«В России на кулаках бьются голодные и амбициозные»: интервью главы лиги TOP DOG Алеева

Глава лиги кулачных боев TOP DOG Данил «Регбист» Алеев стал участником шоу «Титаны. Битва сезонов». В интервью «Газете.Ru» он рассказал, с чем столкнулся во время испытаний, а также оценил развитие своего промоушена и конкурентоспособность на мировой арене.

– Вы участвуете в шоу «Титаны». Что для вас оказалось самым необычным, самым тяжелым?

— Самым необычным и самым тяжелым на «Титанах» оказывается не конкретное испытание, а общая накопительная нагрузка на центральную нервную систему. Постоянная работа на пределе, эмоциональные качели и высокая конкуренция постепенно изматывают и ломают даже опытных спортсменов.

— Насколько вам пригодились в шоу опыт и навыки, полученные как в единоборствах, так и в регби?

— На протяжении всего шоу, сталкиваясь с очередным испытанием, я старался опереться на максимально близкий опыт из своей спортивной жизни или детства. В полуфинале второго сезона я быстрее всех прошел этап «салки», представляя, что преследую соперника в регби. В «Битве сезонов», в «Бесконтактных поединках», отчетливо почувствовал, как бокс выстраивает правильную стойку, дает баланс и внутреннюю устойчивость.

— Промоушен TOP DOG за несколько лет прошел путь от подпольных боев до международного признания. Верили ли вы в самом начале, что такое возможно?

— Да, с самого начала у нас не было сомнений, что это откликнется людям. TOP DOG — продукт, аналогов которому не существует. Здесь спорт прежде всего подается как искусство — со своей эстетикой, драматургией и характером.

— Как вы оцениваете уровень TOP DOG в сравнении с зарубежными организациями? Насколько российский промоушен сейчас конкурентен?

— Я убежден, что TOP DOG находится на ином уровне по сравнению с другими кулачными лигами. И в спортивной, и в режиссерской составляющей у нас принципиально другой подход. В России в большинстве своем выступают голодные, амбициозные спортсмены, тогда как зарубежные организации чаще формируются из бойцов на закате карьеры.

— Сегодня в лиге подавляющее большинство бойцов — профессиональные спортсмены. Лишь единицы не смогли адаптироваться. По сути, результат пришел к тем, кто начал относиться к делу по-настоящему профессионально.

— Каковы ближайшие цели и задачи промоушена?

— Ближайшая цель — укрепить автономность лиги и выйти на проведение турниров за рубежом.

— Как часто вы сами участвуете в боях? Что это для вас — ностальгия, разрядка, необходимость поддерживать форму?

— Сам я дрался дважды за последние три года. Оба раза — в TOP DOG: один бой в перчатках ММА, другой — на голых кулаках. Для меня это необходимый выход из зоны комфорта, возможность доказать себе, зрителям и бойцам, что мой пик еще впереди, и выполнить внутренний долг — подтвердить делом, что я знаю, о чем говорю.