«Две грубые ошибки»: как Чили закончила беспроигрышную серию сборной России

Сборная России по футболу прервала свою почти четырехлетнюю беспроигрышную серию, уступив в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Фишт» в Сочи, сборной Чили (0:2). После игры участники отметили ее почти официальный характер по накалу, а также влияние ошибок российских защитников на результат. «Газета.Ru» рассказывает о матче.

Россия — Чили — 0:2

Сборная России не проигрывала с момента отстранения от международных соревнований, случившегося весной 2022 года. Последнее поражение команда под руководством Валерия Карпина потерпела в Загребе от Хорватии (0:1) в решающем матче в борьбе за первое место в отборочной группе к чемпионату мира — 2022.

Собственно, то фиаско до сих пор и было для национальной команды единственным под руководством специалиста. С момента отстранения было только поражение от молодежной сборной Египта (1:2), но там и Россия была представлена молодежным составом и без главного тренера и штаба взрослой сборной.

20 беспроигрышных поединков подряд — рекорд в истории главной команды страны, причем речь не только о российском, но и о советском периоде ее истории.

И вот в Сочи пожаловала сборная Чили, с одной стороны, весьма крепкая и небесславная в своей истории, с другой, занявшая последнее место в южноамериканском отборочном цикле к ЧМ-2026 и, естественно, на него уже не попавшая.

Тем не менее к товарищескому матчу со сборной России чилийцы под руководством исполняющего обязанности главного тренера Николаса Кордовы отнеслись максимально ответственно.

Хозяева, естественно, тоже рассчитывали на положительный исход, которым должна была стать победа, учитывая, что несколько дней назад игра против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге вышла совсем скучной и неудачной.

С первых минут Россия завладела инициативой, пытаясь забить быстрый мяч. Уже на шестой минуте центральный защитник Матвей Лукин довольно опасно пробил головой после подачи Александра Головина со штрафного. Пять минут спустя сам Головин ударом из-за штрафной опустил мяч сверху на перекладину, а еще чуть позже его выстрел с острого угла потащил чилийский голкипер Лоуренс Вигуру.

Что-то изменилось, когда на 24-й минуте неудачно после подсаживания соперника в верховой борьбе приземлился на газон, воткнувшись в него поясницей, Иван Обляков. Полузащитника ЦСКА пришлось заменить, что особенно тревожно для болельщиков армейцев в преддверии дерби со «Спартаком» в следующем туре.

И вроде бы вышедший на замену Алексей Батраков из «Локомотива» проводит мощнейший сезон и проявляет себя не только в клубе, но и в сборной. Однако в игре хозяев что-то разладилось. Подходы к чужим воротам перестали возникать, а на 37-й минуте Игорь Дивеев еще и неудачно сделал передачу вперед, после чего гости мгновенно вывели в штрафную Гонсало Тапию.

Форвард продавил того же Дивеева и в ближнем бою ударом в упор переиграл вратаря Станислава Агкацева, открыв счет.

Во втором тайме Россия пыталась нагнетать давление, но игра не особо получалось. Чилийцы уже почувствовали уверенность, хорошо оборонялись, сами достаточно высоко прессинговали и исправно нагнетали давление у владений Агкацева.

Дважды мяч попадал российским игрокам в руку в их штрафной, причем и в эпизоде с Алексеем Батраковым, и в моменте с Наилем Умяровым все основания назначить одиннадцатиметровый имелись. Работай на этом матче VAR, и, вероятно, Агкацеву пришлось бы демонстрировать свои умения в отражении одиннадцатиметровых.

Впрочем, гости смогли забить и так. И снова не без ошибки обороны сборной России. Сначала не очень удачно сыграл Наиль Умяров, а когда момент Чили вроде бы был исчерпан, Мингиян Бевеев, вынося из своей штрафной, попал мячом в набежавшего прессинговать соперника. Мяч срикошетил в штрафной к совершенно одинокому вышедшему на замену форварду Бену Бреретону Диасу, который достаточно легко пробил мимо Агкацева — 0:2.

Счет так и остался неизменным, хотя россияне очень старались отквитать хотя бы один мяч, и затяжная беспроигрышная серия команды Карпина все же прервалась.

«Один из самых сложных соперников»

«Не получилось забить. Не получилось не допустить ошибок в обороне. Второй гол даже моментом нельзя назвать», — прокомментировал исход встречи Валерий Карпин.

Наставник сборной Чили Николас Кордова отметил, что по характеру этот матч был похож на официальный:

«Понравилась наша игра. Мы действовали достаточно интенсивно и оказывали давление на соперника. Наши ребята амбициозны и сегодня выглядели организованно. У этой команды большое будущее. Здорово, что удалось провести такой матч и заслужить победу, — подчеркнул Кордова.

— Характер игры был не товарищеский. Нам важно было показать свой уровень на высокой интенсивности. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать наш проект. И сможем квалифицироваться на следующий чемпионат мира. К тому моменту у нас будет прайм. Дальше у нас матч с Перу. Мы хотим верить, что игра пройдет тоже на высоком уровне».

Один из самых опытных игроков сборной России Александр Головин из «Монако» отметил влияние на результат ошибок игроков сборной России, а также уровень команды Чили.

«Совершили две грубые ошибки. Играли лучше, чем соперник. Потеряли концентрацию — забили одинаковые голы. Это один из самых сложных соперников, но не играли лучше нас — не было сложно. Просто две ошибки — это все, что они создали», — считает Головин.

«Первое поражение в сборной воспринимается неприятно. По игре, если не брать два гола, которые сами себе придумали, не наиграли на поражение. Второй гол — не знаю, неразбериха. Конечно, чтобы была сыгранность, нужно какое-то время, но в сборной такого не бывает», — рассказал голкипер сборной Станислав Агкацев.