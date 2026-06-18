Провал Роналду и дебют Узбекистана: как прошел седьмой день чемпионата мира

Сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго, а Криштиану Роналду провел блеклый матч, Гарри Кейн оформил дубль и сломил сопротивление хорватов, Гана в компенсированное время дожала дерзкую Панаму, а бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сравнял счет в матче с Колумбией, но Узбекистан все равно уступил в своем дебюте на мундиалях. «Газета.Ru» рассказывает о седьмом дне чемпионата мира по футболу.

Португалия – ДР Конго – 1:1

Сборную Португалии считают одним из главных фаворитов этого чемпионата мира, а после подвигов Лионеля Месси и Килиана Мбаппе накануне от главной звезды «европейских бразильцев» Криштиану Роналду также ждали голевых свершений.

Матчу против Демократической Республики Конго предшествовала церемония в память о разбившемся год назад в автокатастрофе португальском полузащитнике Диогу Жоте, чьи родители присутствовали на трибунах.

После этого подопечные Роберто Мартинеса начали встречу очень мощно, вжав в первые пять минут африканцев в их штрафную и забив на шестой. Причем очередной мяч головой в карьере оформил невысокий, но прекрасно выбирающий позицию и выпрыгивающий полузащитник французского «ПСЖ» Жоау Невеш.

Но дальше европейцы не продолжили нагнетать давление, а наоборот заиграли стерильно, без обострений. Конголезцы постепенно освоились на поле, стали подбираться к воротам Диогу Кошты, и тому в середине тайма даже пришлось спасать.

А вот в концовке он ничего не смог сделать, когда после навеса Артура Масуаку нападающий английского «Ньюкасла» и лидер своей сборной Йоан Висса, оставшись без опеки, с линии вратарской головой пробил под перекладину – 1:1.

Через десять минут после начала второй половины Жоау Канселу забил через себя, но до того забрался в офсайд. А больше ничего серьезного Португалия так и не создала. Были дальний удар Бруну Фернандеша рядом со штангой и пара попыток мимо створа от Криштиану Роналду.

Главная звезда Португалии остался в этой встрече на голодном пайке, почти не получая передач, и в итоге был признан едва ли не худшим игроком встречи, ну а Португалия не смогла начать турнир с победы, хотя ДР Конго изначально выглядела довольно крепкой командой и подтвердила это игрой.

Англия – Хорватия – 4:2

Ярчайший матч выдали сборные Англии и Хорватии. Причем англичане, естественно, считавшиеся фаворитом, показали под руководством Томаса Тухеля совсем не такой футбол, в какой они играли при Гарете Саутгейте. Немецкий специалист оставил многих звездных игроков за пределами мундиаля, но при этом его команда сыграл ярко, в атаку и точно порадовала болельщиков.

Хорватов невольно подвел их капитан Лука Модрич, который не заметил подкравшегося Нони Мадуэке и, выбивая мяч из штрафной, попал англичанину по ноге.

Гарри Кейн не реализовал первый удар с пенальти, но из-за того что Доминик Ливакович до удара вышел обеими ногами за линию, был назначен повторный одиннадцатиметровый, и на этот раз бомбардир мюнхенской «Баварии» развел хорватского голкипера и мяч по разным углам.

Казалось, что после такого начала англичане сметут соперника, но хорваты проявили характер. На 36-й минуте Петар Сучич сделал классный пас к штрафной, а Мартин Батурина могучим ударом в касание не оставил Джордану Пикфорду шансов.

Равновесие продержалось шесть минут, пока Кейн не забил головой после навеса Деклана Райса, но «шашечные» снова восстановили паритет еще до перерыва: в добавленное время когда-то проведший сезон в «Спартаке» и ставший с ним чемпионом России Марио Пашалич навесил на Ивана Перишича, ветеран сделал скидку, а Петар Муса пробил мимо Пикфорда.

Однако все это никак не смутило фаворита, а как будто только раззадорило. Англия вышла после перерыва с бешеным настроем. Уже на 47-й минуте он материализовался в гол Джуда Беллингема, который на бешеной скорости ворвался в штрафную и также мощно выстрелил в створ.

И после этого только целый ряд сейвов Ливаковича уберегли его сборную от разгрома. Беллингем, Райс, Кейн, О'Райлли, Спенс – все они были близки к голам, а забил в самой концовке Маркус Рэшфорд, когда хорваты увлеклись попытками спасти встречу и зевнули контратку.

Гана – Панама – 1:0

Настоящим ночным испытанием для зрителей стала встреча Ганы с Панамой, где обе команды в основном работали на нейтрализацию сильных сторон соперника. Неожиданно лучше это долгое время получалось у футболистов из Панамы. Они в первом тайме и мячом владели больше, и даже голевой момент создали, но Лоуренс Ати-Зиги в красивом прыжке потащил опаснейший удар Сесилио Ватермана в касание с линии штрафной уже на второй минуте.

Отражать опасные удары Ати-Зиги больше не пришлось, но в игру он вступал постоянно, действуя на выходах и сталкиваясь с соперниками. Такое развитие событий привело к тому, что ганский вратарь получил в конце первого тайма травму и на второй не вышел.

Впрочем, у заменившего его Бенджамина Асаре работы было совсем немного. За вторую половину панамцы всего несколько раз дошли до чужих ворот и не нанесли ни одного опасного удара.

Гана тоже не доминировала, но ее выпады по мере приближения окончания встречи приобретали некоторую остроту, а развязка наступила на пятой добавленной минуте, когда Антуан Семеньо из английского «Манчестер Сити» заправил по флангу Брендона Томаса-Асанте, который ворвался в штрафную и от лицевой покатил в центр вратарской, куда набежал Калеб Йиренки. Поразить створ оттуда труда ему не составило, и Гана вырвала важнейшие три очка.

Узбекистан – Колумбия – 1:3

В последнем матче игрового дня сборная Узбекистана дебютировала на чемпионатах мира против тяжелого соперника – Колумбии с Хамесом Родригесом, Луисом Диасом, Джоном Арьясом, Луисом Суаресом и нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой, который на поле, правда, так и не появился.

После небольшой разведки колумбийцы завладели инициативой и весь первый тайм давили на владения Уткира Юсупова, пока на 40-й минуте правый защитник Даниэль Муньос не рванул в штрафную за спины защитникам и не замкнул в касание передачу Луиса Диаса.

Правда, во втором тайме колумбийцы, видимо, решили, что дело сделано, дали Узбекистану поднять голову, и тот воспользовался своим шансом. Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов мощно пробил с острого угла, вратарь неловко отразил себе за спину, а начавший эту атаку экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев набежал и с «ленточки» переправил головой в сетку.

Стоило равновесию восстановиться, как фаворит снова включился и вскоре забил. Неудачный аут в центре поля обернулся для Узбекистана резкой встречной атакой соперника, в которой Луис Диас из штрафной с левого полуфланга пробил в дальний угол. Юсупов мяч зацепил, но удар вингера немецкой «Баварии» оказался слишком сильным.

Узбекистан играл старательно и самоотверженно, но отыграться больше не сумел, а в концовке добавленного времени вышедший на замену Кучо Эрнандес шикарно отборолся на фланге и навесил на другого «джокера» Хаминтона Кампаса, который ударом головы и поставил точку.