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День стариков на ЧМ-2026: Роналду и Модрич помогли Португалии и Хорватии победить

Четыре матча сыграны в 13-й день чемпионата мира по футболу 2026 года
Pedro Nunes/Reuters

На чемпионате мира минувшей ночью были сыграны последние матчи второго тура группового этапа. Португалия разгромила Узбекистан благодаря дублю Криштиану Роналду, англичане не смогли поразить ворота сборной Ганы, Хорватия с незначительным перевесом переиграла Панаму, а сборная Колумбии с минимальным счетом обошла команду ДР Конго.

ПортугалияУзбекистан — 5:0

Матч в Хьюстоне был определяющим для обеих команд — португальцам надо было во что бы то ни стало реабилитироваться после провальной ничьей в стартовой игре против ДР Конго, которая активизировала гигантское количество критики в адрес как персонально Криштиану Роналду, так и всей сборной в целом. Узбексим игрокам нужно было как угодно цепляться за очки, чтобы сохранять шансы на выход в плей-офф турнира.

С первых минут европейцы доминировали. Уже на шестой минуте Роналду открыл счет, замкнув передачу с близкой дистанции и войдя в историю, став первым игроком, забившим на шести разных чемпионатах мира.

Узбекистан пытался играть компактно и искать шансы на контратаках, но оборона не выдерживала давления. Спустя 11 минут Нуну Мендеш красивым ударом после розыгрыша стандарта сделал счет 2:0, а перед самым перерывом Роналду оформил дубль и сравнялся с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом по числу голов во втором туре ЧМ-2026.

Во втором тайме португальцы продолжили контролировать игру. На 60-й минуте Абдувохид Нематов срезал мяч в свои ворота, а финальную точку поставил Рафаэл Леау, установив итоговый счет — 5:0.

TROY TAORMINA/IMAGN IMAGES via Reuters

В финальном матче группового этапа португальцы разыграют первое место в группе с колумбийцами. Для выхода из группы с первого места команде Роберто Мартинеса нужна только победа.

Англия — Гана — 0:0

Матч в Фоксборо мог стать легкой прогулкой для островитян, которые показали яркую и зрелищную игру против хорватов в первом туре, вписав тем самым себя в список фаворитов мундиаля. Но не тут-то было...

С первых минут англичане владели инициативой и держали мяч, однако ганцы действовали очень дисциплинированно: компактная оборона, быстрые контратаки и жесткий прессинг в середине поля стали лейтмотивом первой половины игры. Реально опасных моментов было мало. Во втором тайме давление Англии возросло — игроки под руководством Томаса Тухеля нанесли 19 ударов, но вратарь сборной Ганы Бенджамин Асаре творил настоящие чудеса. Решающий эпизод игры случился в самом конце — Харри Кейн не смог выкрутить ногу и попасть из вратарской в створ ворот.

David Butler Ii/Reuters

Лучшим игроком матча был признан полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В интервью после игры сам англичанин выразил недоумение этому, заявив, что футболисты сборной Ганы провели игру гораздо лучше.

Англичане с четырьмя очками продолжают возглавлять свой квартет, а сборная Ганы за тур до окончания групповой стадии во многом неожиданно опережает в турнирной таблице сборную Хорватии.

Панама — Хорватия — 0:1

Игра в Торонто была важна и для тех, и для других — после поражений в стартовом туре как для хорватов, так и для панамцев валовая стоимость разыгрываемых трех очков становилась запредельной.

С первых минут номинальные хозяева играли агрессивно и высоко прессинговали, что во многом деморализовало бронзовых призеров ЧМ-2022. Хорваты чуть больше контролировали мяч, но создать остроту в первом тайме не смогли. Во втором тайме Хорватия прибавила. На 54-й минуте Йосип Станишич выполнил отличную навесную передачу, и Анте Будимир в касание переправил мяч в ворота, открыв счет в матче.

Панама бросилась отыгрываться, создала несколько опасных моментов, но голкипер Доминик Ливакович сыграл блестяще, совершив несколько ключевых спасений. В концовке хорваты грамотно контролировали счет и не позволили сопернику сравнять.

John E Sokolowski/Reuters

Лука Модрич, отметивший 200-й матч за сборную, удостоился после матча специальной церемонии, где ему вручили памятную футболку. А для Панамы поражение стало фатальным — команда досрочно завершила выступление на ЧМ-2026.

Колумбия — ДР Конго — 1:0

Матч в Гвадалахаре закрывал программу игрового дня. С первых минут колумбийцы взяли мяч под свой контроль и чаще угрожали воротам. Хамес Родригес и Луис Диас уже в начале игры имели по супермоменту, однако вратарь ДР Конго Мпаси дважды грамотно сыграл в собственной штрафной и нейтрализовал угрозы. Африканцы действовали компактно, плотно оборонялись и искали шансы на контратаках через скоростных Батшуайи и Виссу.

Во втором тайме давление Колумбии возросло, что привело к голу. На 76-й минуте после навеса и подбора Муньос мощным ударом с близкой дистанции с рикошетом открыл счет. Конголезцы бросились отыгрываться, создали пару моментов, однако колумбийская оборона и вратарь с ними справились. Под занавес игры Луис Диас мог забивать второй, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

Raquel Cunha/Reuters

Колумбия одержала вторую победу на турнире и досрочно вышла в плей-офф. А африканская сборная еще может выйти в 1/16 финала, для этого ей в последнем туре нужно победить Узбекистан.

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