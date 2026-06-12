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Медведи и палестинская певица: в Канаде состоялась церемония открытия ЧМ-2026

В Торонто состоялась канадская часть церемонии открытия ЧМ-2026
Claudia Greco/Reuters

Чемпионат мира по футболу впервые в истории принимают три страны. Накануне уже состоялась красочная церемония открытия турнира в Мексике. А сегодня яркое шоу предварило матч сборных Канады и Боснии и Герцеговины. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
21:40

Совсем немного времени остается до матча канадцев и боснийцев, мы проведем отдельную трансляцию этой игры. Оставайтесь с нами!

Bernadett Szabo/Reuters
21:35

Разминаются футболисты обеих команд.

21:20

Собственно, первая часть церемонии открытия завершилась. На стадионом звучит песня «Livin' on a Prayer» группы Bon Jovi, а совсем скоро на разминку выйдут футболисты. До начала матча остается меньше 40 минут.

21:13

Канаду не принято считать футбольной страной. Но, напомним, именно она в этом году стала центром футбольной революции: в канадском чемпионате тестируется применение «офсайда Венгера»: легендарный тренер «Арсенала», напомним, предложил, чтобы положение вне игры фиксировалось лишь тогда, как штрафуемый игрок пересекает линию офсайда всем телом.

Арсен Венгер, 2019 год
Pascal Rossignol/Reuters
21:03

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграют друг с другом впервые. Между болельщиками нет никакого антагонизма: фанаты обеих команд спокойно общаются на трибунах. Очень дружеская обстановка сейчас в Торонто.

Bernadett Szabo/Reuters
20:55

Уже можно ознакомиться с составами играющих сегодня команд.

Канада: Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид, Олувасейи.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович, Лукич.

20:51

И еще один музыкальный номер: выступают Джесси Ревес и Элианна — что характерно, палестинская исполнительница.

Claudia Greco/Reuters
20:51

Напомним вам, к слову, как прошла вчерашняя церемония в Мексике.

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20:50

А теперь на сцене певица Нора Фатехи и французский рэпер Vegedream.

Певцы Нора Фатехи, Ведедрим и Санджой
Bernadett Szabo/Reuters
20:48

Есть некая ирония в выступлении Кары. Певица — итальянского происхождения. А сегодняшним соперником сборной Канады будет Босния и Герцеговина — та команда, которая не пустила Италию на чемпионат мира.

20:46

На сцене появилась канадская певица Алессия Кара. По стадиону плывут фигуры кита, лося и полярного медведя.

John E Sokolowski/IMAGN IMAGES/Reuters
20:40

Церемония началась! Она стартовала в индейском стиле — артисты исполняют танцы племени могавков, которые заселяли эти земли.

20:35

Канадские фанаты в предвкушении. Арена в Торонто, к слову, самая маленькая из всех стадионов ЧМ-2026 и вмещает 31 тысячу зрителей.

Global Look Press
20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Канада, впервые в истории принимающая матчи чемпионата мира по футболу, получит свою церемонию открытия турнира. «Газета.Ru» вместе с вами следит за самыми яркими событиями шоу.

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