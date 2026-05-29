«Игра была почти равная»: как Россия проиграла Египту

Сборная России в товарищеском матче в Каире потерпела поражение от Египта благодаря единственному точному удару головой Мостафы Зико. Бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что матч был равным, а сопернику вскоре предстоит сыграть на чемпионате мира.

Египет — Россия — 1:0

Сборная России в 2026 году провела два матча в марте — обыграла команду Никарагуа (3:1) и разошлась нулевой ничьей с Мали. Матч с Египтом, открывавший майско-июньскую серию, — встреча другого порядка. Египтяне занимают 29-е место в рейтинге ФИФА и буквально на следующий день улетают в США на чемпионат мира. Для них матч с Россией был последней серьезной проверкой перед главным турниром четырехлетия.

Главный тренер Египта Хоссем Хассан не поставил на эту встречу свою главную звезду Мохамеда Салаха, даже не включив его в заявку в целях предоставления отдыха. Зато другая звезда — Омар Мармуш — был на месте.

Возглавляющий сборную России Валерий Карпин не мог рассчитывать на готовящегося к финалу Лиги чемпионов голкипера Матвея Сафонова, а также на получившего перелом пальца полузащитника Александра Головина.

Были и еще повреждения, но в целом состав выглядел вполне боевым.

Игра с первых минут носила далеко не товарищеский характер. Все бились за каждый сантиметр поля, и это сказывалось на атакующих действиях. Прессинговали и россияне, и египтяне хорошо, а вот созидали не слишком удачно.

Ближе к середине первой половины пару моментов имел Мармуш, но немного не попадал в створ, а на прострел Данила Кругового после отличного прохода не успел никто из партнеров.

Начало второй половины вышло бодрым, но командам не хватало точности в завершении, пока на 65-й минуте вышедший на замену Мостафа Зико не замкнул головой из вратарской подачу с правого фланга — у среагировавшего Станислава Агкацева не было шансов.

Как ни старалась сборная России, даже организовать финальный штурм у нее не получилось. Карпин отметил после матча, что на фоне усталости у его подопечных в последние двадцать минут разладился прессинг, в то время как хозяева знали, что и как хотят делать.

Пожалуй, Египет даже был ближе к своему второму голу, нежели гости к ответному мячу.

Египет оказался не только сложной, но и неприступной проверкой для сборной России.

«Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться. После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону», — сказал после матча Карпин.

Теперь впереди домашние товарищеские встречи с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Там как будто бы должно быть попроще.

«Где-то недобежали»

Для «Газеты.Ru» по горячим следам матч прокомментировал знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин:

«Конечно, немного разочарован поражением. Но в то же время, понятно, что некоторые футболисты хотят в отпуск, у них отпускное настроение. Египет готовится к чемпионату мира, а мы – к товарищеским матчам. Но все равно хотелось, чтобы наши не проиграли в этом матче, потому что соперник был интересный, сильный».

«Игра была практически равная, но где-то недобежали, недоглядели за футболистом — и нам забили. Поэтому хотелось бы, чтобы в этих матчах мы показывали хороший футбол и радовали болельщиков», — отметил Булыкин.

Он высказался о невзрачной статистике национальной команды, которая лишь раз смогла попасть в створ ворот за 90 минут:

«Почему сборная России нанесла лишь один удар в створ? Потому что соперник был хороший и мы не смогли показать себя во всей красе впереди. И все-таки сборная Египта едет на чемпионат мира. У нее хорошие исполнители во всех линиях, поэтому они хорошо играли. А наши вышли на товарищеский матч и не смогли ничего противопоставить. Хотя, повторюсь, игра была равной. Но Египту удалось использовать момент и забить».

«В оставшихся двух матчах, думаю, ажиотаж будет уже не такой, как перед игрой с Египтом, который и на чемпионат мира едет, и за который Салах играет, хоть он и не вышел, к сожалению. У тех сборных и уровень слабее, наши должны с большим количеством голов выигрывать. Но настроение будет уже не такое», — сказал Булыкин.