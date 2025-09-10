«Полностью изменил отношение к жизни»: младший из братьев Емельяненко выходит по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко, бойца смешанного стиля и младшего брата звезд ММА Федора и Александра. В декабре прошлого года он был приговорен к году и шести месяцам лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении младшего из братьев Емельяненко Ивана. Как и звездные Федор и Александр, он является бойцом смешанного стиля.

В декабре прошлого года Емельяненко-младший был осужден на полтора года заключения за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» во время уличного конфликта.

Инцидент случился в августе 2024 года. Промоутер бойца Владимир Хрюнов рассказывал, что на Ивана набросился некий рецидивист, ранее оскорбивший женщину. В завязавшейся драке Емельяненко нанес оппоненту несколько ударов, после чего тот упал лицом на асфальт и повредил лицевые кости.

Боец был признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ, получив при этом далеко не самое суровое наказание из возможных — по этой статье максимально могут осудить на восемь лет лишения свободы.

Сторона осужденного сообщала, что будет обжаловать приговор, однако дальнейших новостей по теме не было вплоть до 13 августа, когда Иван Емельяненко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое и было удовлетворено 10 сентября.

«По истечении 15 дней выйдет на свободу»

Адвокат Ивана Емельяненко Сергей Карпеев подтвердил, что его клиент вскоре выйдет на свободу по УДО, отметив, что за время заключения тот полностью пересмотрел отношение к жизни.

«По истечении 15 дней Емельяненко выйдет на свободу. Он полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь. Емельяненко исправился и не представляет общественной опасности», — приводит слова Карпеева «Матч ТВ».

Сразу после вынесения приговора в виновности спортсмена усомнился бывший менеджер семьи Емельяненко Никита Бурчак.

«Я не знаю деталей, но исходя из открытых источников и нюансов… Есть непонимание, почему этот персонаж вообще написал заявление. Видимо, хотел получить денег с известной фамилии, о чем прямо заявил в суде. Если говорить о моем сотрудничестве с Иваном, то никогда не видел с его стороны агрессии или злобы, — рассказывал он «Матч ТВ».

— Даже во время боя приходилось пробуждать в нем спортивную злость. Иван — самый скромный из всех Емельяненко. Мне очень жаль, что так все получилось. Я искренне надеялся на другой исход».

При этом Хрюнов сообщал, что потерпевший требовал с младшего из братьев-бойцов 500 тыс. рублей компенсации, а средний брат Александр отказал в помощи.

«Надеюсь, Иван оставил прошлую жизнь»

Отношения Ивана со старшими братьями давно оставляли желать лучшего, сам он их практически не комментировал, а Федор и Александр отзывались о младшем негативно.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным и сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — говорил Александр в интервью ТАСС в преддверии суда.

«На все, что происходит с моими братьями, я смотрю, наблюдаю уже в течение долгих лет с тяжелыми чувствами. С очень тяжелыми. Понимаю, что я им помочь ничем не могу, поэтому я молюсь, чтобы кто-то другой помог, если не я. Может быть, когда-то произойдет осознание. Надеюсь, что Иван, скажем так, оставил свою прошлую жизнь — и с этого боя начнет новую», — рассказывал ранее Федор в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Да, конечно общаюсь с Федором. Но мы тренируемся в разных залах и городах, поэтому ни Федор, ни Александр мне наставлений не дают, — говорил сам Иван.

Мне дают их мои тренеры. А братья не видят мои тренировки и то, на что я способен. Так как они могут давать мне наставления? А бойцов, с которыми я дерусь, они вряд ли смотрят и знают. Единоборств в нашей жизни хватает. Есть о чем поговорить другом».