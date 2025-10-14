Умер герой Олимпиады-80 Александр Дитятин. В 90-е ему пришлось работать контроллером

Знаменитый гимнаст и тренер Александр Дитятин скончался в Санкт-Петербурге на 69-м году жизни. Незадолго до смерти он перенес операцию. Дитятин вошел в историю на Олимпиаде в Москве, взяв восемь медалей, в том числе три золота. Его карьеру прервала травма голеностопа. Уйдя из спорта, чемпион семь лет проработал контролером в аэропорту «Пулково-2».

Причина смерти Дитятина

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, семикратный чемпион мира Александр Дитятин умер в своей петербургской квартире. Как сообщил Telegram-канал Shot, он не страдал серьезными заболеваниями, а предварительной причиной смерти мастера спорта стала острая сердечная недостаточность . Канал уточнил, что родные находятся в шоке из-за кончины Дитятина.

Незадолго до смерти гимнаст перенес операцию, рассказала ТАСС Инна Быстрова, профессор кафедры физического воспитания и массовой работы РПГУ им. А. И. Герцена, где работал Дитятин.

«Я просто знаю, что он был на операции, продлил себе отпуск. И вот когда он последний раз у нас был на тренировке накануне своего ухода, он, знаете, как прощался, что ли. Он отдал собаку второй жене, они в хороших отношениях. Почему он ее туда отдал, я тоже не знаю, ни одним словом о том, что он себя плохо чувствует» , — рассказала она.

В Международной федерации гимнастики (FIG) принесли соболезнования близким знаменитого гимнаста.

» Почтит ли FIG память Дитятина? Мы этим займемся », — заявили ТАСС в пресс-службе организации.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали Дитятина легендарным гимнастом, который «внес неоценимый вклад в развитие спорта в СССР и России, был образцом для подражания нескольких поколений отечественных гимнастов».

На сайте администрации Петербурга появилось сообщение с соболезнованиями по поводу смерти Дитятина.

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга и Региональная общественная организация «Олимпийский Совет Санкт‑Петербурга» выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Александра Николаевича. Скорбим вместе с вами. Это – большая потеря для спортивного Ленинграда – Петербурга», — отмечается в нем.

Победительница женских командных гимнастических турниров Игр 1976 и 1980 годов Мария Филатова поделилась в беседе с ТАСС, что Дитятин, несмотря на свои большие заслуги в спортивной гимнастике, никогда не был высокомерным.

«Это был очень добрый, улыбчивый, приятный молодой человек. Я его видела последний раз в конце 1980-х годов, когда он был у меня в гостях в Минске, а по телефону мы с ним говорили буквально полгода назад. Очень жаль, что он ушел так рано из жизни. Что я буду помнить всегда, так это Сашину улыбку», — сказала она.

Достижения гимнаста Дитятина

Александр Дитятин — первый и до настоящего времени единственный гимнаст, которому удалось выиграть медали во всех оцениваемых видах программы на одних Олимпийских играх. Во время Игр в Москве в 1980 году он стал первым обладателем восьми медалей в рамках одной Олимпиады (данный рекорд был повторен в 2008 году пловцом из США Майклом Фелпсом). В частности Дитятин получил золотые медали Олимпиады за выступления в команде, личном многоборье и упражнения на кольцах. Серебряные медали ему присвоили за упражнения на коне, брусьях, перекладине и за опорный прыжок. «Бронза» ему досталась за вольные упражнения. Благодаря такому результату он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Дитятин также становился серебряным призером Игр в Монреале в 1976 году. Кроме того, он забрал семь золотых медалей чемпионатов мира 1979 и 1981 годов.

В интервью Life.ru в 2016 году гимнаст рассказывал, что за золотые медали на Олимпиаде ему заплатили меньше, чем обещали.

«Я получил 4000 рублей минус налог! Если говорить об Играх в Монреале, премия была 400 рублей и сколько-то процентов валютой. Мы по чемпионатам мира перед Играми проигрывали немцам в общем зачете, и нам сказали, что за золотую медаль Олимпиады нам дадут по 10 000 рублей, а когда медали посыпались, все забылось. Заплатили в итоге по 3600 рублей за золотую медаль, и все», — сетовал он.

После Олимпийских игр в столице СССР Дитятин травмировал голеностопный сустав, однако сумел достойно выступить на чемпионате мира 1981 года, завоевав три золотых медали.

Вскоре после этого он завершил карьеру гимнаста, став тренером. В 90-е, чтобы заработать деньги, чемпион устроился контролером в аэропорту Пулково.

«Мне оставался год до пенсии, когда начали расформировывать спорткоманды, и я, поскольку был при погонах подполковника пограничной службы, подошел к руководству, и меня на год отправили на работу в аэропорт Пулково, где я проработал в итоге семь лет старшим контролером ,»— рассказывал Дитятин в интервью Life.

Отвечая на вопрос, почему он не уехал за границу, как делали многие в 90-е, Дитятин признавался, что ему нравилось жить в Петербурге.

«Люблю гулять по Питеру, в кафе особенно не хожу — люблю дома покушать! Нравится проводить время на даче, на природе», — отмечал спортсмен.

С 2002 года занимал должность заведующего кафедрой гимнастики в РГПУ им. А. И. Герцена.

В 2004 году Дитятин был включен в Международный зал гимнастической славы.