День стариков на ЧМ-2026: Роналду и Модрич помогли Португалии и Хорватии победить

Четыре матча сыграны в 13-й день чемпионата мира по футболу 2026 года

На чемпионате мира минувшей ночью были сыграны последние матчи второго тура группового этапа. Португалия разгромила Узбекистан благодаря дублю Криштиану Роналду, англичане не смогли поразить ворота сборной Ганы, Хорватия с незначительным перевесом переиграла Панаму, а сборная Колумбии с минимальным счетом обошла команду ДР Конго.

Матч в Хьюстоне был определяющим для обеих команд — португальцам надо было во что бы то ни стало реабилитироваться после провальной ничьей в стартовой игре против ДР Конго, которая активизировала гигантское количество критики в адрес как персонально Криштиану Роналду, так и всей сборной в целом. Узбексим игрокам нужно было как угодно цепляться за очки, чтобы сохранять шансы на выход в плей-офф турнира.

С первых минут европейцы доминировали. Уже на шестой минуте Роналду открыл счет, замкнув передачу с близкой дистанции и войдя в историю, став первым игроком, забившим на шести разных чемпионатах мира.

Узбекистан пытался играть компактно и искать шансы на контратаках, но оборона не выдерживала давления. Спустя 11 минут Нуну Мендеш красивым ударом после розыгрыша стандарта сделал счет 2:0, а перед самым перерывом Роналду оформил дубль и сравнялся с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом по числу голов во втором туре ЧМ-2026.

Во втором тайме португальцы продолжили контролировать игру. На 60-й минуте Абдувохид Нематов срезал мяч в свои ворота, а финальную точку поставил Рафаэл Леау, установив итоговый счет — 5:0.

TROY TAORMINA/IMAGN IMAGES via Reuters

В финальном матче группового этапа португальцы разыграют первое место в группе с колумбийцами. Для выхода из группы с первого места команде Роберто Мартинеса нужна только победа.

Англия — Гана — 0:0

Матч в Фоксборо мог стать легкой прогулкой для островитян, которые показали яркую и зрелищную игру против хорватов в первом туре, вписав тем самым себя в список фаворитов мундиаля. Но не тут-то было...

С первых минут англичане владели инициативой и держали мяч, однако ганцы действовали очень дисциплинированно: компактная оборона, быстрые контратаки и жесткий прессинг в середине поля стали лейтмотивом первой половины игры. Реально опасных моментов было мало. Во втором тайме давление Англии возросло — игроки под руководством Томаса Тухеля нанесли 19 ударов, но вратарь сборной Ганы Бенджамин Асаре творил настоящие чудеса. Решающий эпизод игры случился в самом конце — Харри Кейн не смог выкрутить ногу и попасть из вратарской в створ ворот.

David Butler Ii/Reuters

Лучшим игроком матча был признан полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В интервью после игры сам англичанин выразил недоумение этому, заявив, что футболисты сборной Ганы провели игру гораздо лучше.

Англичане с четырьмя очками продолжают возглавлять свой квартет, а сборная Ганы за тур до окончания групповой стадии во многом неожиданно опережает в турнирной таблице сборную Хорватии.

Панама — Хорватия — 0:1

Игра в Торонто была важна и для тех, и для других — после поражений в стартовом туре как для хорватов, так и для панамцев валовая стоимость разыгрываемых трех очков становилась запредельной.

С первых минут номинальные хозяева играли агрессивно и высоко прессинговали, что во многом деморализовало бронзовых призеров ЧМ-2022. Хорваты чуть больше контролировали мяч, но создать остроту в первом тайме не смогли. Во втором тайме Хорватия прибавила. На 54-й минуте Йосип Станишич выполнил отличную навесную передачу, и Анте Будимир в касание переправил мяч в ворота, открыв счет в матче.

Панама бросилась отыгрываться, создала несколько опасных моментов, но голкипер Доминик Ливакович сыграл блестяще, совершив несколько ключевых спасений. В концовке хорваты грамотно контролировали счет и не позволили сопернику сравнять.

John E Sokolowski/Reuters

Лука Модрич, отметивший 200-й матч за сборную, удостоился после матча специальной церемонии, где ему вручили памятную футболку. А для Панамы поражение стало фатальным — команда досрочно завершила выступление на ЧМ-2026.

Колумбия — ДР Конго — 1:0

Матч в Гвадалахаре закрывал программу игрового дня. С первых минут колумбийцы взяли мяч под свой контроль и чаще угрожали воротам. Хамес Родригес и Луис Диас уже в начале игры имели по супермоменту, однако вратарь ДР Конго Мпаси дважды грамотно сыграл в собственной штрафной и нейтрализовал угрозы. Африканцы действовали компактно, плотно оборонялись и искали шансы на контратаках через скоростных Батшуайи и Виссу.

Во втором тайме давление Колумбии возросло, что привело к голу. На 76-й минуте после навеса и подбора Муньос мощным ударом с близкой дистанции с рикошетом открыл счет. Конголезцы бросились отыгрываться, создали пару моментов, однако колумбийская оборона и вратарь с ними справились. Под занавес игры Луис Диас мог забивать второй, но лайнсмен зафиксировал офсайд.

Raquel Cunha/Reuters

Колумбия одержала вторую победу на турнире и досрочно вышла в плей-офф. А африканская сборная еще может выйти в 1/16 финала, для этого ей в последнем туре нужно победить Узбекистан.