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Самый большой чемпионат мира в истории открывается в Мексике. LIVE

Футбол. Чемпионат мира — 2026. Церемония открытия. ОНЛАЙН

На 80-тысячном стадионе «Ацтека» в Мексике проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2026. Этот мундиаль станет самым большим в истории — в нем примут участие 48 сборных вместо привычных 32. Кроме того, чемпионат мира продлится рекордные 39 дней — с 11 июня по 19 июля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

Трансляция
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21:00

Первая часть церемонии открытия завершилась красочным салютом. Огромная арена «Ацтека» взревела в предвкушении скорого старта ЧМ-2026.

20:56

Дождались! Шакира выступает с главным треком мундиаля-2026 — Dai Dai. За 20 лет у Шакиры больше выступлений на чемпионате мира, чем у сборной Италии.

20:54

На сцену вышла суперзвезда мировой поп-музыки — колумбийский певец Джей Бальвин (J Balvin)! Над ареной разносятся всемирно известные хиты, зрители подпевают.

20:50

Музыканты, выступающие на сцене возле огромного кубка мира, сменяются каждые три минуты. Только что выступила легендарная латиноамериканская рок-группа «Мана», которая выиграла четыре премии «Грэмми». 80-тысячный стадион громогласно подпевал «Мане».

20:48

Мексиканские танцоры в образе ацтеков показывают масштабное шоу, рассказывая историю своей страны. По одной из версий, местные жители изобрели игру с мячом (своеобразный прародитель футбола) еще 3000 лет назад. Также в центре стадиона появился огромный золотой кубок — копия кубка мира, который вручается победителю мундиаля.

20:46

Церемония открытия началась!

20:35

Церемония открытия чемпионата мира состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», который вмещает 80 824 зрителей. Ранее на этой арене уже проходили матчи открытия двух мундиалей — в 1970 и 1986 годах. «Ацтека» — самый большой стадион в Латинской Америке и пятый по величине в мире.

В сегодняшнем матче открытия сыграют Мексика и ЮАР (начало — в 22.00 мск).

Стефани Паласиос/Sputnik/РИА Новости
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2026.

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