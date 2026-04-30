На кону финал: Андреева играет с американкой Баптист в Мадриде. LIVE

Не прошла первая подача, но Андреева закрыла гейм отличной второй — 1:1.
Андреева хороша в атаке — 40:15.
Эйс — 30:15.
Аут у Мирры в первом розыгрыше, но затем очко с подачи — 15:15.
Подача, прием и удар с хафкорта в другой угол — 1:0.
Эйс по центру корта — 40:15.
Еще очко с подачи — 30:15.
Баптист начала с ошибки, но затем взяла очко с подачи — 15:15.
Хейли Баптист вышла на подачу.
Заканчивается разминка, матч сейчас начнется.
Соперницы встречались лишь однажды: в третьем круге Уимблдона-2025 Андреева разгромила соперницу — 6:1, 6:3. Но Баптист отдельно заявляла, что настроена на реванш. Собственно, в четвертьфинале она уже реваншировалась у самой Арины Соболенко, которой тоже уступала ранее.
Американка Хейли Баптист занимает 32-е место в мировом рейтинге, Андреева располагается на восьмой строчке.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде встречаются американка Хейли Баптист и россиянка Мирра Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.