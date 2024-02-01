21-летнего бойца ММА застрелили в центре Махачкалы. Причиной убийства может быть месть Российского бойца Fight Nights Мутаева убили в центре Махачкалы

В Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева. Убийца подкараулил его у подъезда и несколько раз выстрелил в спину. В убийстве подозревают 18-летнего юношу, над которым Мутаев с друзьями издевался месяц назад. Конфликт молодых людей мог начаться из-за оскорбления отца спортсмена. При этом выяснилось, что летом 2023 года Мутаева уже пытались убить.

Преступник скрылся

В Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева, сообщило министерство по физической культуре и спорту Дагестана ТАСС. Он погиб возле своего подъезда.

По данным регионального МВД, 31 января в 22:30 жильцы одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Гапцахской, услышали выстрелы и сообщили об этом в полицию.

На месте сотрудники правоохранительных органов узнали, что в 21-летнего жителя Махачкалы стреляли из оружия неустановленного образца. Следователи выяснили имя нападавшего, сейчас его ищут для задержания. СК РФ сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело за убийство и незаконный оборот оружия.

«Магомедрасула убили», – подтвердил одноклубник Мутаева в беседе с ТАСС.

Fight Nights в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» написал о произошедшей трагедии: «За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах».

Застрелен в спину

Telegram-канал Mash Gor выяснил, что накануне вечером Мутаев подъехал к своему дому, вышел из автомобиля и направился к подъезду. В это время из стоящей рядом серой «Лады» выскочил неизвестный и выстрелил в бойца не менее шести раз. Telegram-канал Shot уточнил, что нападавший сделал не менее восьми выстрелов в спину. Позднее в социальных сетях распространилось видео с камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что нападавший стрелял почти в упор.

Мутаева экстренно госпитализировали, однако врачи не сумели спасти его. Боец скончался в больнице, не приходя в сознание. После произошедшего подозреваемый скрылся с места происшествия. В городе объявили план «Перехват».

Конфликт из-за оскорбления отца

По данным Mash Gor, в убийстве подозревают 18-летнего молодого человека из села Коркмаскала (в 10 км от Махачкалы). Примерно месяц назад Мутаев и его друзья избили его, издевались над ним и облили зеленкой. Telegram-канал «Тут Дагестан» пишет, что юноша якобы назвал отца Мутаева барыгой, из-за чего между ними возник конфликт. Тогда боец поймал обидчика, привел его в квартиру и сильно избил, а затем начал издеваться. По неподтвержденной информации, Мутаев прижигал кожу молодого человека раскаленным железом и тушил о него сигареты.

Местные жители пишут в соцсетях, что подозреваемый был соседом убитого. Предполагается, что молодой человек решился на преступление из мести. По месту его постоянного жительства проходят обыски.

Shot узнал, что летом 2023 года на Мутаева уже покушались. Неизвестный попытался застрелить бойца из пистолета, но промахнулся. Якобы тогда спортсмен сам достал оружие и открыл ответный огонь, что заставило нападавшего сбежать.

Боец родился в 2003 году. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова — отца бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В Москве в ноябре 2023 года состоялся последний поединок Мутаева. Он должен был принять участие в очередном турнире AMC Fight Nights 123 23 февраля.