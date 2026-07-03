Триумф Европы: Испания и Португалия вышли друг на друга на чемпионате мира

Сборные Испании и Швейцарии легко переиграли своих соперников в 1/16 финала, а Португалия драматично вырвала победу у Хорватии с первым голом Криштиану Роналду в плей-офф чемпионатов мира за карьеру. «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня мундиаля.

Свой поход в плей-офф за Кубком мира сборная Испании начинала с матча против национальной команды Австрии. Подопечные Ральфа Рангника — крепкий соперник, однако на групповом этапе в противостоянии с Аргентиной совсем не убедили качеством футбола.

Как и в той встрече, австрийцы сосредоточились на обороне своих ворот, стараясь максимально затруднить жизнь куда более классному и статусному сопернику. Это относительно неплохо удавалось в первом тайме.

Правда, перешедший уже по ходу этого мундиаля из «Челси» в мадридский «Реал» левый защитник Марк Кукурелья смог забить из штрафной после углового, но арбитр справедливо зафиксировал фол Пау Кубарси на голкипере Александре Шлагере в момент подачи.

А вот на 36-й минуте гол с участием Кукурельи вышел абсолютно чистым. Кудрявый латераль получил на своем фланге передачу от Родри, без сопротивления продвинулся вперед и прострелил в центр штрафной, где Микель Оярсабаль опередил Давида Алабу и протолкнул мяч в сетку.

Следующим шансом стал удар Алекса Баэны со штрафного с левого края, но за Шлагера на этот раз сыграла перекладина. Атака продолжилась, и в итоге Ламин Ямаль добивал в упор, но вратарь успел переместиться и отразить мяч солнечным сплетением.

Австрийцам точно надо было менять игру, и Рангник бросил в бой после перерыва разом Карни Чуквуэмеку и Флориана Гриллича, а на исходе часа игры еще и Сашу Калайджича с Марко Арнаутовичем. Вот только все эти ходы никаких дивидендов не принесли.

Испания была сильнее, и чем больше зон открывали в надежде отыграться австрийцы, тем ближе становилась неминуемая расплата за это. Правда, второй мяч пришел на 66-й минуте после долгой позиционной атаки «Красной Фурии». Кукурелья запустил по левой бровке Баэну, который мягко навесил в центр штрафной, откуда набежавший Педро Порро головой отправил мяч мимо Шлагера.

Точку же на 89-й минуте снова после голевой передачи Кукурельи поставил все тот же Оярсабаль, воспользовавшийся провалом австрийской обороны и переигравший Шлагера, оставшись с ним с глазу на глаз.

Удивительно, но ни автор дубля Оярсабаль, ни сделавший две голевые и одну предголевую передачи Кукурелья не получили звания MVP встречи. Оно досталось закончившей с 0+0 по «гол+пас» главной звезде испанской сборной Ламину Ямалю.

Португалия — Хорватия — 2:1

Куда сложнее выдался первый матч плей-офф на турнире для Португалии, которая шла к встрече как раз с испанцами в 1/8 финала. Хорватия с ветеранами Лукой Модричем и Иваном Перишичем, для которых эта встреча, вероятно, стала последней за национальную команду, показала очень качественный футбол.

В первом тайме «шашечные» в основном оборонялись, но из-за качества их действий без мяча атака «европейских бразильцев» выглядела по большей части стерильной, а Криштиану Роналду с Рафаэлом Леау — инертными.

Более того, после перерыва хорваты добавили с выходом Игора Матановича вместо Анте Будимира активности в атаке и стали напрягать Диогу Кошту. Голкипер спас Португалию после прорыва Ковачича, но на 56-й минуте оказался бессилен, когда после навеса Йосипа Станишича мяч пришел к забытому всеми Перишичу, и ветеран разобрался в три касания идеально.

Вскоре «шашечные» забили и второй мяч, но на этот раз не обошлось без положения вне игры. Офсайд был зафиксирован вскоре и у Криштиану Роналду, который мастерски в два касания вроде бы трансформировал в гол передачу из глубины.

Впрочем, всего через несколько минут бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, проиграв позицию на угловом у своих ворот, двумя руками обнял и потянул вниз Ренату Вейгу, не дав тому пробить головой в упор, и после просмотра VAR арбитр указал на точку.

Криштиану Роналду подошел к мячу и сильным ударом по центру отличился в третий раз на этом мировом форуме и впервые в карьере в плей-офф чемпионата мира.

При этом Хорватия и не думала больше садиться в оборону и держать счет до серии пенальти. Модрич и Ко атаковали и генерировали моменты. Например, Кошта в одной атаке отразил два опаснейших дальних удара Ковачича, первый из которых вратарь перевел в перекладину.

На 82-й минуте Роберто Мартинес впервые на этом ЧМ заменил Роналду, для которого в случае поражения эта игра могла стать последней за сборную.

Но на четвертой из десяти добавленных минут Рафаэл Леау, ранее чуть не сломавший перекладину ударом с линии штрафной, идеально навесил на Гонсалу Рамуша, и тот головой кивнул в дальний угол.

Хорваты успели в оставшееся время трансформировать навал в гол Йошко Гвардиола после скидки Марио Пашалича, но после долгих разбирательств оказалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» все-таки был в офсайде.

Португалия идет дальше и сыграет в 1/8 финала с Испанией в матче, где очень сложно определить фаворита, по крайней мере явного.

Швейцария — Алжир — 2:0

Про победы, какую Швейцария одержала над Алжиром, говорят обычно — «на классе». Североафриканская сборная с первых минут встречи обозначила желание действовать первым номером, была поинтереснее на старте, но команда Мурата Якина в итоге затратила не больше усилий, чем было нужно, чтобы спокойно забрать свое.

Но в первой же своей атаке на десятой минуте Швейцария забила. Шикарно проявляющий себя на этом мундиале и отвоевавший себе место в старте Йоанн Манзамби совершил красивый проход с мячом и от лицевой из штрафной выкатил мимо алжирских голкипера и защитников на Брила Эмболо. Форвард опередил опекуна и сумел подставить ногу так, чтобы мяч отскочил в ворота.

Дальше до перерыва был вполне равный футбол без особых моментов, но едва соперники вышли на вторую половину, как Швейцария забила снова.

Европейцы провели массированную атаку, вызвавшую несколько приступов паники у алжирских защитников: они несколько раз перехватывали мяч, но выбивали все время в швейцарцев. Именно так Дан Ндой принял мяч в чужой штрафной и вторым касанием с 14 метров красиво уложил под штангу.

Не сказать, чтобы Алжир сдался, но сделать что-то подопечные Владимира Петковича, раньше тренировавшего как раз сборную Швейцарии, так и не смогли. Грегори Кобелю даже не пришлось реально спасать свою команду, в то время как Лука Зидан пару раз выручил алжирцев.

2:0 — закономерная победа Швейцарии, которая в 1/8 финала встретится с победителем пары Гана — Колумбия.