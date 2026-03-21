Валиева вернулась: Москва обыгрывает Санкт-Петербург на Кубке Первого канала после первого дня

Вот таким получился первый день на Кубке Первого канала! Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
По итогам сегодняшнего дня Москва впереди — 1001,93 против 978,67 у Санкт-Петербурга. Но в соревнованиях мужчин Северная столица заметно сократила отставание!
102,15 — лучший результат сегодня у Гуменника!
Начал с каскада четверной флип + тройной тулуп на +3,03! Дальше сделал четверной лутц на +3,45! Вращение в либеле на +0,80. Во второй части тройной аксель на +2,40. Вращение в волчке четвертого уровня на +0,90, дорожка шагов тоже четвертого уровня на +1,17, ну и в завершении комбинированное вращение четвертого уровня на +1,15. ПРОСТО БЛЕСТЯЩЕ!
А закрывает соревнования прокат Петра Гуменника из Санкт-Петербурга.
88,18 — очень приличные баллы у Мозалева!
Начал с четверного сальхова, но упал. Зато чисто сделал каскад 4-3 из тулупов. На +2,66. Вращение в либеле на третий уровень и +0,56, а дальше тройной аксель на +2,40! Дорожку шагов сделал на третий уровень и +0,99, комбинированное вращение на четвертый уровень и +0,70, а закончил вращением в волчке четвертого уровня на +0,60. Зажигательный прокат. Жаль, было падение в самом начале.
Андрей Мозалев, представляющий Москву, на льду.
98,64 — лучшие пока оценки сегодня у Владислава Дикиджи!
Начал с каскада 4 лутц + 3 тулуп на +3,45! Исполнил на +3,49 четверной сальхов! Вращение в либеле четвертого уровня на +0,77. На тройном акселе боролся за выезд (-0,80). Дорожка шагов четвертого уровня на +1,01, затем комбинированное вращение (+0,34) и вращение в волчке (+0,49) четвертого уровня! Просто нереальный прокат!
Мастер прыжков Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга на льду.
Поти 100 баллов набрал Кондратюк! 97,87 получил!
Сразу тройной аксель на +1,92! Затем четверной лутц с проблемкой на выезде (-0,38). Вращение в либеле сделал на четвертый уровень и +0,64, вторую часть начал каскадом 4 сальхов + 3 тулуп на +1,94! Комбинированное вращение сделал на четвертый уровень и +0,70. Вращение в волчке сделал на третий и +0,52, а закончил дорожкой шагов третьго уровня (+1,32). Просто шикарный, зажигательный прокат!
Марк Кондратюк из команды Москвы на льду.
87,64 — блестящий результат Даниеляна поможет команде Санкт-Петербурга!
Сразу же четверной сальхов на +2,13, а затем тройной аксель на +1,60! Отвращался в либеле на четвертый уровень (+0,64), во второй части сделал каскад из тройных лутца и тулупа на +1,18. Вращение в волчке исполнил на третий уровень (+0,52), дорожку шагов сделал на третий и +1,12, а закончил комбинированным вращением четвертого уровня на +0,88!
Представляющий Санкт-Петербург Артур Даниелян на льду.
83,00 — результат Никиты Сарновского!
Начал с четверного риттбергера на -0,21 из-за небольшой проблемы на выезде. Тройной аксель сделал на +2,24! Вращение в либеле третьего уровня сделал на +0,39, а во второй части на +0,77 сделала каскад 4 лутц + 3 тулуп! Дорожку шагов оценили вторым уровнем (+0,31), затем комбинированное вращение на +0,84! Блестящее выступление!
Никита Сарновский, представляющий Москву, начинает соревнования у мужчин.
Впереди выступление мужчин-одиночников.
Очень солидное преимущество у Москвы сейчас — 732,88 против 690,24 у Санкт-Петербурга.
70,09 — результат Камилы Валиевой!
Упала на первом прыжке — четверном тулупе, затем сделала чистый двойной аксель на +1,19. Комбинированное вращение четвертого уровня на +1,19 тоже. Во второй части каскад из тройных лутца и тулупа без плюсов, но и без минусов. Дорожку шагов сделала на третий уровень и +1,16, вращение в либеле четвертого уровня на +1,02 и в финале вращение в заклоне на второй уровень и +0,71. Ну что ж, это случилось! Камила Валиева вернулась!
Ну а теперь долгожданное возвращение Камилы Валиевой!
67,49 получила Ксения Гущина.
Сразу двойной аксель на +0,92, дальше тройной лутц + двойной тулуп на +0,44, дальше комбинированное вращение четвертого уровня на +0,63. Тройной флип сделала на +1,59. Вращение в либеле четвертого уровня на +0,90. Дорожка шагов третьего уровня на +0,91, а в конце вращение в заклоне третьего уровня на +0,54. Очень качественный и стильный прокат!
Ксения Гущина из Санкт-Петербурга на льду.
70,22 получила Двоеглазова. Растет преимущество Москвы. Уже 40 баллов перевеса!
Начала с четверного тулупа, но упала. Двойной аксель сделала чисто на +0,73, а комбинированное вращение исполнила на четвертый уровень и +1,26. Каскад из тройных лутца и тулупа сделала на +1,42, дорожку шагов сделала на третий уровень и +0,99, вращение в либеле на третий уровень и +0,84, а закончила вращением в заклоне четвертого уровня на +0,92. Тоже не все поучилось идеально.
Алиса Двоеглазова, представляющая Москву, на льду.
Всего 55,11 у Хуснутдиновой.
Сразу же тройной аксель, но Хуснутдинова упала, затем сделала классный тройной риттбергер на +1,47, комбинированное вращение на четвертый уровень и +1,05. В каскаде прыгнула тройной лутц первым прыжком, но упала... Вращение в либеле третьего уровня на +0,78, дорожка шагов на третий уровень и +0,66, а комбинированное вращение на четвертый уровень и +0,86. Очень жаль, но сильно проиграет.
Дина Хуснутдинова из Санкт-Петербурга выступает следующей.
76,45 — Аделия Петросян выходит в лидеры!
Сразу же четверной тулуп! Чисто и на +1,90! Двойной аксель сделала на +0,99, а вращение в либеле на третий уровень (+0,84). Дальше во второй части программы исполнила каскад тройной флип + тройной тулуп на +0,93, вращение в заклоне четвертого уровня (+0,81), шикарную дорожку шагов на третий уровень и +1,32, а закончила комбинированным вращением четвертого уровня на +1,19! Сумасшедший прокат!
Капитан команды Москвы Аелия Петросян выступает следующей.
70,89 получила Муравьева за свой прокат.
Сразу сделала тройной флип на +1,59, затем исполнила двойной аксель на +0,99, вращение в либеле сделала на +0,83. Во второй части проката исполнила чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп на +0,98, сделала комбинированное вращение третьего уровня (+0,66), дорожку шагов второго уровня (+0,52) и закончила вращением в заклоне третьего уровня на +0,42. Неплохой и очень чувственный прокат!
Софья Муравьева выступает первой.
Порядок выступлений:
- Софья Муравьева (команда Санкт-Петербурга)
- Аделия Петросян (команда Москвы)
- Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга)
- Алиса Двоеглазова (команда Москвы)
- Ксения Гущина (команда Санкт-Петербурга)
- Камила Валиева (команда Москвы)
Началась разминка одиночниц.
Дальше подготовка льда, а затем короткая программа одиночниц.
Москва упрочила лидерство — 516,12 против 496,75 у Санкт-Петербурга!
Григорий Федоров за Москву потворил!
Матвей Ветлугин сделал четверной тулуп за команду Санкт-Петербурга и упал.
У Семененко получилось два оборота, Игнатов сделал три с плохим выездом. Минимально должно быть три оборота, но не было повышения сложности в последнем прыжке по факту ни у того, ни у другого.
И у Семененко не получился четверной флип — сделал «бабочку»! А Игнатов тоже не справился! Забавное окончание конкурса!
Игнатов выполнил образцово-чистый четверной риттбергер! Семененко смог его четко повторить!
Евгений Семененко сделал чистый четверной сальхов! Игнатов уверенно повторил!
Шикарный тройной аксель от Игнатова. Семененко уверенно повторил!
Макар Игнатов из Москвы против Евгения Семененко из Санкт-Петербурга.
Сейчас очень интересный конкурс. Соревнуются в прыжковой дуэли парами. Один спортсмен делает любой прыжок не меньше трех оборотов, соперник должен повторить без ошибок. Иначе выбывает. Все прыжки должны быть разными, причем каждый следующий должен стоить дороже предыдущего!
469,53 у Москвы против 455,03 у Санкт-Петербурга!
Москва заработала 68,73! Это лучше!
Григорий Федоров сделал четверной лутц + 3 аксель + 2 аксель. Тут 22,80 - 0,73.
Дарья Садкова сделала тройной лутц + ойлер + тройной сальхов + тройной сальхов. С проблемой на последнем выезде. 14,50 - 0,83.
18,30 - 0,97 получил Игнатов.
Макар Игнатов — четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов!
18,10 - 0,19 — результат Захаровой.
Мария Захарова сделала четверной тулуп, тройной сальхов и еще тройной сальхов! Чисто!
Да, результат подтвержден. Теперь ответ от Москвы.
65,56 получила сборная Санкт-Петербурга за свои каскады! Но еще надо зафиксировать вердикт.
Камилла Нелюбова сделала тройной лутц + ойлер + тройной флип, но сорвала его... 11,20 - 1,65.
Матвей Ветлугин сделал четверной лутц и два двойных акселя — 18,10+1,38!
У Фроловой 12,74 минус 1,65. У Семененко 24,00+1,44.
ТРИ ТРОЙНЫХ АКСЕЛЯ СДЕЛАЛ!
Вторым Санкт-Петербург представил Евгений Семененко.
Тройной лутц + тройной тулуп + двойной аксель! Доборолась и выехала!
Первой выступает Анна Фролова из Санкт-Петербурга.
Дальше прыжки — формат «мастер каскадов». Надо сделать каскад или комбинацию. Есть только одна попытка!
Еще чуть выросло преимущество Москвы — 400,80 против 388,35 у Санкт-Петербурга.
У Садковой 24 балла, а Нелюбова получила 18.
Садкова провращалась подольше.
Дарья Садкова из Москвы и Камилла Нелюбова из Санкт-Петербурга вращаются в либеле.
43 балла у Макара Игнатова! У Анны Фроловой 42 балла! Каждый балл за каждый оборот.
Фролова значительно дольше провращалась, но у Игнатова была просто сумасшедшая скорость. Посмотрим на результаты.
Начинают Макар Игнатов из Москвы и Анна Фролова из Санкт-Петербурга. Вращаются в волчке!
Очередь одиночников. Сначала вращения в волчке и либеле.
Москва упрочила лидерство — 333,80 против 328,35 у Санкт-Петербурга.
17 баллов у Мишиной и Галлямова, а у Бойковой и Козловского — 13 баллов. Проиграли по оборотам.
Обе пары дали просто хай-класс! Но Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продержались чуть дольше!
Мишина и Галлямов против Бойковой и Козловского!
11 баллов у Артемьевой и Брюханова, 18 баллов набрали Чикмарева и Янченков!
Чикмарева и Янченков начали чуть раньше и позже закончили. К тому же они были быстрее. Явно выиграют по оборотам. Каждый оборот — балл.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов сразу же против Екатерины Чикмарева и Матвея Янченкова.
Дальше вращательная поддержка на одной руке. Опять считаются обороты.
Москва снова лидирует — 302,80! У Санкт-Петербурга 300,35.
5,25 оборота и 21 балл! Отлично выступила в этом конкурсе команда Москвы!
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Четыре с половиной оборота — 18 баллов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Шесть оборотов почти — 23 балла для Москвы!
Екатерина Чикмарева и Андрей Янченков выполняют свой тодес. На очень большой скорости!
Четыре оборота — 16 баллов получили Артемьева и Брюханов.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из команды Санкт-Петербурга на льду.
Теперь спортивные пары покажут тодес вперед внутрь. Надо сделать как можно больше оборотов — четверть оборота приносит один балл!
Санкт-Петербург вышел вперед — 266,35. У Москвы 258,80 баллов.
Долго смотрели судьи, но 44,28 получили Степанова и Букин!
Александра Степанова и Иван Букин из Москвы катались по дуге 44 секунды!
Ого! Сначала судьи остановили время, а вот пара продолжила! И после пересмотра команда Санкт-Петербурга получила 45,20 баллов!
Екатерина Миронова и Евгений Устенко из команды Санкт-Петербурга выдали поддержку на 27 секунд.
31,04 — отличный результат в сложнейшей поддержке!
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано за Москву сделали поддержку на 32 секунды! При этом они выбрали самый сложный вариант, когда партнерша стояла вниз головой руками на бедрах партнера!
38,59 — результат Кагановской и Некрасова!
Василиса Кагановская и Максим Некрасов из Санкт-Петербурга начали и сделали поддержку на 37 секунд!
Теперь танцевальные пары покажут поддержку по дуге. Положение партнерши менять нельзя, и тут тоже каждая секунда дает балл.
Москва по-прежнему лидирует, но уже совсем чуть-чуть — 183,48 против 182,56 у Санкт-Петербурга.
14,80 — отличный результат дуэта из Санкт-Петербурга.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко из команды Санкт-Петербурга тоже делали твиззлы на протяжении 15 секунд.
14,62 — официальный результат!
Представляющие Москву Александра Степанова и Иван Букин навращались на 15 секунд.
16,10 — результат Кагановской и Некрасова!
Тут предварительный результат — 17 секунд.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов из Санкт-Петербурга на льду.
Первой сдалась Елизавета, но навращались 21 секунду, однако техническая бригада пересмотрела и засчитала только 11,57 баллов!
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано из Москвы начинают.
Начинаются конкурсы мастерства с исполнения твиззлов танцевальными парами! Каждая секунда вращений на одной ноге — один балл.
Алексей Ягудин будет вести этот конкурс.
А теперь конкурсы мастерства — битва элементов!
После первого раунда соревнований Москва пока лидирует — 157,11 против 151,66 у Петербурга!
79,18 получили, чуть проиграв Мишиной с Галлямовым.
Начали с параллельного тройного сальхова на +0,97, затем сделали тройную подкрутку четвертого уровня на +2,16, потом выброс тройной флип на +2,12. Поддержка лассо четвертого уровня на +2,38, тодес назад внутрь четвертого уровня на +1,2. А вот за дорожку шагов получили только второй уровень и +0,73! Ну и в конце параллельное вращение только третьего уровня на +0,66. Чуть смазали концовку, хотя в целом выступление фирменно-сильное!
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завершат соревнования спортивных пар сегодня.
79,20 — это лучший на данный момент результат.
Начали с тройной подкрутки четвертого уровня на +1,8, затем сделали выброс тройной флип на +1,59 и параллельный тройной сальхов на +1,4. Тодес назад внутрь исполнили на четвертый уровень и +1,2, поддержку лассо тоже на четвертый и +2,1, а дорожку шагов на третий уровень и +1,07. Ну и закончили параллельным вращением четвертого уровня (+0,7). Очень сильный прокат!
Анастасия Мишина и Александр Галлямов на льду!
77,93 — Чикмарева и Янченков обходят Артемьеву и Брюханова и выводят сборную Москвы вперед!
Начали с параллельного тройного сальхова на +1,38, дальше тройная подкрутка третьего уровня на +2,17, следом чистый выброс тройной флип на +1,59. Поддержка лассо четвертого уровня на +2,52, дорожку шагов сделали на четвертый уровень, тодес назад внутрь второго уровня на +1,02. И закончили параллельным вращением третьего уровня. Шикарный прокат!
На льду Екатерина Чикмарева и Андрей Янченков. Они выступают за Москву.
72,46 набрали Артемьева и Брюханов. Все эти баллы идут в зачет команды из Санкт-Петербурга.
Начали с тройной подкрутки на третий уровень, затем сделали выброс тройной флип, следом параллельный тройной сальхов — все чисто. Затем поддержка лассо четвертого уровня на +2,1, а вот дорожку шагов выполнили только на второй, тодес назад внутрь сделали на второй уровень, а закончили комбинированным вращением четвертого уровня. Очень приличный и чистый прокат, сразу же задавший настроение и тон соревнованиям!
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов на льду.
Состав участников и порядок выступления спортивных пар:
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Санкт-Петербург)
Екатерина Чикмарева и Андрей Янченков (Москва)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Москва)
Начинается шестиминутная разминка.
Соревнования начнутся с коротких программ спортивных пар.
Команда-победительница получит 14 млн рублей, те, кто проиграют, тоже не уйдут с пустыми руками — им положено 7 млн рублей.
Команды в роликах представили свои составы, сказав вступительные слова. Сейчас идет номер-представление всех участников. Ну и дальше начнутся соревнования!
Начинается мероприятие. Сейчас будет интро перед выступлением спортивных пар в короткой программе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Спортсмены будут разделены на две команды — «красных» (Москва) и «синих» (Санкт-Петербург).
Программа на сегодня:
пары, короткая программа,
женщины, короткая программа,
мужчины, короткая программа,
конкурс мастерства на льду.