«Была уязвима»: фигуристка обвинила тренера в изнасилованиях

В мировом фигурном катании разворачивается новый скандал. Знаменитая французская фигуристка Сара Абитболь, выступавшая в парном катании со Стефаном Бернарди, вместе с которым занимала шестое место на Олимпийских играх в японском Нагано в 1998 году, выигрывала бронзу чемпионата мира — 2000, два серебра и пять бронзовых наград чемпионатов Европы, а также десять раз становилась чемпионкой Франции, поведала шокирующие подробности своей жизни.

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В интервью изданиям L'Obs и L'Equipe, посвященном скорому выходу в свет ее автобиографической книги «Такое длинное молчание», 44-летняя бывшая фигуристка рассказала, что в свое время подверглась изнасилованию со стороны тренера Жиля Бейера, причем тогда она была несовершеннолетней.

«Мне было так стыдно. Я рассказываю это не для того, чтобы отомстить, а чтобы выговориться», — пояснила Абитболь.

В L'Obs также опубликован, очевидно, самый пикантный отрывок из выходящей в скором времени на прилавки книги.

«Когда мне было 15 лет, я ночевала вне дома. Я была уязвима, и вы воспользовались этим. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, мне становится страшно. Мне страшно идти в незнакомые места. Неизвестность обязательно означает опасность. Я не могу путешествовать одна. Уже давно стало невозможным вести машину, если кого-то нет рядом. Летать на самолете — пытка»,

— написано в автобиографии.

Абитболь известна российским болельщикам не только по своим номерам на льду, которые, кстати, неоднократно французской паре ставила Татьяна Тарасова, но и по участию в программе «Форт Боярд», где в составе команды фигуристов выполняла в форте задания вместе с Гвендалем Пейзера и Филиппом Канделоро.

Впрочем, одной Абитболь материал, вписывающийся в ставшее популярным движение Me Too (когда женщины рассказывают о случившемся насилии над ними), не ограничился. Так, еще три фигуристки поделились своими печальными историями из детства.

Элен Годар рассказала, что также подверглась насилию со стороны Бейера в конце 1970-х годов, когда ей было 13-14 лет, а ему только перевалило за 20. Кроме того, как утверждается, насиловал ее и Жан-Ролан Ракл, принимавший юную тогда спортсменку в своем доме.

Ну а Беатрис Дюмур и Энн Бруно выдвинули обвинения против Мишеля Лотца, со стороны которого подверглись насилию в его доме в конце 80-х годов, когда девушкам было по 13 лет.

По информации L'Equipe, хотя в отношении Бейера велось полицейское расследование, он впоследствии стал членом исполнительного аппарата Французской федерации ледовых видов спорта. В самой федерации от каких-либо комментариев по данной теме отказались.

Стоит отметить, что мир фигурного катания уже не первый раз сталкивается с проблемами насилия. Одна из самых громких историй стала известна общественности в середине декабря прошлого года. Причем до прямого насилия дело не дошло, но под угрозу было поставлена карьера и даже жизнь 13-летней французской фигуристки, имя которой не называется. Однако замешанным в эту историю оказался известный фигурист, француз Морган Сипре, выступающий в парном катании с Ванессой Джеймс, с которой он шесть раз выигрывал национальный чемпионат, а в прошлом сезоне — первенство Европы.

Так, СМИ выяснили, что Сипре еще в декабре 2017 года со своего аккаунта в Instagram отправил личным сообщением две фотографии своего полового органа девочке, с которой он тренировался на одном катке во Флориде.

О произошедшем несовершеннолетняя рассказала своим родителям, которые выступили с претензиями в адрес тренеров Сипре — Джона Циммермана и Сильвии Фонтаны. Те же, к слову, отреагировали на ситуацию весьма сообразно, посоветовав родителям пострадавшей фигуристки не обращаться в правоохранительные органы и полицию, а также умолчать о данном инциденте. При этом Циммерман и Фонтана подчеркнули, что вины Сипре в произошедшем нет: якобы сама несовершеннолетняя девочка спровоцировала того на данное действие.

«Ты красивая девушка, а у мужчин есть потребности», — говорили тренеры французского фигуриста 13-летней девочке, добавив, что если та расскажет о произошедшем кому-то еще, то ее пристыдят.

Более того, пострадавшей даже угрожали завершением карьеры. Сам же Сипре обвинения в свой адрес никак не комментировал — не опровергал и не подтверждал.

«Не могу вам ничего сказать об этом. В смысле, мне совсем нечего сказать об этом обвинении», — говорил фигурист.

Данный инцидент все-таки отразился на карьере Сипре. Он и его партнерша Джеймс из-за скандала не провели ни одного официального проката в этом сезоне, хотя в прошлом соревновательном году французская выиграла все турниры, кроме чемпионата мира, где фигуристы заняли только пятое место.