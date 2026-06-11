Самый большой чемпионат мира в истории открывается в Мексике. LIVE

20:35

Церемония открытия чемпионата мира состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», который вмещает 80 824 зрителей. Ранее на этой арене уже проходили матчи открытия двух мундиалей — в 1970 и 1986 годах. «Ацтека» — самый большой стадион в Латинской Америке и пятый по величине в мире.

В сегодняшнем матче открытия сыграют Мексика и ЮАР (начало — в 22.00 мск).