UFC для Трампа в финале ЧМ-2026: экс-игрок «Зенита» побежал бить испанцев после проигрыша

Чемпионат мира по футболу — 2026 завершен. В решающей игре сборная Испании с минимальным счетом одержала победу над сборной Аргентины и во второй раз в истории стала победителем мирового первенства, вернув трофей на Пиренейский полуостров спустя 16 лет. Финал игры был омрачен некрасивым поведением аргентинских футболистов: не сумев смириться с поражением, некоторые из них агрессивно набросились на соперников, что может повлечь для них серьезные последствия.

У аргентинцев сдали нервы

Финальная игра прошла целиком и полностью с преимуществом «Ла Фурии Роха» — испанская команда вела с чудовищным перевесом по ударам (20-0) и ударам в створ (12-0) за пять минут до конца второго экстра-тайма, по сути не дав создать ни одного момента у своих ворот. Единственный шанс на спасение у на тот момент действующих чемпионов мира был в самой концовке, когда нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне не смог довернуть стопу правой ноги при попытке замкнуть прострельную передачу с правого фланга после розыгрыша углового и отправил мяч выше перекладины, нанося удар с очень близкого расстояния.

Последний свисток арбитра аргентинцы встретили по-разному: на глазах Месси выступили слезы, которые он не скрывал и после церемонии награждения.

Лионель Месси плачет после поражения в финале ЧМ-2026 Reuters/Vincent Carchietta

А другие попробовали найти утешение в сомнительном взаимодействиями с оппонентами. Так, бывший полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес, вышедший на поле по ходу второго тайма, по окончании игры подбежал к Эрику Гарсие, схватил того за шею, после чего оттолкнул его и сбил с ног.

Футболисты конфликтуют после финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) Julio Cortez/AP

Затем Паредес набросился на Гави, повалил того на землю, и удерживал, пока другие футболисты не вступили в потасовку и не помогли конфликтующим расцепиться. Словенский арбитр Славко Винчич сразу показал Паредесу прямую красную карточку — это стало вторым удалением аргентинцев.

Данное решение не останется незамеченным — Паредесу будет грозить длительная дисквалификация, несмотря на то, что ЧМ-2026 уже подошел к концу. В случае, если специальная комиссия решит отстранить аргентинца за неспортивное поведение, то дисквалификация будет распространяться либо на отборочные матчи чемпионата мира 2030 года, либо же на сам мундиаль, куда Аргентина как одна из шести стран-хозяек уже квалифицировалась.

Другое дело, что к ЧМ-2030 Паредесу исполнится уже 36 лет — подтвердить свою значимость для национальной команды в этом возрасте ему будет труднее, чем раньше.

Болельщики в соцсетях широко осудили случившееся: многие назвали поведение Аргентины позорным, неуважительным и безобразным. Также фанаты критиковали южноамериканцев за жестокость: «альбиселесте» получили репутацию одной из самых грубых команд в этом турнире из-за многочисленных фолов.

Единственным, кому могло понравиться произошедшее, стал Дональд Трамп — президент США известен своей любовью к единоборствам и дружбой с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом.

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино на стадионе перед матчем в Нью-Йорке, 19 июля 2026 года Mark J Rebilas/Reuters

Как пишут испаноязычные СМИ и блогеры в Х, после игры Паредес оправдывался за свое поведение тем, что испанцы, по его мнению, «слишком бурно праздновали свою победу у них перед носом». Это не нашло понимания со стороны зрителей, которые заметили как раз обратное.

Футболисты сборной Испании празднуют победу на чемпионате мира Mike Segar/Reuters

Другой аргентинец, Николас Отаменди, во время потасовки обратился к испанцу Родри, упрекнув того в жалостливых комментариях перед матчем: «Вы плакали всю неделю. Вы слишком много говорите».

Полузащитник сборной Испании Родри и защитник сборной Аргентины Науэль Молина конфликтуют после матча Dylan Martinez/Reuters

Любопытно, но Родри никак не участвовал в словесных перепалках перед игрой, а вот его соотечественник, Эмерик Лапорт, действительно рассказал журналистам, что недоволен агрессивным стилем соперников. В итоге Отаменди перепутал того, с кем изначально хотел поспорить, что вызвало смех у футбольных фанатов.

Пострадавшие игроки не стали раздувать конфликт публично и быстро перешли к празднованию успеха — Гави опубликовал сообщение «Тodavía sigo soñando... Somos... ¡¡¡¡CAMPEONES DEL MUNDOOOOO!!!!» — (с испанского — «Я будто во сне... Мы... Чемпионы мира!» — прим. «Газеты.Ru»).

Среди экспертов из числа бывших футболистов абсолютное большинство оказалось разочаровано поведением аргентинской сборной. Экс-голкипер сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт отметил, что только один футболист из числа проигравших вел себя уважительно.

«На поле был только один человек с чувством достоинства — это Лионель Месси, который пожал руку каждому испанцу», — заявил Харт.

Гари Невилл в эфире британского ТВ был более жесток в выражениях: «Это позор. [...] Реакция [сборной Аргентины] после финального свистка ужасна».

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони затронул тему на пресс-конференции после игры: специалист говорил о боли из-за проигрыша и рассказал, что попытался разнять потасовку на поле. Завершил свою речь Скалони в слезах, заявив, что его время во главе «альбиселесте» закончилось.

В новый отборочный цикл аргентинцы зайдут не только с новым тренером, но и с новой «десяткой» — Месси ушел из национальной команды побежденным.