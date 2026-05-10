«Этот волк — пудель»: как мир единоборств воспринял поражение Чимаева

«Хамзат — хороший парень, я его люблю»
После боя Чимаев пока не дал развернутых комментариев. Он ограничился лишь короткой записью в соцсетях.
«Шон, скоро увидимся снова», — написал он.
Зато Стрикленд был многословен. В частности, на пресс-конференции после поединка он объяснил, почему уровень агрессии между ним и Хамзатом в преддверии боя был запредельным — вплоть до потасовки во время битвы взглядов.
«Я думаю, что Чимаев, особенно учитывая, что он чеченец, очень гордый парень. Знаете, я иногда говорю вещи, которые могут кого-то обидеть, но это просто юмор. Думаю, из-за того, что Хамзат из другой части мира, он не всегда понимал мой юмор. Но Чимаев — хороший парень. Тем не менее мы в бойцовском бизнесе. Вы ожидаете, что я выйду и скажу: «Да, Чимаев, ты такой хороший парень, давай проведем честный бой»? Нет, вы хотели, чтобы я его оскорбил. И я сделаю это для вас.
Между нами нет вражды? Хамзат — хороший парень. Я его люблю. Мы кое-что сделали, чтобы раскрутить бой»,
— сказал Стрикленд.
В соцсетях он отдельно поблагодарил Чимаева, назвав его воином. Кроме того, в беседе с журналистами американец рассказал, что перед поединком получил травму, которая ему, впрочем, не помешала.
«Во вторник я спарринговал с Джонни Эблином — этим ублюдком, чемпионом PFL — в зале Плинио Круза. Он, блин, попытался меня ударить, а я врезался в эту кирпичную стену и вывихнул плечо. В итоге во вторник у меня развился вывих акромиально-ключичного сустава первой степени», — посетовал Шон.
Наконец, он раскрыл, с кем рассчитывает подраться далее. Он назвал претендентом уроженца Дагестана Нассурдина Имавова, представляющего Францию.
«У Чимаева была жесткая весогонка»
Высказался о главном событии турнира UFC 328 президент промоушена Дана Уайт. Он поделился своим видением причин поражения Чимаева.
«Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка. Думаю, Хамзату было тяжело гонять вес. Он крепкий парень, настоящий зверь, и я бы не ожидал, что Хамзат сдастся», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Кроме того, Уайт раскрыл информацию, которую вполне можно назвать инсайдерской. Тем интереснее, подтвердит ли ее позже Чимаев.
«Чимаев подошел ко мне после боя и сказал, что хочет подняться в весе»,
— сообщил Уайт.
Вернет ли Чимаев пояс?
В мире ММА на поражение Хамзата отреагировали по-разному. Боец UFC Арман Царукян поддержал его.
«Сегодня мы сражались изо всех сил, и все, кто смотрел бой, знают, что произошло на самом деле. Выше голову, чемпион. Ты скоро вернешь свой пояс», — написал он в соцсетях.
Генри Сехудо назвал победу соотечественника закономерной.
«Вот это выступление у Стрикленда и потрясающий бой. 48–47 в пользу Шона — правильный счет. Была ничья перед последним раундом, и Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку UFC 328», — считает он.
Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался об оценках, заметив, что они являются объективными.
«К судейству никаких вопросов. Бой был очень близкий. Голос могли отдать в любую сторону. Если посмотреть статистику, где-то Чимаев работал первым номером. По раундам 3:2. Первый и третий раунды за Чимаевым. Остальные забрал Шон. Любое поражение — повод провести большую работу над ошибками», — сказал Шлеменко «Чемпионату».
Другой бывший чемпион Bellator Андрей Корешков не согласился с решением в пользу Стрикленда.
«Конечно, думал, что Чимаев выиграет легко. Но получилось так, что он выиграл тяжело, но победу отдали Стрикленду. Мое мнение, что Чимаев победил. Победил в первом, четвертом и пятом раундах, но судьи немножко по‑другому посчитали», — цитирует его «Матч ТВ».
Между тем, Хамзат еще не успел прийти в себя после боя, как уже получил вызов. В провокационной манере о готовности сразиться с ним заявил бразилец Пауло Коста.
«Этот волк — пудель. Дайте мне его поскорее»,
— написал Коста в соцсетях.
А бывший боец UFC Дерек Брансон и вовсе предположил, что ждать возвращения Чимаева в октагон придется долго.
«Судя по языку тела, мы теперь нескоро увидим его снова. Если вообще увидим», — считает он.