Возвращение легенды бокса: Тайсон Фьюри сражается с россиянином в Лондоне. LIVE

Первый раунд. Махмудов начал очень дерзко: постоянно бежал вперед и набрасывался с кулаками на Фьюри, который прижимался к канатам и отбивался. Иногда Арсланбек даже попадал по печени или по голове соперника, но удары не получались сокрушительными. Кроме того, все порывы российского боксера быстро превращались в клинч, после чего судья разнимал соперников.
Поединок начался!
Фьюри и Махмудов появились на ринге. Причем Цыганский король вышел на арену под масштабный салют над всем стадионом — вау!
Все поединки основного карда, кроме главного события, завершились. Ждем появления Фьюри и Махмудова!
Здравствуйте, уважаемые любители бокса! Сегодня Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский король в третий раз возобновляет свою карьеру — на этот раз поединком с россиянином Арсланбеком Махмудовым.