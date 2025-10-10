Гол-красавец и победа над участником ЧМ-2026: сборная России не проигрывает уже 20 встреч

Сборная России на заполненной «Волгоград-Арене» со счетом 2:1 обыграла национальную команду Ирана благодаря шикарному дальнему удару полузащитника Алексея Батракова за 20 минут до конца матча. Эта победа стала для национальной команды первой в играх с Ираном, а серию без поражений для подопечных Валерия Карпина продлила до 20. «Газета.Ru» рассказывает о матче.

Россия – Иран – 2:1

Сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла один раз — осенью 2021 года Хорватии в Загребе (0:1), из-за чего осталась второй в отборочной группе к чемпионату мира – 2022 и попала в стыки, в которых уже не сыграла.

С момента отстранения от международных соревнований товарищеская встреча с Ираном в Волгограде была двадцатой, и до сих пор национальная команда никому не уступила, хотя встречалась с соперниками разного калибра.

Сборная Ирана уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года и сейчас готовится к турниру, а потому была настроена максимально серьезно. С хорошим настроем вышли на поле и подопечные Карпина, а 42 387 болельщиков на трибунах (рекорд «Волгоград-Арены») только добавили противостоянию антуража.

Встреча началась с атак сборной Ирана, резво проведшей первые минут семь-десять, но после этого хозяева плотно взяли мяч и территорию под контроль и совершили несколько опасных подходов.

Однако затем Россия забрала мяч и территорию себе. На поле вроде бы ничего интересного не происходило, но в середине первой половины встречи Антон Миранчук шикарным пасом разрезал иранскую оборону, выведя Дмитрия Воробьева один на один. Небольшой форы перед защитниками нападающему «Локомотива» хватило, и он изящно перебросил бросившегося ему навстречу Алирезу Бейранванда.

До перерыва Россия была очень близка к тому, чтобы увеличить перевес, высоко прессингуя соперников, но Зелимхан Бакаев, обыграв голкипера, не стал бить с острого угла, покатил назад в центр Алексею Батракову, чей удар с линии вытащил защитник сборной Ирана.

Во втором тайме российские футболисты сразу придавили соперника к его штрафной, но иранцы спокойно оборонялись и сами разжались контратакой, ставшей разящей. Проведший вообще яркий матч и бывший лидером гостей Саман Годдос в финальной фазе с угла вратарской не пробил, а выкатил на пустой угол открывшемуся Амирхоссеину Хоссеинзаде, и счет сравнялся.

Иран организовал еще несколько атак, но игровой перевес был у сборной России, правда, матч разбивался на эпизоды из-за большого количества единоборств и нарушений.

Развязка же, как и все голы в этом матче, случилась неожиданно. Сборная России подала угловой, иранцы вынесли из своей штрафной, но на подборе Батраков в 25 метрах от ворот первым касанием обработал мяч налету, а вторым отправил его под штангу шикарным ударом!

2:1 — Россия одержала 14-ю победу в последних 20 встречах и впервые победила Иран, с которым до того у нее было две ничьих и одно поражение. Причем последняя ничья была сыграна в 2023 году, уже во время отстранения.

«Не увидел высокого прессинга у «Ирана»

После игры Валерий Карпин дал комментарии по многим интересовавшим болельщиков и журналистов вопросам.

«Волгоград — футбольный город. Он всегда им был. Еще в советские времена. Есть города, где народ любит футбол. Воронеж, Волгоград, Краснодар. Может, нет таких развлечений как в Москве. Не знаю. Слова благодарности болельщикам — ничего. Великолепная, сумасшедшая поддержка. Очень приятно играть. Такую поддержку хочется видеть везде. Огромное спасибо», — высказался главный тренер сборной о посещаемости и атмосфере «Волгоград-Арены».

А вот на вопрос о высоком прессинге соперника в начале матча Карпин не согласился с такой трактовкой: «Прессинг соперника в первые 10 минут? Я не увидел прессинга высокого у Ирана. Мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов».

«Было очень важно начать с полной концентрацией. Иран начал встречу очень хорошо, бежал в атаку, но мы смогли перетерпеть, перехватили инициативу и выиграли. Огромное спасибо болельщикам за поддержку», — рассказал защитник Матвей Лукин.

«Действительно, этот матч — хорошая подготовка перед чемпионатом мира. Важно, что матч проходил перед большой аудиторией. Также будет на чемпионате мира. С сильной командой, которая является сборная России. Как вам хорошо известно, у нас отличные отношения в плане спорта с Россией. Мы будем рады вновь видеть российскую сборную у нас дома. И сыграть товарищеский матч там», — поделился впечатлениями главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.

Ну а Карпин не мог обойти тему дебюта в главной команде страны опорного полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова, за отсутствие вызовов которого ранее ругали главного тренера: «Умяров получил не так много времени. То, что удалось увидеть, — более чем достойно. Все понравилось».