Медведи и палестинская певица: в Канаде состоялась церемония открытия ЧМ-2026

Совсем немного времени остается до матча канадцев и боснийцев, мы проведем отдельную трансляцию этой игры. Оставайтесь с нами!
Разминаются футболисты обеих команд.
Собственно, первая часть церемонии открытия завершилась. На стадионом звучит песня «Livin' on a Prayer» группы Bon Jovi, а совсем скоро на разминку выйдут футболисты. До начала матча остается меньше 40 минут.
Канаду не принято считать футбольной страной. Но, напомним, именно она в этом году стала центром футбольной революции: в канадском чемпионате тестируется применение «офсайда Венгера»: легендарный тренер «Арсенала», напомним, предложил, чтобы положение вне игры фиксировалось лишь тогда, как штрафуемый игрок пересекает линию офсайда всем телом.
Сборные Канады и Боснии и Герцеговины сыграют друг с другом впервые. Между болельщиками нет никакого антагонизма: фанаты обеих команд спокойно общаются на трибунах. Очень дружеская обстановка сейчас в Торонто.
Уже можно ознакомиться с составами играющих сегодня команд.
Канада: Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид, Олувасейи.
Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович, Лукич.
И еще один музыкальный номер: выступают Джесси Ревес и Элианна — что характерно, палестинская исполнительница.
Напомним вам, к слову, как прошла вчерашняя церемония в Мексике.
А теперь на сцене певица Нора Фатехи и французский рэпер Vegedream.
Есть некая ирония в выступлении Кары. Певица — итальянского происхождения. А сегодняшним соперником сборной Канады будет Босния и Герцеговина — та команда, которая не пустила Италию на чемпионат мира.
На сцене появилась канадская певица Алессия Кара. По стадиону плывут фигуры кита, лося и полярного медведя.
Церемония началась! Она стартовала в индейском стиле — артисты исполняют танцы племени могавков, которые заселяли эти земли.
Канадские фанаты в предвкушении. Арена в Торонто, к слову, самая маленькая из всех стадионов ЧМ-2026 и вмещает 31 тысячу зрителей.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Канада, впервые в истории принимающая матчи чемпионата мира по футболу, получит свою церемонию открытия турнира. «Газета.Ru» вместе с вами следит за самыми яркими событиями шоу.