Петросян дебютирует на Играх. 10-й день Олимпиады

Петр Гуменник подвел итоги своего выступления на Олимпиаде. Он признался, что не ожидал, что обыграет американца Илью Малинина. Кроме того, россиянин высказался о поведении украинского фигуриста Кирилла Марсака, который критиковал его и репостил оскорбительные посты.

«Кирилл — на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем», — приводит слова Гуменника Sport24.