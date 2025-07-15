Супербитва за титул, Карпин, Станкович и Батраков: пять главных интриг сезона РПЛ

Игрок ФК «Краснодар» Виктор Са (слева) в матче 10-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 28 сентября 2024 года

Юбилейный сезон «Зенита» и борьба за титул

По ходу прошлого чемпионата санкт-петербургский «Зенит» праздновал столетие. В клубе-гегемоне собирались отметить это дело с размахом не только в плане мероприятий, но и результатами. Рекордный для России седьмой подряд чемпионский титул был чем-то самим собой разумеющимся, однако не срослось.

Что же, на берегах Невы недолго грустили и объявили предстоящий чемпионат снова юбилейным! Это будет сотый сезон сине-бело-голубых. Правда, со всей историей Советского Союза в стране было только 88 чемпионатов, а еще имел место четырехлетний перерыв на время Великой отечественной войны. Так или иначе, сезон в «Зените» объявили особенным, а неудача последнего чемпионата только увеличивает давление и ответственность.

Сможет ли Сергей Семак, не потерявший Вендела и получивший в распоряжение Жерсона из сборной Бразилии, только что игравшего на клубном чемпионате мира за «Фламенго» и забивавшего в плей-офф немецкой «Баварии», вернуть титул в Северную столицу?

Конкуренция будет велика. Владеющий золотыми медалями «Краснодар» не собирается сдавать позиции, ЦСКА с пришедшим на смену Марко Николичу Фабио Челестини с ходу выиграл Суперкубок и тоже нацелен на возвращение былого могущества, обладают чемпионскими амбициями как минимум еще и столичные «Спартак» с «Динамо».

Два последних года судьба чемпионского титула решалась в последнем туре. Сейчас, на берегу, есть все предпосылки, что так же будет и в предстоящем сезоне. Что может быть лучше для болельщиков?

Карпин в «Динамо»

Одной из самых громких новостей российского межсезонья стало назначение Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо». Наставник сборной России получил добро от Российского футбольного союза на совмещение постов. Предполагается, что это лишь до того момента, когда Россию вернут на международную арену.

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Но если это случится по ходу предстоящего сезона, неужели Валерий Георгиевич оставит только что полученный пост в «Динамо»? Это само по себе – интрига.

Но еще более интригующей выглядит кампания бело-голубых в борьбе за чемпионство. Год назад команда под руководством Марцела Лички вплотную подобралась к долгожданному титулу и лидировала перед последним туром. Однако поражение от «Краснодара» сделало чемпионом «Зенит», а самих динамовцев отбросило на третью строчку.

По ходу чемпионата-2024/25 был сделан шаг назад – команда слишком рано выпала из чемпионской гонки, и Марцел Личка был уволен. Ролан Гусев, руководивший на правах исполняющего обязанности до конца сезона привел коллектив к четвертому месту, но проиграл в последнем туре тому же «Краснодару» и должности на постоянной основе не получил.

В команде уже произошло обновление – состав пополнили центральный защитник Максим Осипенко, работавший с Карпиным в «Ростове», и Иван Сергеев. Форвард, знакомый с тренером по национальной сборной, предпочел этот вариант продолжения карьеры «Спартаку», предлагавшему больше.

Амбиции «Динамо» очевидны. При этом клуб не брал золото национального чемпионата с 1976 года! Карпину тогда было семь лет. И сам он за свою тренерскую карьеру до сих пор не взял ни одного трофея. Может быть, этому союзу суждено стать судьбоносным?!

Второй сезон Станковича

Знаменитый Деян Станкович ярко провел первый сезон в качестве наставника московского «Спартака», но очень нестабильно. Красно-белые тяжело начинали, разогнались в конце осени, выдав шесть побед подряд, весной, обыграв «Зенит», догнали лидеров, но затем повалились и закончили чемпионат пятыми.

Это не тот результат, которого ждали в клубе, но сербский специалист продлил контракт, несмотря на все слухи, и готовится вступить во второй сезон.

«Спартак» богат и амбициозен. Клуб ведет переговоры с большим количеством клубов и игроков, но пришел извне пока только форвард-ветеран Антон Заболотный. На правах свободного агента.

Новички, конечно, еще в любом случае будут, но будет ли результат? Удастся ли команде бороться за чемпионство до самого конца? Насколько стабилен будет Манфред Угальде, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ, но забивший весной всего два мяча? Заиграют ли Ливай Гарсия и Пабло Солари? Как впишутся те, кто еще придут в команду? Что будет с проблемными флангами обороны, особенно с правым? Вопросов, как всегда у «Спартака», гораздо больше, нежели ответов.

Кто станет открытием чемпионата

Несмотря на все проблемы отечественного футбола, каждый год он дает новые имена российских игроков.

Самым ярким открытием минувшего сезона стал, конечно же, Алексей Батраков из московского «Локомотива». 20-летний теперь полузащитник, разрывавший по всем возрастам школы, Юношеской и Молодежной футбольных лиг, провел монструозный первый полноценный взрослый сезон.

На счету плеймейкера 14 забитых мячей и семь результативных передач в 29 матчах чемпионата. Батраков даже выводил «железнодорожников» с капитанской повязкой, дебютировал в национальной сборной и даже смог отличиться за нее.

Накроет ли его кризис второго сезона и зажжется ли в РПЛ молодая российская звездочка такого же масштаба?

Кто снимется после сезона

Хотелось бы верить, что никто, но весна и лето 2025 года приучили нас к тому, что с клубами в России далеко не все гладко.

Судите сами. «Химки», финишировавшие 12-ми, не прошли лицензирование и не только не сохранили прописку в РПЛ, но и прекратили существование. В Первой лиге ставший третьим новороссийский «Черноморец» тоже не получил лицензию для игры в РПЛ, благодаря чему в стыки попал «Сочи», а игравший с ним «Пари НН» из-за снятия «Химок» остался в элите даже несмотря на поражение по сумме двух матчей. Уже летом грянул скандал с договорными матчами, приведший к снятию с РПЛ вышедшего в элиту из Первой лиги напрямую столичного «Торпедо», и вместо него в турнир зашел вылетевший напрямую «Оренбург».

Не хочется, чтобы такая чехарда случилась и в следующее межсезонье, но едва ли кто-то может сейчас дать гарантии, что этого не произойдет.