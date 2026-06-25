Возвращение Неймара и Очоа, сенсация ЮАР и провал Чехии: на ЧМ-2026 стартовал третий тур

Сборная Мексики одержала три победы в трех матчах, а Гильермо Очоа сыграл на своем шестом чемпионате мира, Неймар вернулся на поле в составе сборной Бразилии спустя 980 дней, ЮАР сотворила сенсацию, а Швейцария забрала у Канады первое место в группе. «Газета.Ru» рассказывает о 14-м дне мундиаля.

Группа В

Швейцария — Канада — 2:1

Босния и Герцеговина — Катар — 3:1

На чемпионате мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал третий тур, когда матчи в каждой группе начинаются в одно время, а команды решают последние задачи групповой стадии. Все началось в Канаде, где швейцарцы с хозяевами выявляли победителя группы В, а в параллельной встрече Босния и Герцеговина с Катаром сражались за третье место и шанс попасть в плей-офф, так как восемь лучших из 12 команд, которые займут третьи места в своих квартетах, пробьются в 1/16 финала.

Швейцария и Канада имели по четыре очка, но при равенстве выше за счет лучшей разности забитых и пропущенных оказывались «кленовые листья», накидавшие «авоську» Катару. Так что вряд ли стоит удивляться активной игре в атаку от сборной Швейцарии.

Первый тайм ушел у подопечных Мурата Якина на прощупывание почвы, хотя и канадцы имели в нем пару опасных подходов. Но уже на старте второго альпийцы добились своего. И снова проявил себя Йохан Манзамби из немецкого «Фрайбурга», ставший героем встречи с Боснией и Герцеговиной после выхода на замену и попавший тут в старт.

Именно он зацепился на фланге за передачу, прорвался к штрафной и мощно прострелил уже на первой минуте второй половины. Брил Эмболо до мяча не дотянулся, но зато расположившийся дальше на траектории передачи Рубен Варгас могучим ударом вогнал в ближний угол.

Памятуя об упущенной победе над Катаром, швейцарцы и не подумали останавливаться, и уже через одиннадцать минут набежавший в штрафную Манзамби смог отличиться сам, проведя уже свой третий мяч на турнире.

Лишь после этого Канада пришла в себя, зато как! Хозяева поля давили до самого конца и имели множество моментов. Смогли они организовать и очень красивый гол: на 76-й минуте Натан-Дилан Салиба невероятно технично первым касанием принял налету сложную передачу, а вторым отправил пас на Промиса Дэвида, который в касание вколотил в угол.

«Кленовые листья» имели все основания рассчитывать на ничью и первое место в группе, давили и создавали моменты до самого конца, но Грегор Кобель встал в воротах стеной и, сделав шесть сейвов, удержал для Швейцарии победу, оформив первое место.

Ну а третьими стали боснийцы, которые поначалу владели большим преимуществом в матче с Катаром и в течение пяти минут на исходе получаса игры дважды заставили капитулировать Махмуда Абунаду.

Сначала Карим Алайбегович сместился от центра в правый полуфланг и нанес неотразимый удар из-за штрафной из-под защитников, а затем ветеран-капитан Эдин Джеко с лета простреливал с правой стороны штрафной, а мяч рикошетом от катарского защитника юркнул в ближний угол.

Казалось, все ясно, но подопечные Юлена Лопетеги едва не отыгрались еще до перерыва. Сначала на 42-й минуте Хасан Аль-Хайдос успешно завершил из штрафной красивую комбинацию, а в конце добавленного времени Акрам Афиф вывел на убойную позицию Педру Мигела, но за Канаду сыграла дальняя штанга!

Катарцы продолжали биться до самого конца, но на 80-й минуте Эмир Махмич все же провел третий гол Боснии и Герцеговиной, подытожив ее победу и наверняка вместе с тем и выход в плей-офф, потому что четырех очков должно хватить для этого и без подсчета дополнительных показателей.

Группа С

Бразилия — Шотландия — 3:0

Марокко — Гаити — 4:2

В группе С Бразилия и Марокко заочно сражались за первое место, набрав по четыре очка за первые два тура. Несмотря на изначальный перевес бразильцев за счет лучшей разности мячей, марокканцы выглядели фаворитами, ведь играли они против Гаити.

На практике же борьбы именно за первое место не получилось, хотя события ярких в обеих встречах хватало. В первую очередь виной всему дерзкие гаитяне, которые дважды по ходу первого тайма выходили в матче против североафриканцев вперед! Второй мяч провел бывший форвард московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор, который шикарно приложился из-за штрафной, попав почти в самую дальнюю девятку.

Однако усилиями Ашрафа Хакими, оформившего 1+1, и Исмаэля Сайбари, отличившегося в третьем матче турнира подряд, Марокко смогло дважды отыграться.

Тем временем в параллельном матче шотландцы явно перенервничали и дважды привезли себе мячи в ворота за первый тайм, пытаясь выходить из своей штрафной через передачи низом. Оба раза ошибки защитников приводили к тому, что Винисиус Жуниор оказывался прямо перед голкипером Ангусом Ганном и легко забивал — в первом случае через розыгрыш, во втором после удара головой. И это еще один мяч вингера мадридского «Реала» был отменен из-за нарушения с его стороны.

Марокко во втором тайме все же смогло дожать Гаити. Джокером оказался вышедший на замену форвард Суфьян Рахими. Сначала он на 78-й минуте оказался именно в той точке в штрафной, куда отскочил мяч, и ударом в девятку не оставил шансов голкиперу соперников спасти. Ну а на 87-й минуте Рахими успел сохранить мяч в поле у лицевой линии в штрафной гаитян и отправил передачу на Жессиму Яссину на пустые ворота.

Победа дала марокканцам эмоциональный заряд, но не принесла первого места, потому что в параллельной встрече бразильцы только укрепили свое преимущество во второй половине встречи — итоговый крупный счет установил проводящий пока что отличный мундиаль Матеус Кунья.

Главным же событием второго тайма стал выход на замену Неймара. Бразильская легенда не выступал за сборную 980 дней, с момента как порвал крестообразные связки. И на этот мундиаль он приехал с травмой, но восстановился к концу групповой стадии, вышел на замену и даже пробил по воротам.

Бразилия вышла в плей-офф с первого места, Марокко стало вторым, ну а шотландцы с тремя очками и отрицательной разностью забитых и пропущенных мячей теперь будут ждать результатов остальных групп и надеяться на лучшее.

Группа А

Чехия — Мексика — 0:2

ЮАР — Южная Корея — 1:0

В группе А изначально казалось, что есть Мексика, Чехия и Южная Корея, которые легко заберут три первых места и распределят места в матчах между собой, и безоговорочный аутсайдер — ЮАР. Матч открытия турнира, в котором мексиканцы легко убрали африканскую сборную, это только подтвердил.

Но реальность оказалась совсем иной: это мексиканцы так хороши, что катком прошлись по всем соперникам, а вот южноафриканцы оказались далеко не такими слабыми. Их камбэк с пенальти в концовке против Чехии выглядел отчасти случайностью, отчасти виной соперника, уж слишком академично игравшего на удержание счета.

Но против считавшейся фаворитом сильной Южной Кореи сборная ЮАР вышла играть первым номером и доминировала весь матч. В первом тайме футболисты из Азии не пропустили чудом, но в итоге южноафриканцы все равно дожали.

На 63-й минуте отличная комбинация подопечных Уго Брооса завершилась ударом Тхапело Мосеко в ближний угол после передачи Чепанга Мореми. И этот мяч так и остался единственным, причем корейцы ничего толком так и не смогли создать у чужих ворот.

Благодаря этой победе южноафриканцы заняли второе место в группе, отправив своего оппонента на третью строчку. Ну а четвертой осталась Чехия, которая ничего не смогла сделать против как будто уже не мотивированных мексиканцев, обеспечивших себе первое место еще после второго тура.

Первый тайм вышел напряженным и скупым на события, никому не принеся успеха. Но во второй половине мексиканцы полностью переиграли европейцев. Сначала Матео Чавес убежал на 55-й минуте к воротам при поддержке двух партнеров, но пробил сам и забил. Через шесть минут Матей Коварж спас в ближнем бою, но атака продолжилась, а чешский защитник так неудачно вынес, что Хулиану Киньонесу осталось только катнуть в пустые, что он и сделал.

За 15 минут до конца Хавьер Агирре выпустил проводящего свой шестой чемпионат мира голкипера Гильермо Очоа и другую легенду сборной защитника Хесуса Гальярдо. Трудиться для спасения своих ворот им особо не пришлось, так как чехи ничего не создали, а вот голевую атаку на разгром Очоа длинным пасом начал. И хотя Коварж спас после удара Сантьяго Хименеса в упор, закончилось все ударом Альваро Фидальго в девятку по пустым воротам.

Мексика провела блестящий групповой этап, ЮАР тоже вышла в плей-офф, Чехия отправляется домой, а Южная Корея с тремя очками ждет результатов других групп, и это провал азиатской сборной.