Аресты и многомиллионный штраф: «Торпедо» с позором выгнали из РПЛ за подкуп судей

«Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано на 5 млн рублей за подкуп судей

Легендарный московский клуб «Торпедо» исключен из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за обвинений в подкупе двух судей. По версии следствия, руководство «Торпедо» предлагало арбитру более 6 млн рублей за обеспечение нужного результата в матчах. Владелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были задержаны полицией и уже отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

«Торпедо» исключено из РПЛ и оштрафовано

«Торпедо» было исключено из Российской премьер-лиги (РПЛ) и оштрафовано на 5 млн рублей в соответствии со статьей 6 и частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза — за попытку организации договорных матчей в соревнованиях, о чем сообщила пресс-служба РФС.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

Клуб обвинили в подкупе как минимум двух судей, чьи ошибки помогли команде набрать нужное количество очков и подняться из Первой лиги (второго по силе дивизиона страны) в элиту — Российскую премьер-лигу.

Речь идет о четырех матчах команды в прошедшем розыгрыше Первой лиги — против «Родины», «Урала», «Шинника» и «КАМАЗа». Утверждается, что главные судьи этих матчей — Максим Перезва и Богдан Головко — оказывали очевидную помощь «Торпедо» и не ставили пенальти в его ворота.

Санкции назначены и в отношении руководителей «автозаводцев». Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев отстранен от любой связанной с футболом деятельности на пять лет, а бывший генеральный директор Валерий Скородумов — на 10.

«Чего не сделаешь ради «Оренбурга»

Нынешний гендиректор клуба Сергей Синяев не скрывает разочарования вердиктом. По его словам, была надежда на другое решение.

«Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. «Торпедо» будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время. У команды с финансированием все стабильно», — сказал Синяев журналистам.

Адвокат Леонида Соболева — Александр Добровинский — был категоричен в высказываниях. Он заявил об ангажированности РФС, который якобы хотел устранить «Торпедо», чтобы вместо него в Премьер-лигу вернулся другой клуб — «Оренбург».

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«Я считаю, что это неправильно, но чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе? Что касается наших дальнейших шагов, то, естественно, мы все расскажем Леониду Соболеву, когда я или мой коллега будем у него. И он уже должен принимать решение: идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) или не идти, распускать «Торпедо» или нет. Это его личное дело, его деньги, его трагедия», — цитирует юриста «Чемпионат».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что именно «Оренбург», в прошлом сезоне занявший 15-е место в РПЛ, заменит «Торпедо». По утверждению источника, это был «решенный вопрос».

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что произошедшее является трагедией.

«Сегодня произошла трагедия великого клуба. Трагедия для болельщиков — а их в стране огромное количество, и всем им много лет. Я со многими знаком лично, кому-то уже глубоко за 60. Для многих это была, наверное, последняя возможность поболеть за любимый клуб в элите. Теперь непонятно, где вообще «Торпедо» будет играть. Для самого клуба это огромная трагедия, огромное черное пятно в истории. Больно и тяжело это принимать», — констатировал функционер.

Полиция арестовала руководство «Торпедо» и подозреваемого судью

Вечером 19 июня Леонид Соболев и Валерий Скородумов были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке оказать противоправное влияние на результаты ряда матчей.

В деле фигурировал арбитр Максим Перезва, которому якобы были предложены деньги за обеспечение необходимых «Торпедо» исходов в матчах с «Родиной», «Уралом» и «Шинником». 21 июля Соболев и Скородумов был арестованы.

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025-го в составе организованной группы совместно с соучастниками.

Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» денежные вознаграждения на сумму свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий.

Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр», — говорилось в сообщении пресс-службы МВД России.

Утверждалось, что Перезве предложили 6 млн рублей и бонусы.

Инсайдер Иван Карпов заявил, что судья сразу обратился в полицию.

В ночь на 9 июля стало известно об еще одном задержании — судьи Богдана Головко. Он обслуживал матч заключительного тура прошлого розыгрыша Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» (1:1).

Следствие предполагает, что он сознательно совершил ошибку в пользу московской команды, на 14-й минуте не назначив пенальти в ворота черно-белых. «Торпедо» было достаточно не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ, и эта цель была выполнена.

На данный момент РФС признал только факт ошибки, но не ее преднамеренность.