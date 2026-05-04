Трусова объяснила, почему решила восстанавливать четверные прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова в своих соцсетях объяснила, почему решила восстановить четверные прыжки.

«Потому что я не все. Потому что скучно. Я и без соревнований восстанавливала четверные — мне скучно без них», — сказала Трусова.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Трусова пыталась исполнить пятерной прыжок.