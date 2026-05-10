«Этот волк — пудель»: как мир единоборств воспринял поражение Чимаева

Хамзат Чимаев потерпел первое в профессиональной карьере поражение, уступив раздельным решением судей Шону Стрикленду. Сам он пообещал сопернику, что они снова скоро встретятся, а американец признался в любви к оппоненту. Арман Царукян заявил, что Чимаев является истинным чемпионом, а Пауло Коста назвал уроженца Чечни пуделем.

«Хамзат — хороший парень, я его люблю»

После боя Чимаев пока не дал развернутых комментариев. Он ограничился лишь короткой записью в соцсетях.

«Шон, скоро увидимся снова», — написал он.

Зато Стрикленд был многословен. В частности, на пресс-конференции после поединка он объяснил, почему уровень агрессии между ним и Хамзатом в преддверии боя был запредельным — вплоть до потасовки во время битвы взглядов.

«Я думаю, что Чимаев, особенно учитывая, что он чеченец, очень гордый парень. Знаете, я иногда говорю вещи, которые могут кого-то обидеть, но это просто юмор. Думаю, из-за того, что Хамзат из другой части мира, он не всегда понимал мой юмор. Но Чимаев — хороший парень. Тем не менее мы в бойцовском бизнесе. Вы ожидаете, что я выйду и скажу: «Да, Чимаев, ты такой хороший парень, давай проведем честный бой»? Нет, вы хотели, чтобы я его оскорбил. И я сделаю это для вас.

Между нами нет вражды? Хамзат — хороший парень. Я его люблю. Мы кое-что сделали, чтобы раскрутить бой»,

— сказал Стрикленд.

В соцсетях он отдельно поблагодарил Чимаева, назвав его воином. Кроме того, в беседе с журналистами американец рассказал, что перед поединком получил травму, которая ему, впрочем, не помешала.

«Во вторник я спарринговал с Джонни Эблином — этим ублюдком, чемпионом PFL — в зале Плинио Круза. Он, блин, попытался меня ударить, а я врезался в эту кирпичную стену и вывихнул плечо. В итоге во вторник у меня развился вывих акромиально-ключичного сустава первой степени», — посетовал Шон.

Наконец, он раскрыл, с кем рассчитывает подраться далее. Он назвал претендентом уроженца Дагестана Нассурдина Имавова, представляющего Францию.

«У Чимаева была жесткая весогонка»

Высказался о главном событии турнира UFC 328 президент промоушена Дана Уайт. Он поделился своим видением причин поражения Чимаева.

«Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка. Думаю, Хамзату было тяжело гонять вес. Он крепкий парень, настоящий зверь, и я бы не ожидал, что Хамзат сдастся», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Кроме того, Уайт раскрыл информацию, которую вполне можно назвать инсайдерской. Тем интереснее, подтвердит ли ее позже Чимаев.

«Чимаев подошел ко мне после боя и сказал, что хочет подняться в весе»,

— сообщил Уайт.

Вернет ли Чимаев пояс?

В мире ММА на поражение Хамзата отреагировали по-разному. Боец UFC Арман Царукян поддержал его.

«Сегодня мы сражались изо всех сил, и все, кто смотрел бой, знают, что произошло на самом деле. Выше голову, чемпион. Ты скоро вернешь свой пояс», — написал он в соцсетях.

Генри Сехудо назвал победу соотечественника закономерной.

«Вот это выступление у Стрикленда и потрясающий бой. 48–47 в пользу Шона — правильный счет. Была ничья перед последним раундом, и Стрикленд сделал достаточно, чтобы забрать концовку UFC 328», — считает он.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался об оценках, заметив, что они являются объективными.

«К судейству никаких вопросов. Бой был очень близкий. Голос могли отдать в любую сторону. Если посмотреть статистику, где-то Чимаев работал первым номером. По раундам 3:2. Первый и третий раунды за Чимаевым. Остальные забрал Шон. Любое поражение — повод провести большую работу над ошибками», — сказал Шлеменко «Чемпионату».

Другой бывший чемпион Bellator Андрей Корешков не согласился с решением в пользу Стрикленда.

«Конечно, думал, что Чимаев выиграет легко. Но получилось так, что он выиграл тяжело, но победу отдали Стрикленду. Мое мнение, что Чимаев победил. Победил в первом, четвертом и пятом раундах, но судьи немножко по‑другому посчитали», — цитирует его «Матч ТВ».

Между тем, Хамзат еще не успел прийти в себя после боя, как уже получил вызов. В провокационной манере о готовности сразиться с ним заявил бразилец Пауло Коста.

«Этот волк — пудель. Дайте мне его поскорее»,

— написал Коста в соцсетях.

А бывший боец UFC Дерек Брансон и вовсе предположил, что ждать возвращения Чимаева в октагон придется долго.

«Судя по языку тела, мы теперь нескоро увидим его снова. Если вообще увидим», — считает он.