовании средств в качестве руководителя «Спартака-Приморье». Проведя несколько месяцев под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде, он был приговорен к двум годам колонии общего режима, но вышел по УДО в октябре 2017 года .

Неоднократно скандальные истории возникали вокруг воспитанников баскетбольного «Динамо», некоторые из которых жаловались на давление и даже рукоприкладство со стороны Сандлера.

В апреле 2025 года Сандлер, который также был президентом футбольного «Динамо-Владивосток», избил в бане во время восстановительных мероприятий команды 19-летнего полузащитника Антона Мухина, арендованного бело-голубыми у «Нижнего Новгорода», на тот момент выступавшего в Российской премьер-лиге под названием «Пари НН».

Сандлеру не понравилось, что молодой футболист не поздоровался с ним, не проявив должного уважения, из-за чего президент клуба не позволил тому сесть рядом с собой и нанес несколько ударов руками и ногами. В результате у Мухина были диагностированы сотрясение мозга и другие повреждения.

Игрок был госпитализирован и написал заявление на Сандлера. По этому делу была начата проверка, но о ее результатах и дальнейших шагах правоохранителей ничего не известно. Мухин покинул дальневосточный клуб и провел прошлый сезон в Первой лиге в аренде в саратовском «Соколе», за который вышел на поле в 32 матчах и отметился одним забитым мячом.