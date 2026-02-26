Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«В России на кулаках бьются голодные и амбициозные»: интервью главы лиги TOP DOG Алеева

Глава TOP DOG Алеев: в российских кулачных боях выступают амбициозные спортсмены
ТНТ

Глава лиги кулачных боев TOP DOG Данил «Регбист» Алеев стал участником шоу «Титаны. Битва сезонов». В интервью «Газете.Ru» он рассказал, с чем столкнулся во время испытаний, а также оценил развитие своего промоушена и конкурентоспособность на мировой арене.

– Вы участвуете в шоу «Титаны». Что для вас оказалось самым необычным, самым тяжелым?

— Самым необычным и самым тяжелым на «Титанах» оказывается не конкретное испытание, а общая накопительная нагрузка на центральную нервную систему. Постоянная работа на пределе, эмоциональные качели и высокая конкуренция постепенно изматывают и ломают даже опытных спортсменов.

— Насколько вам пригодились в шоу опыт и навыки, полученные как в единоборствах, так и в регби?

Читайте также
«Мы отжимались до отказа прямо в офисе»: сестры Мухаметшины — об участии в шоу «Титаны. Битва сезонов»
— На протяжении всего шоу, сталкиваясь с очередным испытанием, я старался опереться на максимально близкий опыт из своей спортивной жизни или детства. В полуфинале второго сезона я быстрее всех прошел этап «салки», представляя, что преследую соперника в регби. В «Битве сезонов», в «Бесконтактных поединках», отчетливо почувствовал, как бокс выстраивает правильную стойку, дает баланс и внутреннюю устойчивость.

— Промоушен TOP DOG за несколько лет прошел путь от подпольных боев до международного признания. Верили ли вы в самом начале, что такое возможно?

— Да, с самого начала у нас не было сомнений, что это откликнется людям. TOP DOG — продукт, аналогов которому не существует. Здесь спорт прежде всего подается как искусство — со своей эстетикой, драматургией и характером.

— Как вы оцениваете уровень TOP DOG в сравнении с зарубежными организациями? Насколько российский промоушен сейчас конкурентен?

— Я убежден, что TOP DOG находится на ином уровне по сравнению с другими кулачными лигами. И в спортивной, и в режиссерской составляющей у нас принципиально другой подход. В России в большинстве своем выступают голодные, амбициозные спортсмены, тогда как зарубежные организации чаще формируются из бойцов на закате карьеры.

Читайте также
«Пришел взять реванш»: олимпийский чемпион Крюков — о старте шоу «Титаны. Битва Сезонов»
— TOP DOG отличался тем, что в нем могли участвовать как профессионалы, так и бойцы «с улицы». Много ли сейчас профи в промоушене?

— Сегодня в лиге подавляющее большинство бойцов — профессиональные спортсмены. Лишь единицы не смогли адаптироваться. По сути, результат пришел к тем, кто начал относиться к делу по-настоящему профессионально.

— Каковы ближайшие цели и задачи промоушена?

— Ближайшая цель — укрепить автономность лиги и выйти на проведение турниров за рубежом.

— Как часто вы сами участвуете в боях? Что это для вас — ностальгия, разрядка, необходимость поддерживать форму?

— Сам я дрался дважды за последние три года. Оба раза — в TOP DOG: один бой в перчатках ММА, другой — на голых кулаках. Для меня это необходимый выход из зоны комфорта, возможность доказать себе, зрителям и бойцам, что мой пик еще впереди, и выполнить внутренний долг — подтвердить делом, что я знаю, о чем говорю.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!