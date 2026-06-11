Самый большой чемпионат мира в истории открывается в Мексике. LIVE

Первая часть церемонии открытия завершилась красочным салютом. Огромная арена «Ацтека» взревела в предвкушении скорого старта ЧМ-2026.
Дождались! Шакира выступает с главным треком мундиаля-2026 — Dai Dai. За 20 лет у Шакиры больше выступлений на чемпионате мира, чем у сборной Италии.
На сцену вышла суперзвезда мировой поп-музыки — колумбийский певец Джей Бальвин (J Balvin)! Над ареной разносятся всемирно известные хиты, зрители подпевают.
Музыканты, выступающие на сцене возле огромного кубка мира, сменяются каждые три минуты. Только что выступила легендарная латиноамериканская рок-группа «Мана», которая выиграла четыре премии «Грэмми». 80-тысячный стадион громогласно подпевал «Мане».
Мексиканские танцоры в образе ацтеков показывают масштабное шоу, рассказывая историю своей страны. По одной из версий, местные жители изобрели игру с мячом (своеобразный прародитель футбола) еще 3000 лет назад. Также в центре стадиона появился огромный золотой кубок — копия кубка мира, который вручается победителю мундиаля.
Церемония открытия началась!
Церемония открытия чемпионата мира состоится в Мехико на стадионе «Ацтека», который вмещает 80 824 зрителей. Ранее на этой арене уже проходили матчи открытия двух мундиалей — в 1970 и 1986 годах. «Ацтека» — самый большой стадион в Латинской Америке и пятый по величине в мире.
В сегодняшнем матче открытия сыграют Мексика и ЮАР (начало — в 22.00 мск).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2026.