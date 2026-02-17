Петросян дебютирует на Играх. 10-й день Олимпиады

Петр Гуменник подвел итоги своего выступления на Олимпиаде. Он признался, что не ожидал, что обыграет американца Илью Малинина. Кроме того, россиянин высказался о поведении украинского фигуриста Кирилла Марсака, который критиковал его и репостил оскорбительные посты.
«Кирилл — на самом деле, хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем», — приводит слова Гуменника Sport24.
Петросян позавчера прибыла в Милан, а вчера тренировалась под присмотром своей наставницы Этери Тутберидзе, которая хоть и приехала на Игры в качестве тренера грузина Ники Егадзе, вне официальных соревнований помогает и чемпионке России.
Аделия выйдет в короткой программе под вторым номером. Ее выступление запланировано сегодня на 20:59 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» следит за событиями очередного дня Олимпиады, главное из которых — короткая программа Аделии Петросян.