Спасти дерби со «Спартаком»: ЦСКА уволил главного тренера

Московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Фабио Челестини по соглашению сторон. Армейцы занимают в РПЛ шестое место за два тура до конца чемпионата и должны сыграть в финале Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». По информации инсайдеров, за увольнение клуб заплатит специалисту неустойку €500 тыс.

Провальная весна

«Мы благодарим Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба. Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто», — сказано в заявлении пресс-службы красно-синих.

Челестини пришел в клуб в июне прошлого года на смену сербу Марко Николичу, который покинул армейцев, чтобы возглавить греческий АЕК.

В первом же своем матче в качестве рулевого красно-синих Челестини выиграл трофей – в борьбе за Суперкубок России благодаря голу Игоря Дивеева был повержен чемпион страны «Краснодар» — 1:0.

ЦСКА под руководством швейцарского тренера расцвел в осенней части сезона и показывал классную игру, давая результат. ЦСКА в первом круге не проиграл ни «Краснодару» (1:1), ни «Зениту» (1:1), обыграл «Спартак» (3:2) и стал единственным, кто смог одолеть открытие сезона — калининградскую «Балтику» (1:0).

Какое-то время красно-синие даже возглавляли таблицу, но ближе к концу года и с началом второго круга ситуация чуть ухудшилась поражениями от «Спартака» (0:1) и «Краснодара» (2:3).

Тем не менее в весну армейцы заходили с хорошими ожиданиями борьбы как минимум за медали, а то и за чемпионство.

Однако начали отрезок с трех поражений в чемпионате – от «Ахмата» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтики» (0:1). Между этими встречами в первом матче кубкового противостояния был уверенно переигран «Краснодар» (3:1), но затем случилось унижение в ответной встрече – 0:4.

После этого команда Челестини выдала серию из трех побед: в чемпионате были обыграны «Динамо» из Махачкалы (3:1) и «Акрон» (2:1), а в Пути регионов Кубка страны разгромлены самарские «Крылья Советов» (5:2).

Больше под руководством теперь уже бывшего главного тренера команда не побеждала. Поражение от главного аутсайдера РПЛ «Сочи» (0:1) было очень болезненным, за ним последовали ничьи с «Крыльями» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0), а в последнем на данный момент туре ЦСКА уступил «Зениту» (1:3).

Большой проблемой армейцев на этом отрезке стали не только результаты, но игра – она совсем разладилась и выглядела безнадежной. Если бы это был старт сезона, а не продолжение, то ЦСКА шел бы сейчас на 14-м месте.

Шансы на бронзу

В Российской премьер-лиге армейцы еще могут занять третье место, но только теоретически – от «Локомотива» команда Челестини за два матча до финиша отстает на пять очков, а между ними есть еще «Спартак» и «Балтика».

Казалось бы, в такой ситуации нет резона увольнять тренера прямо сейчас, можно подождать как минимум до финиша.

Однако не в случае ЦСКА, которому уже 6 мая предстоит важнейший финальный матч в Пути регионов Кубка России со «Спартаком». Дерби, борьба за выход в Суперфинал Кубка, возможность завоевать трофей – достаточная мотивация, чтобы попробовать встряхнуть увядшую команду хотя бы через изменения на тренерском мостике.

«Несколько недель назад я говорил вам, что, возможно, нам не удалось вас убедить. Убедить в достаточной мере, что для нас все было возможно. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. И смогли это сделать. Но если это не оказалось возможным, это наша ответственность», — сказал Челестини игрокам на прощании с командой, ролик о котором выложил клуб.

Он отметил, что в такие тяжелые моменты должен уходить тренер.

«Мы сохраним в памяти прекрасные моменты. Хочу вас поблагодарить за работу, за все, что вы дали. Вы работаете фантастически. Вы дали все, что могли, но порой не получается. Благодарю вас всех за все, что вы сделали. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в оставшихся матчах», — заявил Челестини.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что за досрочное расторжение контракта ЦСКА заплатит специалисту €500 тыс.

Свой на мостике

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов – специалист прекрасно известный армейским болельщикам по работе в клубной академией и с молодежной командой клуба в МФЛ.

Через Игдисамова прошли фактически все молодые таланты из школы ЦСКА, уже заигравшие в первом составе. Это и Матвей Лукин, и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов, и многие другие, включая ребят, находящихся в арендах в других командах, как Михаил Рядно в «Балтике» .

«Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов – человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции», — рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

Он отметил, что в ЦСКА понимают, в какой сейчас ситуации находится Игдисамов вместе с командой.

«Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны – серьезная ответственность. Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл», — добавил Бабаев.