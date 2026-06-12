Медведи и палестинская певица: в Канаде состоялась церемония открытия ЧМ-2026

21:13

Канаду не принято считать футбольной страной. Но, напомним, именно она в этом году стала центром футбольной революции: в канадском чемпионате тестируется применение «офсайда Венгера»: легендарный тренер «Арсенала», напомним, предложил, чтобы положение вне игры фиксировалось лишь тогда, как штрафуемый игрок пересекает линию офсайда всем телом.