Мучение Бразилии, сенсация Катара, 30 ударов Турции: как прошел третий день ЧМ

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился третий игровой день. Сборная Бразилии добилась ничейного результата в игре с марокканцами, Катар на последних минутах вырвал ничью в матче против Швейцарии, шотландцы с минимальным счетом обыграли гаитян, а австралийцы оказались сильнее сборной Турции.

Катар — Швейцария — 1:1

Первая большая сенсация мундиаля случилась в Санте-Кларе на «Левайс Стэдиум» — домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Сан-Франциско Фортинайнерс» и месте, где в феврале прошел 60-й супербоул между «Нью-Ингланд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс», завершившемся в пользу «морских ястребов» (13:29).

Швейцарцы, которых многие видели фаворитами группы, доминировали на протяжении практически всей игры. Уже на 17-й минуте Брель Эмболо уверенно реализовал пенальти, заработанный после фола вратаря Махмуда Абунады. Подопечные экс-тренера московского «Спартака» Мурата Якина владели мячом около двух третей игрового времени, нанесли 26 ударов по воротам и создали множество моментов, однако реализация была не лучшей: швейцарцы транжирили шансы один за другим.

David Gonzales/Reuters

Катар под руководством испанского специалиста Хулена Лопетеги действовал дисциплинированно, глубоко сидел в обороне и ждал шанса в контратаках. Игроки самоотверженно блокировали удары и не позволяли сопернику уйти в отрыв в счете. Казалось, швейцарцы доведут дело до победы, но уже в компенсированное ко второму тайму время случился гол, который вошел в историю мундиаля — после навеса Хомама Ахмеда капитан Буалем Хухи мощным ударом головой сравнял счет, принеся своей сборной первый балл в турнирную таблицу за всю историю выступлений на турнирах.

Благодаря этой ничьей в группе В, где также выступают канадцы и боснийцы, сложилась любопытная ситуация — у каждой из команд в активе по одному очку. Исход борьбы за место в плей-офф определится позднее.

Бразилия — Марокко — 1:1

Игровой день продолжился в Нью-Джерси на «Метлайф Стэдиум» — месте, где в НФЛ своих соперников принимают две нью-йоркские команды: «Джайентс» и «Джетс». Эта арена чуть более чем через месяц примет финал ЧМ-2026, и не исключено, что как минимум одна из двух участвовавших в сегодняшней игре команд сумеет сюда вернуться.

Марокканцы, ведомые защитником «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, начали агрессивно и уже на 21-й минуте вышли вперед. Исмаэль Саибари элегантно ударом под мяч перекинул Алиссона и оформил дебютный гол на мундиале. Бразильцы, несмотря на звездный состав, поначалу выглядели несколько тяжеловато, но быстро пришли в себя. Всего через 11 минут Винисиус Жуниор шикарным ударом сравнял счет, забив потенциально один из самых красивых голов турнира.

Винисиус в матче Бразилия — Марокко, чемпионат мира по футболу — 2026 Reuters/Vincent Carchietta

Во втором тайме Бразилия владела преимуществом и чаще угрожала воротам, однако Марокко действовало крайне дисциплинированно в обороне. С первых минут в составе южноамериканцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на последние полчаса итальянец Карло Анчелотти, дебютировавший в статусе главного тренера бразильцев на мировых первенствах, выпустил еще одного зенитовца — Луиса Энрике. Переломить ход встречи и вырвать победу у «пентакампеонов» не вышло, а в концовке марокканцы были вообще в шаге от того, чтобы самим забрать три очка, но сумасшедшее спасение Алиссона Беккера сохранило паритет и добавило командам по баллу в актив.

Гаити — Шотландия — 0:1

Потенциально самая неяркая вывеска первого тура среди всех 24 матчей, к удивлению многих, собрала полный «Джилетт Стэдиум» — арену в Фоксборо, где в НФЛ выступает одна из самых культовых франшиз «Нью-Ингланд Пэтриотс», заполнили 65 тысяч болельщиков.

Шотландцы под руководством Стива Кларка с первых минут взяли ход встречи под контроль, владели мячом почти 60% игрового времени и активно прессинговали. Ключевой момент произошел на 28-й минуте: Джон Макгинн удачно подставил ногу после то ли прострела, то ли удара партнера, после чего мяч срикошетил от защитника Гаити и прошел мимо вратаря Джонни Пласида прямо в сетку. 1:0 — этот гол в итоге остался единственным в матче.

Матч Гаити — Шотландия, чемпионат мира — 2026 REUTERS/Peter Cziborra

Гаитяне, впервые отобравшиеся в финальную стадию чемпионата мира, показали характер и дисциплину. Команда плотно защищалась, активно использовала скоростных фланговых игроков и несколько раз опасно контратаковала, но вспороть оборонительные порядки агрессивной Шотландии не сумела. Во втором тайме островитяне прибавили еще в давлении, но не смогли создать по-настоящему голевых моментов.

Для шотландцев эта победа стала первой на мундиале за 36 лет — последний раз они побеждали шведов на ЧМ-1990 в Италии.

Заключительная игра третьего дня мирового первенства прошла на арене «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере — стадионе, принимавшем церемонии открытия и закрытия XXI Зимних Олимпийских игр 2010 года.

Австралийцы с первых минут действовали компактно, не стесняясь идти в прессинг. Ключевой момент первой половины игры случился на 27-й минуте: полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунда ворвался в турецкую штрафную и точным ударом открыл счет. Турки владели мячом больше времени, но часто теряли его в центре поля под давлением соперников. Лидеры турецкой сборной Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу, которые помогли ей впервые за 24 года квалифицироваться в финальный турнир, часто суетились и теряли владение в не самых опасных ситуациях. В результате команда хоть и нанесла 30 ударов, забить гол так и не смогла.

Lee Smith/Reuters

Во втором тайме Турция прибавила в агрессии, но пропустила контратаку. На 75-й минуте Коннор Меткалф удвоил преимущество «Соккеруз» и установил окончательный счет. 2:0 — это первая победа для австралийцев на групповом этапе ЧМ с 2010 года.