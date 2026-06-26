Характер Эквадора и грустная победа Турции: на ЧМ определились первые пары плей-офф

Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф чемпионата мира, Нидерланды выиграли свою подгруппу, Швеция спаслась против Японии и пробилась в плей-офф, Парагвай и Австралия сыграли нужную им ничью, а Турция хлопнула дверью, вырвав победу у США. «Газета.Ru» рассказывает о 15-м дне чемпионата мира по футболу.

Группа Е

Эквадор – Германия – 2:1

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2

Третий тур групповой стадии чемпионата мира по футболу — всегда время для драматичных развязок и сказочных историй. Сборная Эквадора отправилась на мундиаль как вторая команда южноамериканского отбора, обыгравшая по его ходу и Аргентину, и Бразилию. Себастьян Беккасесе выстроил очень интересную и крепкую сборную, которой очень тяжело забить и от которой очень многого ждали.

Но уже в США реальность оказалась печальной: сначала Эквадор в ярком матче с Кот-д'Ивуаром пропустил в самой концовке и проиграл, а затем, несмотря на большое преимущество, так и не смог распечатать ворота сборной Кюрасао. Эннер Валенсия был после двух туров единственным нападающим турнира, кто наиграл по xG на больше двух ожидаемых голов, но по факту не забил ни одного мяча.

В итоге в последнем туре южноамериканцам была необходима победа над сборной Германии, которая за два первых тура не просто обеспечила себе выход в плей-офф, но и гарантировала первое место. При этом Юлиан Нагельсманн выставил основной состав за исключением получивших повреждения защитников Нико Шлоттербека и Натаниэля Брауна, которых заменили Антонио Рюдигер и Давид Раум.

Эквадорские футболисты до игры говорили, что выйдут с максимальным настроем и оставят на поле всех себя, чтобы выйти в плей-офф, а их наставник с грустью рассуждал, что несмотря на весь прогресс команды, если результат будет отрицательным, ему придется уйти, так как он не нашел полного контакта с болельщиками.

И уже на второй минуте Германия открыла счет. Александар Павлович перекинул на границе штрафной мяч через Педро Вите, Флориан Вирц выкатил на линию штрафной под удар Лерою Сане, и самый критикуемый игрок немецкой команды в касание вонзил снаряд в ближний нижний угол.

Гол вызвал споры, поскольку Павлович, высоко задрав ногу, попал шипами по голове Виты, но обслуживавшая свою вторую игру на турнире американская судья Тори Пенсо фола в этом действии не усмотрела, так как полузащитник «Баварии» перекидывал мяч и сыграл сперва в него, а эквадорский защитник сам попал лбом в шипы соперника, пытаясь выбить головой.

Впрочем, пропущенный мяч эквадорскую сборную никак не смутил, и довольно скоро она восстановила равновесие. Причем Вите сделал голевой пас на Нильсона Ангуло, а полузащитник английского «Сандерленда» пробил из-за штрафной, пустив мяч между ног Павловичу. Удар пришелся в самый угол, и Мануэль Нойер не достал мяч, чуть опоздав с реакцией.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Германии давила, имела опасные подходы, но Эквадор действительно сражался в защите за каждый мяч, блокировал удары и имел свои неплохие возможности.

Все могло решиться в самом начале второго тайма, когда Кая Хаверца сбили в штрафной, а Пенсо уверенно указала на точку. Однако VAR позвал арбитра к монитору, и она увидела, что атака Германии началась с пропущенного ей в центре поля фола Сане — пенальти был отменен.

Решилось же все на 77-й минуте. Эквадор провел отменную атаку, в которой мог забить и с игры, но в итоге заработал угловой, и после его подачи Кевин Родригес на ближнем углу вратарской сделал затылком скидку в центр, а Гонсало Плата подставил ногу, опередив Нойера, и вогнал мяч под перекладину.

В оставшееся время эквадорцы старательно не пускали соперников к своим воротам, а самый лучший шанс сравнять счет имел Дениз Ундав, попавший с острого угла из штрафной в сетку с внешней стороны.

2:1 — Эквадор победил, занял третье место в группе и наверняка оформит выход в плей-офф, потому что с четырьмя очками не попасть в число восьми лучших из 12 занявших третьи места команд будет нереально.

В параллельном матче дубль Николя Пепе принес Кот-д'Ивуару спокойную победу над Кюарсао. Подопечные Дика Адвоката на своем первом мундиале крупно уступили Германии, выстояли против Эквадора и проиграли ивуарийцам, оставив на самом деле довольно приятное впечатление.

В своем последнем матче турнира они снова показали, что выстроены довольно крепко, сами имели много подходов с неприятными Яхьи Фофана дальними ударами, но Кот-д'Ивуар просто выше классом и реализовал свое преимущество. В начале игры Ян Диоманде подкараулил ошибку защитников Кюрасао на фланге, протащил мяч в штрафную и выложил Пепе на убойный удар, а во втором тайме Ибрагим Сангаре завершил комбинацию «на третьего» разрезающей передачей, после которой Пепе воткнул мяч в дальний угол.

Кот-д'Ивуар выходит в плей-офф со второго места и выглядит крайне неприятным соперником для абсолютно любой сборной из числа фаворитов турнира. А играть ивуарийцам предстоит либо с Францией, либо с Норвегией — с тем, кто займет в их дуэли второе место.

Группа F

Тунис – Нидерланды – 1:3

Япония – Швеция – 1:1

В группе F в теории на выход в плей-офф могли рассчитывать все, но поверить в шансы Туниса было крайне сложно. Североафриканцам надо было обыграть Нидерланды, причем как можно крупнее, и потом с тремя очками им оставалось бы ждать результатов других групп. При этом сами подопечные Роналда Кумана для оформления первого места в группе должны были побеждать.

Задачу эту оранжевая сборная решила, по сути, в первые семь минут встречи. Сначала Эллиес Скири не дал дойти мячу во вратарской до Брайана Бробби после прострела Дониэлла Малена и сам срезал в свои ворота, а через пару минут Бробби все-таки встретился с мячом во вратарской Туниса и вогнал его в сетку.

Преимущество Нидерландов было значительным и неоспоримым, но туниссцы смогли вернуться в игру, когда полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури отправил мяч в сетку после поданного Ханнибалом Межбри углового в начале второй половины. Правда, и европейцы ответили своим угловым на 62-й минуте – Ян Паул ван Хекке переправил головой в дальнюю девятку подачу Тейани Рейндерса, установив окончательный счет.

Первое место могла занять и сборная Японии, если бы обыграла Швецию крупнее, чем Нидерланды победили Тунис, и такой расклад был возможен в моменте: примерно тогда, когда Мастури сократил отставание африканцев до минимума, Дайдзен Маэда четко воспользовался блестящей разрезающей передачей Рицу Доана в штрафную после кружевной комбинации Страны восходящего солнца.

Однако для шведов на кону вообще стоял выход плей-офф, и поражение ставило бы возможность сыграть на вылет под большой вопрос. Да и по игре скандинавы «самураям» особо не уступали, так что удивляться ответному мячу Энтони Эланги, на 62-й минуте идеально уложившему из-за штрафной под дальнюю штангу, не стоит.

Более того, шведы были максимально близки в оставшееся время, чтобы обыграть японцев и занять в группе второе место, но Дзион Судзуки дважды потащил от Александера Исака и спас после еще одного опасного удара Эланги.

Таким образом, занявшие первое место Нидерланды уже в 1/16 финала сыграют с очень крепким Марокко, а дальше могут выйти на ЮАР или Канаду, в то время как Японию ждет в первом матче плей-офф сборная Бразилии. С кем будут играть шведы, станет понятно в последний день группового этапа, но в плей-офф они уже вышли официально, так как лидируют на данный момент в рейтинге занимающих третьи места команд и уже не опустятся на девятую строчку.

Группа D

Турция – США – 3:2

Парагвай – Австралия – 0:0

Последний тур в группе D оказался вполне предсказуемым. Например, Парагвай с Австралией, набравшие в первых двух играх по три очка за победы над Турцией, благополучно разыграли нулевую ничью и вместе оформили выход в плей-офф, просто австралийцы окажутся там со второго места, а южноамериканцы с третьего.

При этом «кенгуру» были к победе поближе, но парагвайский голкипер Орландо Хиль совершил пять сейвов и оставил свои ворота на замке.

Ну а в уже не влиявшем на распределение мест в группе матче Турции и США турки показали, что играть против атакующих команд им гораздо сподручнее, нежели против оборонительных «автобусов», которые успешно выстроили Австралия и Парагвай.

Пропустив на третьей минуте от Остона Трасти, турки еще до перерыва перевернули матч против «полуторного» состава американцев голами Арды Гюлера и Барыша Йылмаза. Себастьян Берхалтер в начале второй половины равновесие восстановил, но команда Винченцо Монтеллы все-таки смогла хлопнуть дверью, додавив на восьмой добавленной минуте – Каан Айхан уже из вратарской в подкате внес мяч в ворота.