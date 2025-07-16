Подбежали со спины, выстрелили 10 раз: в Дагестане напали на бойца ММА

В Дагестане неизвестные напали на непобежденного бойца ММА Тимура Хизриева. Два человека в масках выстрелили в него из травматических пистолетов около десяти раз. Спортсмен дал отпор и сумел убежать, но получил серьезные травмы. Что известно о нападении, какой мотив был у преступников и в каком состоянии спортсмен — в материале «Газеты.Ru».

В Махачкале двое неизвестных попытались застрелить непобежденного 29-летнего бойца ММА Тимура Хизриева, известного по выступлениям в лигах PFL (Professional Fighters League) и Bellator.

По информации SHOT, нападение произошло 15 июня около полуночи возле одного из домов на улице Даниялова. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что спортсмен вышел из своего Geländewagen и подошел к задней двери внедорожника, чтобы забрать личные вещи. В этот момент к нему со спины подбежали два человека в масках и открыли огонь из травматических пистолетов.

Злоумышленники произвели около десяти выстрелов. Хизриеву удалось повалить одного из нападавших на дорогу и убежать.

Затем преступники сели в белый автомобиль LADA Priora и уехали, забрав своего подельника, который ждал неподалеку возле одного из магазинов. При этом они выкрикивали оскорбления в адрес семьи спортсмена, отметил SHOT.

Хизриев в результате нападения выжил, он госпитализирован в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале. Предварительно, он получил около пяти ранений в области плеча и груди, а также открытый перелом кисти со смещением. Ночью ему провели операцию, спортсмен находится в стабильном состоянии.

Мотивом могла стать месть

После нападения на Хизриева в городе ввели план «Перехват» и возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 стать 213 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры Дагестана. В ведомстве подчеркнули, что напавшие на бойца ММА действовали «по предварительному сговору» и «из хулиганских побуждений».

Злоумышленников ищут правоохранительные органы. В частности, в розыске находится 29-летний Марсель Алиев из Махачкалы. По данным SHOT, он также пытался выступать в ММА в Дагестане.

«Бойцы Хизрев и Алиев были знакомы. Предварительно, они конфликтовали давно, и мотивом нападения стала месть. Алиев уже был судим за разбой в 2014 году», — отметил Telegram-канал.

Источник ТАСС в силовых структурах подтвердил, что один из нападавших является знакомым Хизриева.

«Ранее общались друг с другом. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого в нападении», — сказал собеседник агентства.

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По информации ТАСС, PFL пока не владеет подробностями произошедшего с Хизриевым, но следит за развитием ситуации.

Чем известен Хизриев?

Хизриев родился 19 ноября 1995 года. Тренировался в зале Dagestan Fighter и спортивной школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале — отца чемпиона UFC Хабиба.

В интервью ОККО боец рассказал, что его настоящее имя — Имам.

«По паспорту я Тимур, но мое имя — Имам. В документах не стали менять. Друзья и близкие называют меня Имам», — поделился он.

Спортсмен выступает на профессиональном уровне с 2014 года, в том числе, в лигах PFL и Bellator. Известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

За свою профессиональную карьеру он провел 18 боев, не имеет ни одного поражения. 14 раз он победил по решению судей, трижды — нокаутом и один раз его соперник сдался. Хизриев — победитель Grand-Prix Berkut (2019).

Последний бой спортсмен провел в ноябре 2024 года в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии, где участвовал в финале сезона PFL в полулегком весе. Он выиграл единогласным решением судей у англичанина Брендана Лафнейна и получил $1 млн.